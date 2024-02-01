Siyasetin gündemi Başak Demirtaş'ın olası adaylığı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tüm partilerin ve seçmenlerin siyaseten kilitlendiği yerlerin başında gelen İstanbul'da gözler DEM Parti'ye çevrildi. Cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için adaylık denklemine girmesinin ardından DEM Parti'de değerlendirmeler sürüyor.

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 3 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek. Edinilen bilgiye göre toplantıda İstanbul'da seçmen tabanı ile yapılan görüşmeler ve DEM Parti il örgütünün görüşleri değerlendirilecek. Kritik MYK toplantısı sonrasında hemen bir açıklama yapılmayıp, açıklamanın pazartesi gününe bırakılabileceği belirtiliyor. Partinin önde gelen isimleri her geçen gün aday çıkarmaya bir adım daha yaklaşıldığına dikkati çekiyor.

"En güçlü adayı çıkarmamız doğal"

DW Türkçe'ye konuşan üst düzey bir DEM Parti yetkilisi, Başak Demirtaş'ın adaylığının hâlâ kurullarda tartışıldığını ve henüz net kararın verilmediğini söyledi. Söz konusu yetkili, "Parti tabanımız ile yapılan çalışmada yüksek bir oranda aday çıkarılması yönünde görüş ortaya çıktı. Aday çıkaracaksak en güçlü adayı çıkarmamız çok doğaldır" yorumunu yaptı. CHP'nin seçimi "kazanıp kazanmaması" ile ilgilenmediklerini kaydeden DEM Partili siyasetçi, "Sonuçta bir siyasi partiyiz ve aday çıkarmazsak seçmenimiz bunu sorgulayacaktır. Onlara aday çıkarma veya çıkarmama kararını doğru anlatmamız şart. Doğru anlatılamazsa sorgulamalar ve bizlerin varlık nedenleri daha fazla sorgulanacaktır" değerlendirmesi yaptı.

En güçlü aday Başak Demirtaş

DEM Parti'de aday çıkarılmaya karar verilirse en güçlü aday ise Başak Demirtaş. Aday çıkarma kararı verilmesi durumunda Başak Demirtaş ile ismi açıklanmadan önce görüşme yapılması öngörülüyor.

Başak Demirtaş'ın adaylığı, "Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" şeklindeki açıklaması sonrasında siyasetin gündemine gelmişti.

İstanbul için adı geçen önemli isimlerden birisi de Alevi kanaat önderlerinden Ali Kenanoğlu. Kenanoğlu da Alevi kesimin oylarını önemli ölçüde etkileyebilecek isimlerden. İki ismin "eş başkan" mı yoksa "başkan" olarak mı duyurulacağına dair de kararlar MYK'da yapılacak görüşmelerde belirlenecek.

DEM Parti "kaybettiren" olur mu?

DEM Parti'nin İstanbul'da adaylık konusunda alacağı karar diğer partiler tarafından da yakından takip ediliyor. CHP kurmaylarının temel görüşü "DEM Parti, AKP'ye kazandıracak adım atmaz" şeklinde. CHP'de iktidarın MHP ile ortaklığını da hatırlatarak, "DEM Parti, sadece AKP değil MHP görüşüne de vize verecek adım atmayacaktır" görüşünü dile getirenler de var.

Ancak DEM Parti içerisinde bu söylemlerin pek karşılığı yok. DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması durumunda "CHP'ye kaybettiren parti olunacağı" yönündeki eleştirilere ilişkin sorumuza DEM Parti yetkilisi, "Siyaseten getirisi götürüsü elbette değerlendiriliyor. CHP başkalarının, bizlerin veya diğer partilerin desteği ile değil öz gücü ile kazansın. Ekrem İmamoğlu gelip tabanımızı ikna etsin. Demokratik seçim çalışması yapmasında bir engel yok. Her seferinde başkalarına oy vereceksek biz neden varız? Bizim ciddi olarak tabanımızı kaybetme kaygımız var. Bu nedenle yeni dönem nasıl olmalı, aday çıkarma süreçleri üzerine çok fazla konuşuyoruz, görüş alıyoruz" karşılığını verdi.

Selahattin Demirtaş "hâlâ oyunun içinde" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

CHP ve AKP beklemede

Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ile yerel seçimler öncesinde İstanbul'da olası iş birliği için görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü ifade etse de Başak Demirtaş'ın dengeleri bozduğunu kabul ediyor. Başak Demirtaş'ın aday gösterilmesi durumunda bunu anlayacaklarını ancak yanlış karar olacağını da CHP yöneticileri ifade ediyor.

CHP Parti Meclisi'nin aday belirlemek için toplandığı kritik toplantılarından birisi ise 2 Şubat Cuma akşamı gerçekleşecek. Şu ana kadar beş Parti Meclisi toplantısında aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Eskişehir, Aydın, Antalya gibi büyükşehirleri ile birçok il ve ilçenin de aralarında olduğu 864 seçim bölgesinde adaylar açıklandı. İstanbul'da da Ataşehir, Beşiktaş, Maltepe, Kartal, Şişli gibi CHP'nin elindeki belediyelerin de olduğu bazı ilçeler duyuruldu.

Ancak İstanbul'da Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy gibi ilçeler ile DEM Parti'nin de aday çıkaracağı Esenyurt, Adalar gibi ilçeler açıklanmadı. Ankara'da da en büyük ilçe olan Çankaya'nın adayı henüz belirlenmedi. CHP'nin PM toplantısında Esenyurt ve Adalar dışındaki ilçelerin belirlenebileceği de ifade ediliyor.

DEM Parti'nin aday çıkarma kararını bekleyen partilerden biri de AKP. Hem AKP'de hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un yaptırdığı çalışmalarda DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda "AKP seçimleri kazanmaya yakın" olarak değerlendiriliyor.

DEM Parti'nin aday kararı AKP-Yeniden Refah Partisi (YRP) arasındaki süreci de etkileyecek bir karar olacak. Yeniden Refah Partisi ile pazarlık yapan AKP, DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda YRP ile yürütülen pazarlıkta elinin daha güçleneceğini düşünüyor. Bu durumda AKP'nin Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkarıp çıkarmamasını beklemeyeceğini kaydediyor. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da 2 Şubat'ta yapacağı basın toplantısını bir süre daha erteledi. İki parti arasında şu ana kadar dört görüşme gerçekleşti. AKP ve YRP arasındaki beşinci görüşmenin de çok kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

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