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Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."
Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.