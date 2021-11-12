Siyaset (politika), devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Memleket işlerini idare için tutulan ölçülü yol.

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