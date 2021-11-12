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Siyaset

Siyaset (politika), devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Memleket işlerini idare için tutulan ölçülü yol.

DW Türkçe'nin siyaset ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Dolar rekor kırdı 10TL'ye dayandı & Mafya-siyaset ilişkisi | Nevşin Mengü Soruyor 12.11.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."
Aktuell, 21.09.2021, Koeln, Lars Klingbeil gemeinsam mit Saskia Esken Bundesvorsitzende der SPD beim offiziellen Wahlkampfabschluss der Sozialdemokraten am Heumarkt in Koeln

SPD yönetimi Esken ve Klingbeil'i parti eş başkanlığına aday gösterdi 08.11.2021

SPD Yönetim Kurulu, partinin yeni eş genel başkanlığı için Saskia Esken ve Lars Klingbeil'i oybirliğiyle aday gösterdi. Sosyal Demokratlar, 26 Eylül’deki genel seçimlerde en fazla oyu alan parti olmuştu.

Berlin, 17. Mai 2014 - Reichstagsgebäude in Berlin | Verwendung weltweit

Araştırma: Almanya'da on kadın politikacıdan dördü cinsel tacize maruz kaldı 04.11.2021

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre her on kadın politikacıdan dördü siyasi hayatında cinsel tacize maruz kaldığını belirtti. Genç kadınlarda bu oran çok daha yüksek.

Selahattin Demirtaş, der ehemalige Ko-Chef der prokurdischen HDP in der Türkei, zu sehen, der seit 2016 inhaftiert ist. Die Fotos wurden uns von der HDP zur Verfügung gestellt.

Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı 04.11.2021

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi.

"AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" | Nevşin Mengü Soruyor 28.10.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da MAK Danışmanlık YK Başkanı Mehmet Ali Kulat, "AK Parti ve MHP birbirlerine benzedikçe oy kaybediyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise tezkereye "hayır" deme kararını, hem parti içinde hem de seçmenlerden gelen talepleri dikkate alarak verdiklerini söyledi. Salıcı ayrıca Türkiye'de egemen olan siyasi dilin "Bahçeli'nin dili" olduğunu söyledi.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Erdoğan: Kılıçdaroğlu HDP'nin emir eri konumuna gelmiştir 27.10.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vermesine tepki göstererek Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin "emir eri" konumuna geldiğini söyledi.

Üç kamu bankasından faiz indirimi kararı

Üç kamu bankasından faiz indirimi kararı 25.10.2021

Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan indirmesinin ardından kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kurumsal kredi faiz oranlarında indirim yaptı. İndirim ticari krediler ile konut kredilerini kapsıyor.
29.07.2016+++ ANKARA, TURKEY - JULY 29: Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during the opening ceremony of Bestepe National Congress&Culture Center and commemoration of those martyred in July 15 coup attempt, in Ankara, Turkey on July 29, 2016. Ahmet Izgi / Anadolu Agency Copyright: picture-alliance/AA/A. Izgi

Yorum: Beştepe talimatlı dış politika, garantili yalnızlaşma 24.10.2021

"Kavala’nın serbest bırakılmasını isteyen büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatı, iktidarı iyice yalnızlaştıracak." Erdoğan’ın persona non grata tepkisi ve sonuçlarını Banu Güven DW Türkçe için yazdı

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi | "Durum vahim", Video skandalından sonra Kuzey Kıbrıs'ta siyaset nasıl şekillenecek?, Zırhlı araç kurbanının ailesine alacak davası, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda tek sorun gasp değil.
August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Politika faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi 21.10.2021

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar verdi. Kararın açıklanmasıyla Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında yine değer kaybetti.
CUMHURBASKANI ERDOGAN, SAADET PARTISI YUKSEK ISTISARE KURULU BASKANI OGUZHAN ASILTURK'I EVINDE ZIYARET ETTI. FOTO-ANKARA-DHA

Oğuzhan Asiltürk'ün vefatının ardından Saadet Partisi'nde ne olacak? 01.10.2021

Asiltürk'ün başkanlığını yaptığı YİK, son dönemde 6 yeni üye ile genişletilmişti. Siyasi analistlere göre Kurul'un yeni başkanı kendi siyaset tarzını getirebilir.

MACAU - NOVEMBER 23: Manny Pacquiao of the Philippines punches Chris Algieri of the United States during the WBO world welterweight title at The Venetian on November 23, 2014 in Macau, Macau. (Photo by Chris Hyde/Getty Images)

Manny Pacquiao boksa veda etti 29.09.2021

Dünya boks tarihinin en büyük yıldızlarından, Filipinli Manny Pacquiao ringlere veda ettiğini duyurdu. Ünlü sporcu daha önce, 2022’de ülkesinde yapılacak seçimlerde devlet başkanlığına aday olacağını açıklamıştı.
People vote in the general election (Bundestagswahl) in Berlin, Germany, September 24, 2017. REUTERS/Fabrizio Bensch

Almanya’da karar günü: Seçmenler sandık başında 25.09.2021

Almanya’da seçmenler bugün Federal Meclis’in yeni üyelerini belirlemek için oy verecek. Merkel’ın siyaset sahnesinden çekilmesiyle Almanya’da yeni bir dönem başlayacak. İşte seçimin ayrıntıları:
Deutschlandfahne vor einer EU-Fahne, Symbolfoto f�r die deutsche EU-Ratspr�sidentschaft *** Germanys flag in front of an EU flag, symbolic photo for the German EU Council Presidency

Yeni Alman hükümetinin AB politikası nasıl şekillenecek? 25.09.2021

Yeni Alman hükümetini bekleyen sorunlardan biri Polonya ve Macaristan ile yaşanan anlaşmazlıklar. Yeşiller'in koalisyon ortağı olması durumunda, Berlin’in AB politikasının değişmesi kuvvetle muhtemel.

A teller holds Turkish lira banknotes at a currency exchange office in Istanbul on August 13, 2018. - Turkey's troubled lira tumbled on August 13 to fresh record lows against the euro and dollar, piling pressure on stock markets on fears the country's crisis could spill over into the world economy. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

Dolar sürpriz faiz indirimi ile rekor kırdı 23.09.2021

TCMB, politika faizini yüzde 18’e indirirken sürpriz faiz kararı döviz piyasalarını sarstı. Dolar kuru 8,80, Euro kuru ise 10,33 ile rekor tazeledi. Uzmanlara göre Erdoğan’ın faiz indiriminde ısrarı ciddi risk taşıyor.
August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

Merkez Bankası faiz düşürdü 23.09.2021

TCMB Para Politikaları Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.
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