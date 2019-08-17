 ″Siyah Güneş″ filmi Locarno′dan ödülle dönüyor | YAŞAM | DW | 18.08.2019

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YAŞAM

"Siyah Güneş" filmi Locarno'dan ödülle dönüyor

Arda Çiltepe’nin yönettiği kısa metraj "Siyah Güneş" filmi, dünya prömiyerinin yapıldığı Locarno Film Festivali'nde Küçük Altın Leopar Ödülü'nü kazandı.

Arda Çiltepe, Siyah Güneş ile Locarno'da ödüle layık görüldü.

Arda Çiltepe, "Siyah Güneş" ile Locarno'da ödüle layık görüldü.

Avrupa'nın önde gelen film festivalleri arasında yer alan İsviçre’deki Locarno Film Festivali’nde Türk sinemacılar bir başarıya imza attı. Arda Çiltepe’nin ikinci kısa metrajlı filmi “Siyah Güneş”, 72. kez düzenlenen festivalin kısa ve orta metraj yapımlara ayrılan “Yarının Leoparları” bölümünde en iyi uluslararası film seçilerek Küçük Altın Leopar Ödülü’nü aldı.

Daha önce Gürcan Keltek’in yine Locarno Film Festivali’nde gösterilen “Meteorlar” ve “Gulyabani” filmleri ile Burak Çevik’in Berlin Film Festivali’ne kabul edilen “Tuzdan Kaide” filminin yapımcılığıyla adını duyurmuş olan Çiltepe, Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi’nde sinema dalında yüksek lisans eğitimi görüyor.

Başrolünü Enes Yurdaün’ün üstlendiği “Siyah Güneş”in oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Ercan Kesal, Sencar Sağdıç, Seren Şirince ve Ariya Toprak yer alıyor. Alman-Türk ortak yapımı olan film, son dileği yakılmak olan babasının cenazesine yetişmeye çalışan bir adamın Ege’deki dolambaçlı yolculuğunu konu ediniyor.

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Aile cinayetini anlatan filmiyle Berlinale'de

7-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Locarno’da ayrıca, bu yıl dünya prömiyerini Berlinale’de yapan son filmi “Aidiyet” ile adından söz ettiren Burak Çevik’in yeni çalışması “Belleğin Topoğrafyası” da gösterildi.

Altın Leopar’ı “Vitalina Varela” ile Portekizli yönetmen Pedro Costa kazandı.

Altın Leopar’ı “Vitalina Varela” ile Portekizli yönetmen Pedro Costa kazandı.

Altın Leopar Portekiz’e gitti

72. Locarno Film Festivali’nde büyük ödül olan Altın Leopar’ı ise Portekizli yönetmen Pedro Costa imzalı “Vitalina Varela” kazandı. Fransız yönetmen Catherine Breillat başkanlığındaki jüri, filme adını veren 55 yaşındaki Cape Verdeli oyuncu Vitalina Varela’ya da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü verdi. Lizbon’un en yoksul mahallelerinden birinde geçen bir hayatı anlatan film, festival sırasında büyüleyici güzellikteki görüntüleriyle de beğeni toplamıştı.

Brezilyalı Regis Myrupu, “A Febre” filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

Brezilyalı Regis Myrupu, “A Febre” filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “A Febre” filmindeki performansıyla Brezilyalı Regis Myrupu’nun olurken, Fransız Damien Manivel “Les Enfants d’Isadora” ile en iyi yönetmen seçildi. Jüri Özel Ödülü de, “Pa-go” ile Güney Koreli Park Jung-bum’un oldu.

dpa/AÜ,BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

 

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