Sivas Katliamı: Hayatını kaybedenler anıldı

Sivas Katliamı'nın 30'uncu yıldönümünde hayatını kaybedenler düzenlenen törenlerle anıldı. Madımak Oteli'nin "Utanç Müzesi" olmasını talep eden aileler, davanın zaman aşımına uğramaması için mücadele ediyor.

2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas'ta Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin kaldığı Madımak Oteli'nin yakılarak 2'si otel görevlisi, 33'ü aydın, yazar ve sanatçı olmak üzere 35 kişinin katledilmesinin üzerinden 30 yıl geçti. Katliamda hayatını kaybedenler Sivas'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Sivas'taki anmada Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Sivas Şubesi önünde toplananlar, katliamın yaşandığı Madımak Oteli'ne doğru "Şeriata karşı laiklik, zulme karşı adalet" sloganı ile yürüyüş yaptı. Anma törenine katılanlar, katliamda yaşamını yitirenlerin anısına Madımak Oteli’nin bulunduğu Bilim ve Kültür Merkezi önüne karanfiller bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Madımak, "Utanç Müzesi" olsun talebi

Oğlu Murat Gündüz'ü katliamda kaybeden Mehmet Gündüz, "Biz buradan ölünceye kadar gitmeyeceğiz. Madımak, Utanç Müzesi olana kadar mücadelemiz devam edecek. Birlik, beraber olmak zorundayız. Her geçen gün karanlığa gidiyoruz. Bu karanlık bizi yutacak. Birlik beraberlik olmazsak bu bizi yutar" şeklinde konuştu.

Oğlu Murat Gündüz'ü katliamda kaybeden Mehmet Gündüz Fotoğraf: DHA

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe anma töreninde yaptığı konuşmada "30 yıldır adalet arıyoruz. Bu adaleti sadece kendimiz için aramıyoruz. Bu adaleti ülkede adaletsizliğe, hukuksuzluğa maruz kalmış bütün canlar için arıyoruz" diye konuştu. Adalet talebini 30 yıldır dile getirmelerine rağmen, "tek bir adım atılmadı" diyen Erçe, "Katillerin kaçmasına göz yumulduğunu" savundu. Erçe, "Katliamın gerçek sorumluları açığa çıkarılmadı" dedi.

Özgür Özel: Sivas'ın hesabı sorulana kadar buradayız

Sivas'ta Madımak Oteli'nin bulunduğu yere kadar yapılan yürüyüşe katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri, otelin yerine yapılan Bilim ve Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı.

Özgür Özel, açıklamasında "Yıllar süren hukuk garabetlerinin sonunda; bir insanlık suçu olmasına rağmen" firari 5 sanığın davasının 2012'de zaman aşımı nedeniyle düşürülmesini eleştirdi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'deki sözlerine işaret eden Özel, "Bugün ülkeyi yöneten devrin Başbakanı'nın 'zaman aşımı pek çok davaya uygulanıyor, buna neden uygulanmasın' demesiyle sonuçlarından duyduğu memnuniyeti söylemesi ile artık bu mahkeme milletin vicdanına; bu düzen bu devran döndükten sonraki gerçek adalete kaldı" şeklinde konuştu. Özel, "O güne kadar biz, adalet bayrağını taşımaya ve Sivas'ın hesabının sorulacağı güne kadar burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de anma törenine katıldı Fotoğraf: DHA

Aileler zaman aşımı riskine karşı mücadele ediyor

ANKA haber ajansına konuşan Sivas Katliamı'nda yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin de, "Bu travma ve bu acı nesiller boyu devredilecek. Ama eğer biz 'Bundan sonra bir daha bu katliam yaşanmaz' inancıyla yaşayabilirsek affedebiliriz" dedi. Gültekin, Sivas Katliamı'na ilişkin davaların zaman aşımına uğramaması için mücadele ettiklerinin de altını çizdi.

"İktidarda, katliam yaşandığında DYP-SHP vardı. Sonrasında iktidarlar değişti. Ama bu dava süreci ve Madımak Katliamı'yla ilgili zihniyet değişmedi ne yazık ki. Biz Türkiye'de aranan sanıkların da Türkiye'de olmalarına rağmen bulunmadıkları, tutuklanmadıkları, mahkeme önüne çıkarılmadıkları zamanları yaşadık" ifadelerini kullanan Gültekin, Eylül'de görülecek davada zaman aşımına karşı mücadele ettiklerini söyledi. Gültekin, "Avukatımız Şenal Sarıhan’ın gayretiyle, hem tüm kurumlarımızın ve ailelerin gayretiyle buna karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu dosyayı kapattırmamaya çalışıyoruz. Eylülde de bunları söyleyeceğiz" dedi.

Duruşma 14 Eylül'de

Sivas Katliamı'na ilişkin açılan bir davanın duruşması 14 Eylül 2023'te görülecek. Eylül'de görülecek duruşma, davanın tekrardan zaman aşımına uğraması tehlikesini taşıyor.

Katliama ilişkin bugüne kadar yalnızca 124 kişi hakkında arasında dava açıldı. Uzun süren yargılamalar sonucunda 33 sanık idam cezası, 14 sanık 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırıldı. İdam cezasının kaldırılmasıyla birlikte 33 sanığın cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Katliam sanıklarının avukatlığını ise daha sonra AKP'de siyaset yapan birçok kişi üstlendi.

Sivas Katliamı kurbanlarını anmak için toplananlar Madımak Otel'in bulunduğu binaya yürüdü Fotoğraf: DHA

O dönemde Belediye Meclisi Üyesi olan Cafer Erçakmak'ın bulunduğu firari 5 sanığın davası ise 2012'de zaman aşımı nedeniyle düşürüldü. Mahkeme, katliamın insanlığa karşı suç olduğuna ilişkin müştekilerin talebini kabul etmedi. Dava sürecinde aranan sanıkların evlendiği, askere gittiği, belediyede işe girdiği ortaya çıktı.

Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli, 2 Temmuz 1993’te radikal İslamcı gruplar tarafından "Cumhuriyet burada kuruldu, buraya yıkılacak" sloganları ile yakılmış ve otelde kalan çoğunluğu Alevi 33 yazar, şair, aydın ve ozan katledilmişti. Sanatçı Muhlis Akarsu, şair Metin Altıok, şair ve hekim Behçet Aysan, sanatçı Hasret Gültekin, sanatçı Nesimi Çimen, yazar Asım Bezirci hayatını kaybedenler arasındaydı. Saldırıda 2 otel görevlisi de yaşamını yitirmişti.

DW, ANKA/JD, SÖ