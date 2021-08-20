 Sirkeci Garı’ndan Münih Hauptbahnhof’a | Türkiye’den Almanya’ya göçün 60. yılı | GÜNDEM | DW | 30.10.2021

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GÜNDEM

Sirkeci Garı’ndan Münih Hauptbahnhof’a | Türkiye’den Almanya’ya göçün 60. yılı

Türkiye ile Almanya arasında işgücü anlaşmasının imzalanmasının üzerinden tam 60 yıl geçti. İki kültür arasında bugün Almanya’da dördüncü kuşak yetişiyor. Almanya’ya işçi olarak gelenlerin çocukları, torunları artık bilim insanları, milletvekilleri… Peki, ilk kuşak ve daha sonraki kuşaklar Almanya’da ne tür zorluklar yaşadı? DW Türkçe, göçün 60 yıllık tarihine mini bir belgeselle ışık tutuyor.

Video izle 28:12

Türkiye ile Almanya arasında işgücü anlaşmasının imzalanmasının üzerinden tam 60 yıl geçti. İmzanın atıldığı 30 Ekim 1961’den Almanya’nın göçmen işgücü alımını durdurduğu 1973 yılına dek yaklaşık 800 bin kişi Türkiye’den Almanya’ya göç etti. En ağır işlerde çalıştırıldılar. Almanların yapmak istemediği işleri yapıp onların yaşamadığı koşullarda yaşadılar. Bazen iki ülkede de kabul görmediler: Almanya’da "misafir işçi", Türkiye’de de "Almancı" oldular.  

İki kültür arasında bugün Almanya’da dördüncü kuşak yetişiyor. Almanya’ya işçi olarak gelenlerin çocukları, torunları artık bilim insanları, milletvekilleri… Göç uzmanlarına göre, 3-4 nesil içerisinde sosyal sınıf atlama süreci küresel çapta en başarılı gruplardan biri…

Peki, dil bilmeden, yol bilmeden ceplerinde 3-5 kuruş ile nasıl Almanya’ya geldiler? İlk kuşak ve daha sonraki kuşaklar Almanya’da ne tür zorluklar yaşadı? Göçün 60. yılı için mini bir belgesel hazırladık.

DW Türkçe'nin göç belgeselini izlemek için videoyu tıklayın!

Haber & Kurgu: Başak Demir Caffi

Kamera: Ozan Özbanazı & Başak Demir Caffi
© Deutsche Welle Türkçe

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  • Tarih 30.10.2021
  • Süre 28:12 Dak.
  • Anahtar kelimeler Göç
  • Yazdır Bu sayfayı yazdır
  • Kısa link https://p.dw.com/p/42N9L

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