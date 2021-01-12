Sinovac aşısını savundu: Dünyanın her yerinde iyi seviyede

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Türkiye'de kullanılması için "Acil Kullanım Onayı" verilen Çin üretimi CoronaVac aşısının, Brezilya'daki klinik deneylerinden elde edilen sonuçlar tartışma yaratınca, üretici firma Sinovac bir açıklama yaparak aşısını savundu.

Sinovac’ın Genel Müdürü Yin Weidong bugün düzenlediği basın toplantısında “Faz 3 çalışmasından elde edilen bu sonuçlar, CoronaVac aşısının güvenilirliğinin ve etkisinin dünyanın her yerinde iyi seviyede olduğunu ortaya koymak için yeterli” dedi. Weidong, klinik deneylerin yapıldığı ülkelerde aynı aşı kullanılsa da ülkelerin farklı test protokolleri olduğuna dikkat çekti.

Brezilya'da devam eden faz 3 aşamasındaki klinik deneylerinin geçen haftaki sonuçları, aşının hastalığı “orta ve ciddi” seviyede geçiren kişilerde” yüzde 78 oranında etkili olduğunu gösteriyordu. Ancak "hafif vakaların” da dahil edildiği dünkü sonuçlar, aşının etkisinin yüzde 50.4 olduğunu ortaya koymuştu.

Bu sonuçlar üzerine CoronaVac aşısı için anlaşma imzalayan Malezya ve Singapur, aşının satış ve tedariğinin başlanması için firmadan daha fazla veri istemişti.

Ülkelerde incelemeler sürüyor

Önceki gün 14 milyon doz CoronaVac aşısının alımı için anlaşma imzalayan Malezya, aşının güvenliği ve etkililiğinin yalnızca kendi yerel kurumları tarafından kanıtlanması halinde sürece devam edeceğini duyurdu.

2 milyon doz CoronaVac sipariş eden Tayland da sonuçlara rağmen aşının önümüzdeki ay uygulamaya başlama takviminde bir değişikliğe gitmeyeceğini belirtti. Ancak konuyla ilgili Sinovac’dan daha fazla bilgi isteyebileceklerini de ekledi.

Singapur şimdiye kadar açıklanan parçalı verilere değil de Sinovac’ın yayınlayacağı bütünlüklü sonuçlara göre aşının alımına onay vereceğini belirtti.

Bu arada Brezilya’nın verileri açıklamasından saatler sonra aşının klinik deneylerinin yapıldığı bir diğer ülke olan Endonezya Coronavac aşısıyla kitlesel aşılama kampanyası düzenledi. Başkan Joko Widodo ilk doz aşısını canlı yayında oldu.

Türkiye'de de acil kullanım onayından sonra ilk aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptırdı.

Reuters / DBN,TY

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