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Sinema, sanat dalı. Film üstüne saptanmış görüntülerin ya da çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye art arda düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanır.
DW Türkçe'nin sinema ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi... İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in kitaplarını ve kitaplarından esinlenilen filmleri bilenler nasıl bir fantastik dünyayla karşı karşıya olduğunu da bilir. Peki yazar, bu yerler için nerelerden ilham almıştı? İngiliz yazar ve Tolkien uzmanı John Garth ile Tolkien'in hayatının çoğunu geçirdiği Oxford'da buluştuk.
Türkiye’de 450 lokasyonda 2 bin 700 sinema salonu var. Sinema, pandemiden belki de en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı. Tam 16 ay sinema salonlarının kapıları kapalıydı. İstanbul’un en köklü sinema sahipleri ve sektörün öncü isimleriyle konuştuk. Hepsinin ortak fikri sinemanın ölmeyeceği yönünde.
Türkiye’de koronavirüs aşılamaları sürerken, aşı yaptıranlar için pozitif ayrımcılık başladı. Aşıya herkesin ulaşabilir olmasıyla birlikte bu ayrımcılığın yaygınlaşması, aşı yaptırmayanların kamu kurumları, sinema, tiyatro ve konser salonlarına alınmaması tartışma konusu.
Gazeteci, edebiyatçı, çevirmen, sinema eleştirmeni, radyo programcısı, müzik ve spor yazarı… Sevin Okyay, "'10 parmağında 10 marifet" diye tarif edilebilecek sayılı insanlardan biri. Türkiye’nin ilk kadın sinema yazarı olarak bilinen Okyay, aynı zamanda Harry Potter serisi de dahil olmak üzere yüzlerce kitabı Türkçeye kazandırmış bir çevirmen.