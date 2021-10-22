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Sinema

Sinema, sanat dalı. Film üstüne saptanmış görüntülerin ya da çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye art arda düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanır.

DW Türkçe'nin sinema ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

EAST HAMPTON, NEW YORK - OCTOBER 07: Hamptons International Film Festival Chairman, Alec Baldwin attends the World Premiere of National Geographic Documentary Films' 'The First Wave' at Hamptons International Film Festival on October 07, 2021 in East Hampton, New York. (Photo by Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic)

Alec Baldwin film setinde görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 22.10.2021

Ünlü Aktör Alec Baldwin'in film çekimi sırasında ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu. Olayda filmin yönetmeni de yaralandı.
Squid Game (Ojingeo Game) ist eine südkoreanische Dramaserie, die von der Produktionsfirma Siren Pictures für Netflix umgesetzt wurde. Die Serie wurde am 17. September 2021 weltweit auf Netflix veröffentlicht.

Squid Game'de en büyük kazanan Netflix 18.10.2021

Dünya genelinde büyük ilgi uyandıran Squid Game dizisinin Netflix'e getirisinin yaklaşık 900 milyon dolar olması bekleniyor. Dizinin şirkete maliyeti 21,4 milyon dolardı.
Nur für die Türkische Redaktion! *** Turkish actor Tamer Karadagli presents Best Actress Award to Nihal Yalcin at Antalya Film Festival. Source: DHA BU YIL 58'INCISI DUZENLENEN ANTALYA ALTIN PORTAKAL FILM FESTIVALI'NDE ULUSAL UZUN METRAJ FILM YARISMASI'NDA 'EN IYI KADIN OYUNCU' ODULUNU ALAN NIHAL YALCIN (40) ILE ODUL VERMEK ICIN SAHNEYE CIKAN TAMER KARADAGLI (54) ARASINDA YASANAN DIYALOG, SOSYAL MEDYADA GUNDEM OLMAYA DEVAM EDIYOR. YALCIN'A BIR DESTEK DE 13 YAS KUCUK SEVGILISI BERKER GUVEN'DEN (27) GELDI.(FOTO:ANTALYA-DHA)

Oyuncular Sendikası'ndan Nihal Yalçın'a destek 12.10.2021

Ödül töreninde Tamer Karadağlı ile gerginlik yaşayan Nihal Yalçın'a destek veren Oyuncular Sendikası, yaşanan olayın Türkiye'de kadınların karşılaştığı mobbing ve baskıya iyi bir örnek olduğunu belirtti.
Jean-Paul Belmondo attending 4th Trophees Du Bien-Etre at La Gaite Montparnasse in Paris, France on January 21, 2019. Photo by Alain Apaydin/ABACAPRESS.COM

Jean Paul Belmondo hayata veda etti 06.09.2021

Dünyaca ünlü Fransız aktör Jean Paul Belmondo 88 yaşında hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran efsanevi oyuncu yaklaşık 80 sinema filmi ve 40 kadar tiyatro oyununda rol almıştı.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —>Türkei/Coronavirus***29.04.2021***April 27, 2021, Ankara, Turkey: A health worker collects a swab sample from a woman to test for coronavirus COVID-19 at a hospital. Turkish President Recep Tayyip Erdogan announced on April 26 that Turkey will enforce a full lockdown between April 29 and May 17 to stem the spread of coronavirus Ankara Turkey - ZUMAg241 20210427_zip_g241_001 Copyright: xAltanxGocherx

Aşı olmayana PCR testi zorunlu olacak 20.08.2021

Türkiye'de 6 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişilerin, konser, sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlere gidebilmeleri, uçak ve otobüsle seyahat edebilmeleri için PCR testi yaptırmaları zorunlu olacak.

Tolkien Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi için nerelerden ilham aldı? 14.08.2021

Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi... İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in kitaplarını ve kitaplarından esinlenilen filmleri bilenler nasıl bir fantastik dünyayla karşı karşıya olduğunu da bilir. Peki yazar, bu yerler için nerelerden ilham almıştı? İngiliz yazar ve Tolkien uzmanı John Garth ile Tolkien'in hayatının çoğunu geçirdiği Oxford'da buluştuk.
27.01.2021 ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 27: Healthcare workers vaccinate an elderly couple against COVID-19 with the Chinese Sinovac's Coronavac vaccine at Prof. Dr. Ilhan Varank Hospital on January 27, 2021 in Istanbul, Turkey. Turkey has begun to vaccinate citizens over 80 years old as the countries nationwide vaccination drive against the coronavirus continues. According to figures from John Hopkins University the pandemic has now claimed more than 2.16 million lives and more than 100million cases have been reported globally. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Bilim Kurulu'ndan aşı olmayanlara yaptırım önerisi 17.07.2021

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu aşı olmayanların AVM, tiyatro ve sinema salonlarının yanı sıra maç, konser, düğün, kongre gibi etkinliklere alınmamasını önerdi.

Aşılı-aşısız ayrımı hukuken mümkün mü? 06.07.2021

Türkiye’de aşı olmayan kişilerin önümüzdeki süreçte konser, sinema ve spor müsabakalarına alınmaması konuşuluyor. Peki aşılı, aşısız ayrımı yapmak hukuki olarak mümkün mü?

Perdeler açılıyor |"Sinema ölmez, salonların belki bir kısmı ölebilir" 01.07.2021

Türkiye’de 450 lokasyonda 2 bin 700 sinema salonu var. Sinema, pandemiden belki de en çok etkilenen sektörler arasında yer aldı. Tam 16 ay sinema salonlarının kapıları kapalıydı. İstanbul’un en köklü sinema sahipleri ve sektörün öncü isimleriyle konuştuk. Hepsinin ortak fikri sinemanın ölmeyeceği yönünde. 
Visitors wait for the screening of the tv series 'Ich und die Anderen' (Me and the others) in front of the Charlottenburg palace as part of the 'Berlinale Summer Special' film festival in Berlin, Germany, Wednesday, June 9, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool)

Yedi soruda Berlinale "Yaz Özel" programı 10.06.2021

Dünyanın en önemli film festivallerinden Berlinale'nin halk gösterimleri, bu yıl pandemi sebebiyle yaz ayına kaydırıldı. Dün başlayan ve 20 Haziran'a kadar devam edecek festival hakkında bilinmesi gerekenleri derledik. 

Aşılılara yönelik pozitif ayrımcılık genişletilebilir mi? 09.06.2021

Türkiye’de koronavirüs aşılamaları sürerken, aşı yaptıranlar için pozitif ayrımcılık başladı. Aşıya herkesin ulaşabilir olmasıyla birlikte bu ayrımcılığın yaygınlaşması, aşı yaptırmayanların kamu kurumları, sinema, tiyatro ve konser salonlarına alınmaması tartışma konusu.

Değerler Serisi: Sevin Okyay: Vallahi normal bir insanım! 07.05.2021

Gazeteci, edebiyatçı, çevirmen, sinema eleştirmeni, radyo programcısı, müzik ve spor yazarı… Sevin Okyay, "'10 parmağında 10 marifet" diye tarif edilebilecek sayılı insanlardan biri. Türkiye’nin ilk kadın sinema yazarı olarak bilinen Okyay, aynı zamanda Harry Potter serisi de dahil olmak üzere yüzlerce kitabı Türkçeye kazandırmış bir çevirmen.
Paul Dunca / Paula Dunker, Nicoleta Lefter, Nicodim Ungureanu, Ana Ciontea, Petra Nesvačilová Babardeală cu bucluc sau porno balamuc | Bad Luck Banging or Loony Porn von Radu Jude ROU, LUX, HRV, CZE 2021, Wettbewerb

Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi belli oldu 05.03.2021

Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı Rumen yönetmen Radu Jude'nin "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc" adlı filmi kazandı. Ferit Karahan'ın "Okul Tıraşı" da FIPRESCI ödülüne layık görüldü.

ARCHIV - 06.03.2013, Hessen, Wiesbaden: Besucher des FernsehKrimi-Festivals 2013 sitzen in der Caligari Filmbühne. (zu dpa-Korr Überlebt das Kino? Streaming-Riesen und Studios buhlen um Zuschauer vom 15.07.2018) Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Netflix'ten kadın sinemacılara destek 04.03.2021

Netflix, yetenekli kadın sinemacılara destek olmak için 5 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı.
Turkish police on Monday detained prominent actors and comedy pioneers Mujdat Gezen (pictured) and Metin AkpÄ±nar over their statements on television against Turkey President Recep Tayyip Erdogan. The actors Metin Akpinar (77) and Mujdat Gezen (75) were invited for questioning following media reports about their alleged insults of Turkeys president Erdogan. Prosecutors have launched an investigation into two prominent actors for comments on a television program. Photo by Depo Photos/ABACAPRESS.COM picture-alliance/abaca/Depo Photos Turkish police on Monday detained prominent actors and comedy pioneers Metin Akpinar (pictured) and Mujdat Gezen over their statements on television against Turkey President Recep Tayyip Erdogan. The actors Metin Akpinar (77) and Mujdat Gezen (75) were invited for questioning following media reports about their alleged insults of Turkeys president Erdogan. Prosecutors have launched an investigation into two prominent actors for comments on a television program. Photo by Depo Photos/ABACAPRESS.COM

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat 01.03.2021

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçıları Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın, “Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.
Berlinale Plakat. © Internationale Filmfestspiele Berlin/ Claudia Schramke

Berlin Film Festivali bu yıl çevrim içi düzenleniyor 01.03.2021

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iki bölüm halinde düzenlenen Berlin Film Festivali'nin sektöre yönelik çevrim içi kısmı bugün başladı. Ferit Karahan imzalı "Okul Tıraşı" Panorama bölümünde yer alıyor.

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