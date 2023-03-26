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Sinan Oğan
Sinan OğanFotoğraf: Burhan Ozbilici/AP Photo/picture alliance
PolitikaTürkiye

Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı

59 dakika önce

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmesi için gerekli olan 100 bin imzayı topladı.

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Zafer Partisi liderliğinde kurulan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmesi için gerekli olan 100 bin imzayı topladı.

Oğan 100 bin hedefine ulaşmaları üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk milletinin aziz evlatları,

Bütün zorluklara rağmen 120.000 imza hedefine ulaşacağız inşallah. Bu adaletsiz düzende sakın ola 100.000’e ulaştık, artık imza atmamıza gerek yok demeyin zira bu zaferimizi elimizden almak için her şeyi yapacaklar. Yok imzalar mükerrer diyecekler, yok kenarı ıslanmış diyecekler yok bilmem ne diyecekler…
O sebeple 120 bin sayısına ulaşana kadar devam edeceğiz" dedi. 

Yüksek Seçim Kurulu'na cumhurbaşkanı adayı olmak için başvuran adaylardan 100 bin imzaya ulaşan ilk isim Memleket Partisi lideri Muharrem İnce olmuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in topladığı imza sayısı beşinci günde 20 bin civarında. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 27 Mart Pazartesi günü 20.00'ye kadar ilçe seçim kurullarına gidebilecek.

DW / EC, SSB

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