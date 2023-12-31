Sinan Ateş mezarı başında anıldı

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, suikastın yıldönümünde Bursa'da anıldı.

Anmaya, Ateş'in ailesinin yanı sıra İYİ Parti Bursa milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu katıldı. Ateş için ilk olarak ikindi namazı sonrası Emirsultan Camii'nde mevlüt okutuldu. Okunan mevlütün ardından Ateş'in Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma gerçekleştirildi.

Sinan Ateş için düzenlenen anma töreni Fotoğraf: ANKA

Anmada konuşan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, "İntikam değil, adalet istiyoruz. Hiçbir beklentimiz yok hiç kimseden. Sadece adaleti tesis etsin. Sayın devlet büyüklerimiz ve Cumhurbaşkanımız, tekrar sesleniyorum, lütfen yaşananları görmezden gelmeyin" dedi.

Anmada gözyaşlarına hakim olamayan Sinan Ateş’in annesi ise şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar mı insafsızlar? Benim iki tane yavrumun boynunu büktüler. Benim yavrularım babasını gördüğünde televizyona sarılıyor baba diye. Ben yavrumun yollarını gözledim. Ben bir kere daha öldüm, Ankara'da kurşunlar bana sıkıldı. O kurşunlar ciğerlerime girdi benim. Benim yavrumu nasıl yetiştirdim bilmiyorlar. Benim yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi'nde."

ANKA/TY,SÖ

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