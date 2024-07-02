Sinan Ateş davasında ikinci duruşma

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürülmesine dair 22 sanığın yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülüyor.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in çelik yelekle geldiği dünkü ilk duruşmada, tutuklu sekiz sanık savunmalarını yaptı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Murat Can Çolak, Ufuk Köktürk, Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Mehmet Yücel, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Serdar Öktem, Caner Günay, Emre Yüksel, Umut Ersoy, Alper Atay, Erdem Karadeniz ve Mustafa Ensay Aykal savunma yapacak.

Hafta boyunca devam edecek duruşmalar kapsamında Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü ve buraya çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dün mahkeme salonunda ne yaşandı?

Dünkü duruşmada tetikçi olarak yargılanan Eray Özyağcı, daha önce polise ve savcılığa verdiği ifadeyi değiştirerek, kendisini Doğukan Çep'in azmettirdiğini söyledi.

Mahkemede yaptığı savunmada Çep ise, Hasan Ferit Gedik'i öldürdüğü için ceza aldığını, Sinan Ateş'ten Yargıtay'daki dosyası konusunda yardımcı olmasını istediğini aktardı. Sinan Ateş'in kendisinden 1 milyon TL istediğini ve bu parayı verdiğini iddia eden Çep, sonrasında Ateş'e ulaşamadığını, sözünü tutmadığı için onu "ayaklarından vurmak" istediğini öne sürdü.

Çep, "Ölmesini istemezdim. Öldüğünü duyunca başımdan kaynak sular döküldü" dedi.

Bu arada duruşmada söz alan MHP avukatları, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, suçtan zarar gören durumu olmadığı gerekçesiyle MHP'nin katılma talebini oybirliğiyle reddetti.

DW,ANKA / MUK,JD

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