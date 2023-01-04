Sinan Ateş cinayetinde üç tutuklama daha

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı altıya yükseldi. Bugün adliyeye sevk edilen MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Köktürk ile M.U. ve M.Y. tutuklandı. E.U. ise adlî kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Dün de Ateş'e ateş açılan motosikleti kullandığı iddia edilen Vedat Balkaya'nın da aralarında olduğu üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayete ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ise araştırma başlatmıştı. Vedat Balkaya cinayet sırasında motosikleti kullanmakla suçlanıyor. Silahı kullandığı ileri sürülen Eray Özyağcı ise yakalanamadı. Bu iki şüpheliyle bağlantılı olduğu belirtilen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep de firarda.

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yapan ve doğrudan MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın merkezi noktalarından Çukurambar'da beş kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Ateş sosyal medya hesaplarında bir süredir Ülkü Ocakları mensuplarının hedefindeydi. Mersin'de Sinan Ateş'e yakın olan eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünel, kendisine bıçakla saldırmak isteyen kişilere ateş açmış, bu sırada bir Ülkü Ocakları üyesi hayatını kaybetmişti. Ateş'in kısa süre önce bazı İYİ Partili isimlerle fotoğraf çektirmesi de MHP içerisinde tepkiyle karşılanmıştı.

DW / HT,AC, BK