Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında iki tutuklama daha

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve E.Y. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında dün yeniden gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve E.Y. bugün çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Böylece cinayetle ilgili soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 17'ye yükseldi.

Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Demirbaş ve MHP'de özel kalem müdürü olan E.Y.'nin yanı sıra dün avukat S.Ö. de gözaltına alınmıştı. S.Ö.'nün işlemlerinin sürdüğü bildirildi. MHP'li avukat S.Ö. soruşturmada tutuklanan Köktürk ve "Dodo" lakaplı Doğukan Çep ile tetikçi olduğu iddia edilen firari Eray Özyağcı'nın avukatıydı.

2019-2020 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yapan ve doğrudan MHP lideri Bahçeli tarafından görevden alınan Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın merkezi noktalarından Çukurambar'da beş kurşunla vurularak öldürüldü.

Cinayetten bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmasıtartışma yaratmıştı. Demirbaş, emniyette kısa bir ifadeden sonra adli kontrol kararı dahi alınmadan serbest bırakılmıştı.

Tolgahan Demirbaş ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıkmıştı. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre Demirbaş'ın cinayetten sonra Gölbaşı'nda kullandığı ve tetikçiyi bilinmeyen bir yere götürdüğü iddia edilen çakarlı araba MHP adına tahsisli çıkmıştı. Demirbaş'ın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtilmişti.

DW/CÖ,HT