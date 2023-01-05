Sinan Ateş cinayeti: İki özel harekat polisi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aralarında iki özel harekât polisinin bulunduğu dört kişi daha tutuklandı.

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde cinayete kurban giden Sinan Ateş cinayetine ilişkin bugüne kadar 18 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında altı şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında, tetikçi olmakla suçlanan Eray Özyağcı’nın cinayet sırasında bindiği motosikleti kullandığı ileri sürülen Vedat Balkaya, MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, tetikçileri evinde saklamakla suçlanan Hakan Saraç da yer almıştı. Bir şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde gözaltında bulunan şüphelilerden dört kişi daha bugün akşam saatlerinde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma savcısı Ayhan Ay tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Dört şüpheli, sorgularının ardından "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10’a çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin "Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmekte olup işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler hakkında da adli soruşturmanın gereklerine tevessül edilecektir" açıklamasını yaptı.

Tetikçiyi özel harekât polisleri getirdi iddiası

Tutuklanan şüpheliler arasında özel harekât polisleri Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey de yer aldı. Bu polisler, Ateş'i öldüren tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya transporter araçla getirmekle suçlandı.

İki özel harekat polisinin tetikçiyi İstanbul’dan Ankara’ya getirmek için kullandıkları transporter aracın sahibi Mustafa Uzunlar da gözaltına alındı. Uzunlar, ifadesinde özel harekât polisi olduğunu söylediği Murat Can Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey aleyhinde şu ifadeyi verdi:

"Bu şahısları 27 Aralık günü bizim otoparkta 61 OF 0609 plakalı transporter aracı almaya geldiğinde Dodo lakaplı kişi bizim otoparktaydı. Kendisi polis olarak bizi tanıştırdı. Gelenler iki kişiydi. İkisi de polis dedi. Bunlardan biri hatta Özel Harekâtta çalıştığını söyledi."

"Dodo lakaplı Doğukan Çep aracımı istedi"

Uzunlar, aracın şüphelilere nasıl tahsis edildiğini de anlattı:

"27 Aralık günü ben işletmiş olduğum Ataşehir’deki Garist Otoparkı’na saat 15:00 sıralarında kendi aracımla tek başıma geldim. İşyerime geldiğimde Dodo lakaplı Doğukan Çep de otoparktaydı. Kendisi ile oturup sohbet ettik. Kendisi ile sohbet ederken Ankara’da bir düğün olduğunu, düğün sahibini hediyesini verip gelmek için araç ihtiyaçları olduğunu, hatta Ankara’ya iki tane polis arkadaş ile birlike gideceğini, birazdan polislerin de otoparka geleceğini söyledi. Bunun üzerine ben ilk başta aracımı vermemek için çeşitli bahaneler ürettim. O sırada daha sonradan emniyette isimlerini öğrendiğim Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey adlı polisler geldi. Bu polislerin gelmesi üzerine Doğukap Çep ısrar etti. Bunun üzerine aynı gün gidip gecesi dönüş yapacağını söyledi. Bu sırada 'tamam, aracı vereyim ancak bir an önce gidip gelin, aracı sağ salim teslim edin' diye Doğukan’a söyledim. Doğukan da ‘birini bekliyoruz, daha gelecek. O da bizimle Ankara’ya gelecek’ dedi. Ben araç temiz olsun diye otoparkımızda bulunan yıkama aracı yıkatmak için verdirttim."

Bu sırada "Papi" lakaplı zanlı Eray Özyağcı’nın otoparka geldiğini anlatan Uzunlar, şöyle devam etti:

"Araç içindeki şahsi eşyalarımı aldım. Aracı kendilerine 27 Aralık günü saat 16:30-17:00 sıralarında otoparkta teslim ettim. Doğukan’a 'hani sen de gidecektin' diye sorduğumda 'yok ben kalacağım, arkadaşlar gidip gelecek' dedi. Bunun üzerine ben spor yapmak için spor salonuna gittim."

"Aracı geri polis getirdi"

28 Aralık günü otoparka geldiğinde aracın otoparkta olduğunu gördüğünü anlatan şüpheli Uzunlar, "Çalışan personele sorduğumda aracın sabah saat 09:28 sıralarında kendisini polis olarak tanıtan polislerden esmer olan polisin tek başına getirip bıraktığını öğrendim" ifadesini kullandı.

Şüphelilerin cinayet için neden kendi aracını kullandıklarını bilmediğini, aksi durumda vermeyeceğini belirten Uzunlar, "Doğukan Çep ile aracı teslim ettikten sonra kesinlikle yüz yüze görüşmem olmadı. İlk verdiğim gün gecesi 'ne yaptınız araç nerde' diye sordum. Doğukan da 'yoldalar geliyorlar' dedi" iddiasında bulundu. Tetikçiye iki polisle birlikte aracı ayarlamakla suçlanan Dodo lakaplı Doğukan Çep o sırada Hasan Ferit Gedik cinayetinde aldığı 35 yıl 4 ay hapis nedeniyle aranıyordu.

Azmettirici olmakla suçlanan zanlı gözaltına alındı

Öte yandan Ateş cinayetini azmettirdiği iddia edilen ve aranan zanlı Doğukan Çep Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı (DHA) akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan zanlının Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğunun belirlendiğini duyurdu. İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendiği ve zanlının yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan zanlının Ankara'ya götürülmesi bekleniyor.