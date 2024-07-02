Sinan Ateş cinayeti dosyasında MHP'li vekil şüphesi

Sincan Cezaevi'nde içerisinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen Sinan Ateş cinayeti davasının dosyasında çarpıcı bir görüntü yer aldı. Dosyaya konulan belgelerde; iddianamede Serdar Öktem'in kullandığı belirtilen araca Bolu MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün babasına ait araca eşlik ettiği görünüyor.

Belgelere göre, cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı cinayetin ardından Ankara'da eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Yöneticisi Emre Yüksel tarafından 30 Aralık 2022 Cuma günü akşamı alınarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Yapılan incelemede Yüksel'in kullandığı 06AT5021 plakalı Audi marka aracın Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın üzerine kayıtlı olduğu anlaşıldı. PTS kayıtlarına göre, Audi marka araç 30 Aralık saat 22.25'te Bolu'ya giriş yaptı. Burada "Çorbacı Mülayim" adlı lokantaya giden ikili, daha sonra "Bolu Highway Outlet" isimli dinlenme tesislerinde yakıt aldı, markete girdi. Demirbaş ve Yüksel, aynı araçla daha sonra 23.27'de Bolu'dan çıkış yaptı.

Soruşturma sürecinde şüphelilerin bu sırada tetikçiyi geçici olarak Bolu'ya bıraktığı değerlendiriliyordu.

Yüksel ve Demirbaş'ın Bolu'dan ayrıldıktan sonraMHP'li Avukat Serdar Öktem, yine Ülkü Ocakları'nın kullanımında olan 06 DB 7018 plaka sayılı araç ile 31 Aralık 2022 tarihinde saat 00:41'de Bolu'da Highway Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Saat 01:26'da ise Serdar Öktem'in kullandığı araç daha sonra Bolu merkeze seyretti. Öktem, 31 Aralık 2022'de saat 10.45'te Bolu'da Karacaağaç Yaylası'na gitti. Kameralara takılan görüntülere göre 26 dakika sonra saat 11.11'de de dönüş yaptı.

DW Türkçe dosyadaki görüntülere ulaştı

DW Türkçe de Serdar Öktem'in Bolu'dayken PTS'ye takılan bir kamera görüntüsüne ulaştı. Buna göre, Serdar Öktem'in kullandığı araç Bolu'da Karacasu Işıklar'da 11.37'de görüntüleniyor. Bu sırada Serdar Öktem'in önünde 14 AYY 148 araç seyrediyor. Söz konusu bu aracın dönemin Bolu Ülkü Ocakları Genel Başkanı İsmail Akgül'ün babasına ait olduğu öğrenildi. Akgül, 14 Mayıs seçimlerinde MHP'den Bolu milletvekili seçilmişti.

Öndeki aracın MHP'li vekilin babasına ait, arkadaki aracı ise cinayet şüphelisi Serdar Öktem kullanıyor Fotoğraf: privat

Öktem'in Bolu'da gittiği tespit edilen Karacaağaç Yaylası'nda yine MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babası Mehmet Akgül'ün evi bulunuyor. Soruşturma kapsamında cinayetten yaklaşık bir ay sonra 26 Ocak 2023 tarihinde bu evde polisler arama yapmıştı. Aynı zamanda MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babasına ait bu arabada da parmak izi incelemesi yapıldı. İncelemede, Akgül'ün parmak izi tespit edildi. Ancak tetikçinin bu evde kaldığına ve bu araçta taşındığına ilişkin bir delile ulaşılamadı.

Tetikçinin getirildiği araç Tolgahan Demirbaş ile aynı noktaya gitmiş

Tetikçi Eray Özyağcı'yı 27 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak'ın kullandığı 61 OF 0609 plakalı siyah renkli Volkswagen Careve|la marka aracın Ankara seyriyle ilgili dosyaya yeni bir araştırma raporu da girdi. Cinayet Büro polislerinin hazırladığı araştırma tutanağına göre, bu aracın 27 Aralık saat 21.58 sıralarında Konya Gölbaşı Giriş yönünde geçiş kaydı tespit edildi.

Bu durumdan şüphelenen polisler, Haymana Yolu 3'üncü kilometrede bulunan Rotfailder Köpek Üretim Çiftliği kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda tetikçiyi taşıyan aracın 27 Aralık 2022 günü saat 2l.47 sıralarında Haymana Yolu'ndan gelerek Rotfailder Köpek üretim çiftliği önünden geçtiği belirlendi. Raporda, aracın Haymana Yolu asfaltına çıkıp tekrar Gölbaşı istikametine gittiği ifade edildi.

Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı Citroen marka araç Fotoğraf: privat

Polisler, tetikçinin bu noktaya götürüldüğü 27 Aralık tarihini görüntülerini incelediğinde, Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı 06 BSG 411 plaka sayılı Beyaz renkli Citroen C5 marka aracın da aynı gün saat 16.29'da Haymana Yolu'na girdiği görülüyor. Rotfailder Köpek Üretim Çiftliği önünden ise saat 16.30 sıralarında geçiyor. Saat 18.01 sıralarında ise Demirbaş'ın kullandığı araç, Rotfailder Köpek Üretim Çiftliği önünden geçerek yeniden Konya yoluna çıkarak merkeze dönüyor.

Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı Citroen marka araç Fotoğraf: privat

Cinayetin ardından tetikçi yine oraya bırakılmıştı

30 Aralık 2022'de işlenen Sinan Ateş cinayetinin ardından Çukurambar'dan Vedat Balkaya tarafından alınan Eray Özyağcı, motosiklet ile Gölbaşı-Haymana Yolu'ndaki bir benzinliğin önüne bırakılmıştı. Tolgahan Demirbaş, beyaz renkli Citroen C5 marka araç, tetikçiyi buradan alarak yine 27 Aralık'taki gibi bu yöne gitti.

Araştırma raporunda Demirbaş'ın kullandığı aracın 30 Aralık 2022 günü saat 13.49 sıralarında köpek eğitim merkezi önünden geçerek Haymana yolu istikametine devam ettiği anlatılıyor. Aynı araç, 12 dakika sonra saat 14.02'de yeniden Konya Yolu yönüne dönüyor.

Bu zaman diliminde ise Demirbaş'ın tetikçiyi Haymana Yolu'ndaki bir noktaya bıraktığı belirtiliyor. Aynı gün, Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel'in içinde olduğu Audi marka araç, saat 19:05'te Haymana Yolu'na giderek bu bölgeden tetikçiyi alarak önce Bolu'ya ardından ise İstanbul'a yol alıyor.

Tolgahan Demirbaş: Tesadüf

Sinan Ateş duruşması sırasında Tolgahan Demirbaş'a tetikçiyi taşıyan aracın 27 Aralık günü götürülmesinden önce kendisinin de bu yöne gitmesi soruldu. Bu bölgedeki bir çiftliğe zaman zaman "sosyal faaliyet" için gittiğini hatta burada kendisinin de bir köpeğinin olduğunu öne süren Demirbaş, tetikçinin de 27 Aralık'ta buradan geçmesine "tesadüf" demekle yetindi. Polisleri taşıyan özel harekât polisi Aşkın Mert Gelen ise abisinin attığı konuma göre buraya geldiğini iddia etti.

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?