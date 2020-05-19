 Silivri′de COVID-19′dan bir hükümlü öldü | TÜRKİYE | DW | 22.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Silivri'de COVID-19'dan bir hükümlü öldü

Silivri Cezaevi’nde tutulan ve bir süredir COVID-19 tedavisi gören bir hükümlü dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

default

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, COVID-19 tedavisi gören Silivri Cezaevi‘nden bir hükümlünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, öncesinde verem gibi bir kronik akciğer hastağı bulunan hükümlünün, 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 17.45’te yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sözkonusu hükümlünün 7 Mayıs’ta sağlık kurumuna sevk edildiği, bu tarihte koronavirüs testinin testinin negatif olduğu ancak tedavi sürecinde testin pozitife döndüğü bildirildi.

8 Mayıs yapılan basın açıklamasında, COVID-19 belirtileri gözlemlenen tutuklu ve hükümlülere koronavirüs testi uygulandığı, testleri pozitif çıkan 44 tutuklu ve hükümlünün tedavilerinin devam ettiği duyurulmuştu.

Savcılık, 22 Mayıs itibariyle 47'si 7 Nolu L Tipi Cezaevinde 47 ve 35'i 8 Nolu L Tipi Cezaevinde 35 olmak üzere Silivri'de toplam 82 COVID-19 vakası olduğunu açıkladı.

Tedavi gören 82 tutuklu ve hükümlünün, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve ailelerinin tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildiği kaydedildi. Bu kişilerden hiçbir semptom göstermeyen 72 tutuklu ve hükümlününün, doktor kontrolünde kendilerine ayrılan izole bir bölümde, diğer 10 kişinin de sağlık kurumlarında tedavi edildiği bildirildi.

Video izle 04:18

"Türkiye’de ikinci dalga riski yok demek doğru bir yaklaşım çünkü daha birinci dalga bitmedi"

DW / AA, BD, EC 

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’de ikinci dalga riski var mı?

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında ikinci dalga riskini beklemezken, Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap "Sonbaharda olabilir" diyor. Prof. Hamzaoğlu’na göre ise birinci dalga bitmediği için ikincisini konuşmak erken. (21.05.2020)  

Benzer içerik

Türkei | Sincan-Gefängnis | Ankara | Prozess | Putsch 2016

Cezaevlerinde salgına karşı tedbirler yetersiz mi? 19.05.2020

Tutuklu ve hükümlü yakınları cezaevlerindeki uygulamaların salgını yaydığına dair ciddi iddialar öne sürüyor. İddiaları, Meclis insan haklarını inceleme komisyonunun AKP'li başkanvekili Hüseyin Yayman'a sorduk.

Türkei Corona-Pandemie | Istanbul

Türkiye’de ikinci dalga riski var mı? 21.05.2020

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında ikinci dalga riskini beklemezken, Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap "Sonbaharda olabilir" diyor. Prof. Hamzaoğlu’na göre ise birinci dalga bitmediği için ikincisini konuşmak erken.

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Türkiye’de günlük vaka sayısı 1000'in altına indi 20.05.2020

Türkiye'de bir gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı ilk kez 1000'in altına indi. Sağlık Bakanı Koca "Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanları yaz tatilinde Türkiye'ye davet etti

Çavuşoğlu'dan Almanlara yaz tatili daveti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanları yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye davet etti. Çavuşoğlu otellerin Alman kalite denetim kuruluşu TÜV Süd tarafından sertifikalandırılacağını belirtti.  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler pek çok ülkede esnetiliyor. Bu kapsamda AVM ve mağazalarda satışlara izin verildi, kuaför ve güzellik salonları müşterilerine hizmet vermeye başladı.  