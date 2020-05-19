Silivri'de COVID-19'dan bir hükümlü öldü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, COVID-19 tedavisi gören Silivri Cezaevi‘nden bir hükümlünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, öncesinde verem gibi bir kronik akciğer hastağı bulunan hükümlünün, 21 Mayıs 2020 tarihinde saat 17.45’te yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sözkonusu hükümlünün 7 Mayıs’ta sağlık kurumuna sevk edildiği, bu tarihte koronavirüs testinin testinin negatif olduğu ancak tedavi sürecinde testin pozitife döndüğü bildirildi.

8 Mayıs yapılan basın açıklamasında, COVID-19 belirtileri gözlemlenen tutuklu ve hükümlülere koronavirüs testi uygulandığı, testleri pozitif çıkan 44 tutuklu ve hükümlünün tedavilerinin devam ettiği duyurulmuştu.

Savcılık, 22 Mayıs itibariyle 47'si 7 Nolu L Tipi Cezaevinde 47 ve 35'i 8 Nolu L Tipi Cezaevinde 35 olmak üzere Silivri'de toplam 82 COVID-19 vakası olduğunu açıkladı.

Tedavi gören 82 tutuklu ve hükümlünün, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve ailelerinin tedavi süreçleri hakkında bilgilendirildiği kaydedildi. Bu kişilerden hiçbir semptom göstermeyen 72 tutuklu ve hükümlününün, doktor kontrolünde kendilerine ayrılan izole bir bölümde, diğer 10 kişinin de sağlık kurumlarında tedavi edildiği bildirildi.

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DW / AA, BD, EC

©Deutsche Welle Türkçe