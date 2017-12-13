 Silivri′de ölü bulunan şüphelinin ailesi soruşturma istiyor | TÜRKİYE | DW | 30.04.2019

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TÜRKİYE

Silivri'de ölü bulunan şüphelinin ailesi soruşturma istiyor

Silivri'deki hücresinde kendisini astığı açıklanan Filistinli şüphelinin ailesi uluslararası soruşturma çağrısında bulundu. Ailesi, casuslukla suçlanan Zeki Mübarek'in intihar ettiğini düşünmüyor.

Arşiv

Arşiv

Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptığı iddiası ile Silivri cezaevine konduktan yaklaşık iki hafta sonra hücresinde ölü olarak bulunan Filistinli şüphelinin ailesi, Fransız haber ajansı AFP'ye açıklamalarda bulundu. İntihar ettiği açıklanan Zeki Mübarek adlı 55 yaşındaki şahsın ailesi uluslararası soruşturma talebinde bulundu. Zeki Mübarek'in ağabeyi Zeynel Dain, "Uluslararası bir soruşturma ve gerçeği ortaya koyacak bir otopsi talep ediyoruz. Ancak Türk makamlar gerçeği saklamak istiyor" diye konuştu. Kız kardeşi Sanaa Mübarek ise, "Geçtiğimiz hafta kendisi ile konuştum ve morali yüksekti. Hakkındaki asılsız iddiaları kabul etmediği için serbest kalacağını düşünüyordu" dedi. Kardeşinin intihar etmiş olamayacağını söyleyen Mübarek, "Bu, suikastı örtmek için Türkiye'nin uydurduğu bir komplo" değerlendirmesini yaptı. 

Filistin'deki istihbarat servisleri için çalışan Mübarek, 2007'de Gazze Şeridi'nden ayrılmıştı. O tarihten bu yana Bulgaristan ve Türkiye'de yaşıyordu. Hücresinde kendisini astığı açıklanan Mübarek, "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlamalarıyla 19 Nisan'da tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Olayla ilgili ayrıntılar belirsizliğini korurken, Mübarek'in Filistin lideri Mahmud Abbas'ın rakibi olarak görülen Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan muhalif lider Muhammed Dahlan'a bağlı olduğu iddia edilmişti. Mübarek'in ailesi iddiaları reddederken, ağabeyi Zeynel Dain kardeşinin Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih hareketine bağlı olduğunu söyledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalanan Zeki Mübarek'in, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkili olup olmadıkları araştırılıyordu. Mübarek'le birlikle bir şüpheli daha tutuklanmıştı.

AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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