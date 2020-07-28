 Sigara izmariti temizlemek için yılda 225 milyon euro harcanıyor | ALMANYA | DW | 21.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Sigara izmariti temizlemek için yılda 225 milyon euro harcanıyor

Almanya’da belediyeler yılda 700 milyon euro kamuya açık alanları sigara izmariti ve plastikten temizlemeye harcıyor. Alman Çevre Bakanı, masrafların bir kısmını plastik üretici şirketlere yüklemeyi hedefliyor.

default

Almanya'da Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze ile yerel yönetimler, tek kullanımlık plastik malzeme üreticilerinin plastik çöplerin toplanması ve yok edilmesi sürecinde oluşan masrafları üstlenmesinden yana.

Almanya'da belediyeler her sene ortalama 700 milyon euro harcayarak kentleri sigara izmariti ve plastikten temizlemeye çabalıyor. Bu bütçeye kamuya açık alanlardaki çöplerin boşaltılması ve atıkların yok edilmesi de dahil. Almanya Federal Çevre Bakanlığı’nın Yerel Yönetimler Birliği ile birlikte yaptırdıkları bir araştırmaya göre, sadece izmaritlerin temizlenmesi için ayrılan yıllık bütçe 225 milyon euro. Tek kullanımlık plastik kahve bardakları için harcanan miktarın ise yaklaşık 120 milyon euro olduğu bildirildi.

Araştırmanın sonuçlarını sunan Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze,  şimdiye kadar sokakların ve parkların temizlenme masraflarının vatandaşların ödediği vergilerden karşılandığını vurguladı ve adil bir dağılım olabilmesi için gelecekte vatandaşın yükünü azaltacak, plastik üreticisi şirketlerin masrafları üstlenmesini sağlayacak bir sisteme geçilmesi gerektiğini söyledi.

Plastik üreticilerinin masrafları üstlenmesi talep ediliyor

Bakan Schulze, masrafların dağılımını adil kılmanın yanısıra yeni sistemin çevreye katkısının da daha fazla olması gerektiğini ve yerel yönetimlerin daha fazla temizlik personeli, yeni temizlik araçları, ilave çöp kovaları ve kullükler konmasını sağlaması gerektiğini de vurguldı. Federal Çevre Bakanı Schulze, önümüzdeki sene yürürlüğe girecek ve tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, pipet ve benzeri maddelere ilişkin yasağın çöpleri bir miktar azaltacığını hatırlattı.

Mainz kenti Belediye Başkanı ve Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Michael Ebling de tek kullanımlık plastik atıkların Almanya çapındaki çöplerin yüzde 20'sini oluşturduğuna dikkat çekti. Şimdiye kadar bunların toplanma ve temizliği ile yok edilmesinin sokak temizliği için toplanan vergi ve yerel yönetimlerin bütçesiyle karşılandığını, dolayısıyla faturasının da halka kesildiğini bildirdi. Bu  nedenle gelecekte belli plastik ürün üreticisi şirketlerin çevreye zarar veren işletme modelleri nedeniyle yol açtıkları maddi zararın sonuçlarından pay sahibi olmalarının masrafların adil biçimde dağıtılması yönünde doğru bir adım olduğunu vurguladı.

Vatandaş başına yılda 140 litre çöp

Almanya’da belediyeler vatandaş başına yılda 140 litre çöp topluyorlar. Bütün bu çöplerin yüzde 40'ını tek kullanımlık plastik atıkların oluşturduğu bildiriliyor.

Alman Belediyeler Birliği, politikacılara seslenerek, onlardan en kısa zamanda çöplerin masraflarının adil dağılımının sağlanması ve plastik ürün üreten şirketlerin masraflardan üzerine düşen payı alması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirme çağrısında bulundu. Plastik üreticilerinin çöplerin toplanması ve yok edilmesiyle sağlanacak paranın da çöplerden sorumlu olan belediye ve yerel yönetimlere aktarılması gerektiği vurgulandı.

Sonuçları açıklanan araştırmanın irili ufaklı 20 kentte yapıldığı bildirildi.

Plastik üreticilerinin sokaklarda, park ve kamuya açık alanlardaki plastiklerin toplanmasında masrafları üstlenmesine ilişkin kanun için Çevre Bakanı Schulze'nin öncelikle Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu bir tasarı hazırlaması gerekiyor. Üretici şirketlerin masrafalrini artıracak bir konsepte hangi partilerin destek vereceği ise bilinmiyor.

AFP,DW/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Avrupa'da tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanıyor

Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen tasarı tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasını öngörüyor. Yeni düzenleme ile plastik tabak, pipet, kulak çöpü gibi ürünlerin kullanımı 2021 yılına kadar tamamen yasaklanacak.  

Sigara içmek sizi de gezegeni de öldürür

Sigaranın sağlığa zararı konusunda yapılan uyarılar oldukça açık. Peki ya gezegenin sağlığı? Sigara izmaritleri, dünyadaki en yaygın tek kullanımlık plastik atık maddesi olarak doğayı tehdit ediyor.  

Benzer içerik

Mülltrenn-Station

Almanya'da çöp ayrıştırma uygulamasıyla atıklar yarılandı 28.07.2020

Geri dönüşümün yaygın olduğu Almanya'da 1985'ten bu yana en detaylı çöp analizi yapıldı. Analiz, çöplerin ayrılması uygulamasıyla atık miktarının neredeyse yarılandığını ortaya koydu.

Frankreich Plastiktüten verschmutzen Mittelmeer

Akdeniz’e her yıl yarım milyon ton plastik atık karışıyor 24.07.2020

Oceana’nın denizlerdeki plastik atıklarla ilgili araştırmasına göre Akdeniz’in zemininde "dev çöplükler" oluşmuş durumda. WWF’e göre de Türkiye, Mısır ve İtalya’yla birlikte Akdeniz’i en çok kirleten üç ülkeden biri.

Coronavirus | Deutschland | Sommer an der Ostsee

FAZ: Seyahat etmek pandemiye katkıda bulunuyor 21.08.2020

Almanya'da yeni koronavirüs vakalarının Türkiye ve Kosova'dan dönenler arasında sıklıkla görülmesi, muhalif Rus siyasetçi Navalni'nin zehirlendiği iddiası, Bannon'un gözaltına alınması Alman basınında öne çıkan konular.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Peter Beuth

Almanya'da iki yılda 99 ırkçı mektup gönderildi

Almanya'da 2018 yılından bu yana ırkçı içerikli 99 tehdit mektubunun yollandığı belirlendi. Mektupların çoğu ırkçı NSU 2.0 imzasıyla yollandı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  