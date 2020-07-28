Sigara izmariti temizlemek için yılda 225 milyon euro harcanıyor

Almanya'da Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze ile yerel yönetimler, tek kullanımlık plastik malzeme üreticilerinin plastik çöplerin toplanması ve yok edilmesi sürecinde oluşan masrafları üstlenmesinden yana.

Almanya'da belediyeler her sene ortalama 700 milyon euro harcayarak kentleri sigara izmariti ve plastikten temizlemeye çabalıyor. Bu bütçeye kamuya açık alanlardaki çöplerin boşaltılması ve atıkların yok edilmesi de dahil. Almanya Federal Çevre Bakanlığı’nın Yerel Yönetimler Birliği ile birlikte yaptırdıkları bir araştırmaya göre, sadece izmaritlerin temizlenmesi için ayrılan yıllık bütçe 225 milyon euro. Tek kullanımlık plastik kahve bardakları için harcanan miktarın ise yaklaşık 120 milyon euro olduğu bildirildi.

Araştırmanın sonuçlarını sunan Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, şimdiye kadar sokakların ve parkların temizlenme masraflarının vatandaşların ödediği vergilerden karşılandığını vurguladı ve adil bir dağılım olabilmesi için gelecekte vatandaşın yükünü azaltacak, plastik üreticisi şirketlerin masrafları üstlenmesini sağlayacak bir sisteme geçilmesi gerektiğini söyledi.

Plastik üreticilerinin masrafları üstlenmesi talep ediliyor

Bakan Schulze, masrafların dağılımını adil kılmanın yanısıra yeni sistemin çevreye katkısının da daha fazla olması gerektiğini ve yerel yönetimlerin daha fazla temizlik personeli, yeni temizlik araçları, ilave çöp kovaları ve kullükler konmasını sağlaması gerektiğini de vurguldı. Federal Çevre Bakanı Schulze, önümüzdeki sene yürürlüğe girecek ve tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak, pipet ve benzeri maddelere ilişkin yasağın çöpleri bir miktar azaltacığını hatırlattı.

Mainz kenti Belediye Başkanı ve Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Michael Ebling de tek kullanımlık plastik atıkların Almanya çapındaki çöplerin yüzde 20'sini oluşturduğuna dikkat çekti. Şimdiye kadar bunların toplanma ve temizliği ile yok edilmesinin sokak temizliği için toplanan vergi ve yerel yönetimlerin bütçesiyle karşılandığını, dolayısıyla faturasının da halka kesildiğini bildirdi. Bu nedenle gelecekte belli plastik ürün üreticisi şirketlerin çevreye zarar veren işletme modelleri nedeniyle yol açtıkları maddi zararın sonuçlarından pay sahibi olmalarının masrafların adil biçimde dağıtılması yönünde doğru bir adım olduğunu vurguladı.

Vatandaş başına yılda 140 litre çöp

Almanya’da belediyeler vatandaş başına yılda 140 litre çöp topluyorlar. Bütün bu çöplerin yüzde 40'ını tek kullanımlık plastik atıkların oluşturduğu bildiriliyor.

Alman Belediyeler Birliği, politikacılara seslenerek, onlardan en kısa zamanda çöplerin masraflarının adil dağılımının sağlanması ve plastik ürün üreten şirketlerin masraflardan üzerine düşen payı alması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirme çağrısında bulundu. Plastik üreticilerinin çöplerin toplanması ve yok edilmesiyle sağlanacak paranın da çöplerden sorumlu olan belediye ve yerel yönetimlere aktarılması gerektiği vurgulandı.

Sonuçları açıklanan araştırmanın irili ufaklı 20 kentte yapıldığı bildirildi.

Plastik üreticilerinin sokaklarda, park ve kamuya açık alanlardaki plastiklerin toplanmasında masrafları üstlenmesine ilişkin kanun için Çevre Bakanı Schulze'nin öncelikle Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu bir tasarı hazırlaması gerekiyor. Üretici şirketlerin masrafalrini artıracak bir konsepte hangi partilerin destek vereceği ise bilinmiyor.

AFP,DW/ETO,TY

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