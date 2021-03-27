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Siemens, teknoloji şirketi. Merkezi Almanya'nın Berlin ve Münih kentlerindedir.
2015 yılı itibariyle 348 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında 75 milyar 636 milyon euro ciro yapmıştır. DW Türkçe'nin Siemens ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Bu proje iki bakımdan tarih yazacak. Mısır’da dünyanın en büyük gaz türbinli elektrik santrali inşa ediliyor. Santral 21 milyon Mısırlının elektrik ihtiyacını karşılayacak. Mısır’dan tarihinin en büyük siparişini alan Siemens şirketi bu ülkede 8 milyar Euro’luk elektrik santralleri ve rüzgâr türbinleri inşa edecek. İlk gaz türbini yola çıktı.