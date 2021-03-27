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Siemens

Siemens, teknoloji şirketi. Merkezi Almanya'nın Berlin ve Münih kentlerindedir.

2015 yılı itibariyle 348 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında 75 milyar 636 milyon euro ciro yapmıştır. DW Türkçe'nin Siemens ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

COLOGNE, GERMANY - FEBRUARY 10: Turkish and German flags are seen in front of the KoelnArena prior to a speach of the Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan at the KoelnArena to the in Germany living Turks on February 10, 2008 in Cologne, Germany. Erdogan is in Germany to attend the Security Conference and he visited the burned down apartment building in Ludwigshafen where nine Turkish people died. (Photo by Vladimir Rys/Getty Images)

Alman şirketleri Türkiye’deki sürece nasıl bakıyor? 27.03.2021

Türkiye siyaseti ve ekonomisinde tansiyon son dönemde epey yüksek. Cumhurbaşkanı Erdoğan güven ve istikrar sloganıyla reform vaatlerinin altını tekrar çizerken Alman şirketleri Türkiye’ye nasıl bakıyor?
ARCHIV TURKEY, Jan. 04, 2014 - Photo taken on Jan. 4, 2014 shows a trial train take a test run on the Ankara-Istanbul high-speed railway constructed by China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) in Turkey. Chinese railway department officals said on Jan. 17 that second phrase of the principal project of Ankara-Istanbul high-speed railway has been completed, marking the first of its kind in overseas market is about to open to traffic in a short term. (Xinhua/Liu Yu) TURKEY-CHINA-HIGH-SPEED RAILWAY-CONSTRUCTION PUBLICATIONxNOTxINxCHN Turkey Jan 04 2014 Photo Taken ON Jan 4 2014 Shows a Trial Train Take a trial Run ON The Ankara Istanbul High Speed Railway constructed by China Railway Construction Corporation Limited CRCC in Turkey Chinese Railway Department Said ON Jan 17 Thatcher Second phrase of The Principal Project of Ankara Istanbul High Speed Railway has been completed marking The First of its Child in Overseas Market IS About to Open to Traffic in a Short Term XINHUA Liu Yu Turkey China High Speed Railway Construction PUBLICATIONxNOTxINxCHN

Der Spiegel: Türkiye demiryolları için Almanya'dan destek istiyor 08.09.2018

Alman haber dergisi Der Spiegel'in haberine göre, demiryollarını Almanya'nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeyi planlayan Türkiye bu projeyi Siemens başkanlığındaki bir konsorsiyuma teslim etmek istiyor.
ARCHIV - Violinisten spielen am 30.07.2013 in Rheinsberg (Brandenburg) im Heckentheater des Schlossparks bei einer Opernaufführung. (zu dpa «Bislang mehr als 6000 Besucher bei Mosel Musikfestival» vom 27.08.2017) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Almanya’da iş dünyasının tınıları 18.12.2017

Almanya’nın en büyük şirketleri müzik ve teknoloji arasında doğrudan bağlantı kurarak kendi senfoni orkestralarını kuruyorlar. Bunun arkasında sadece kültürel gerekçeler yok.
ARCHIV - Ein Mitarbeiter des Siemens Gasturbinenwerkes in Berlin geht am 21.07.2011 in einer Montagehalle an Schaufelrädern einer Turbine vorbei. (zu dpa «Siemens will Stellenabbau-Pläne Mitte November vorlegen» vom 03.11.2017) Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Siemens 7 bine yakın çalışanını işten çıkarıyor 16.11.2017

Alman elektronik devi Siemens, dünya genelinde 6 bin 900 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. İşini kaybedecek personelin yarısı Almanya'dan.
--FILE--Thick smoke rises from a power plant in Dezhou, east Chinas Shandong province, 4 January 2013. China has unveiled sweeping measures to tackle air pollution, with plans to close old polluting steel mills, cement factories and aluminium smelters, and slash coal consumption and boost the use of nuclear power and natural gas. China has been under heavy pressure to address air pollution after thick and hazardous smog engulfed much of the industrial north, including the capital, Beijing, in January. It has identified coal burning as a key area to tackle. China said its new plan would aim to cut total coal consumption to below 65% of total primary energy use by 2017, down from 66.8% last year. It would also aim to raise the share of non-fossil fuel energy to 13% by 2017, up from 11.4% in 2012. Its previous target stood at 15% by 2020. To help meet the target, it would also raise installed nuclear capacity to 50GW by 2017. By the end of 2015, it said it would add 150bn cubic metres of natural gas trunk pipeline transmission capacity. |

FAZ: Kömürden vazgeçmeyen ülkelerin üzerindeki baskı artacak 16.11.2017

Alman basınında öne çıkan konular arasında iklim politikaları ile Siemens’in personel sayısında indirime gideceğini duyurması bulunuyor.

LENINGRAD REGION, RUSSIA. JUNE 18, 2015. A view of the Siemens Gas Turbine Technologies plant, a joint venture of Power Machines and Siemens. Alexander Ryumin/TASS |

AB'den Rus enerji sektörüne yeni yaptırım kararı 04.08.2017

Rusya'nın, ilhak ettiği Kırım'a Siemens'e ait doğalgaz türbinlerini aktardığı anlaşılınca, AB yeni yaptırım kararı aldı. Moskova'dan ise "düşmanca ve dayanaksız" bu kararın karşılığının olacağı açıklandı.
Dunkle Gewitterwolken ziehen am 01.07.2013 über ein Feld mit Windenergieanlagen in Sieversdorf bei Frankfurt (Oder) (Brandenburg). Auch für die kommenden Tage sagen die Meteorologen wechselhaftes Wetter vorher. Foto: Patrick Pleul/ZB

Dev ihaleyi Alman Siemens kazandı 03.08.2017

Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Alman Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu kazandı. Konsorsiyum, 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.
Das Reisetelefon des ehemaligen deutschen Diktators Adolf Hitler ist am 17.07.2017 vor einer Versteigerung bei Alexander Historical Auctions in Chesapeake City, USA, zu sehen. Nach Angaben des Präsidenten des Aktionshauses, Bill Panagopulos, ist das Telefon im Jahre 1945 während eines Besuches des Führerbunkers von russischen Offizieren an den englischen Brigadier Ralph Rayner in Berlin übergeben worden. Rayners Sohn lasse das Telefon nun versteigern. Das Startgebot liege bei 100 000 US-Dollar, was umgerechnet etwa 94 200 Euro entspricht. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Hitler’in telefonu 243 bin dolara satıldı 20.02.2017

Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in kullandığı belirtilen özel telefonu ABD’de düzenlenen bir müzayedede 243 bin dolara alıcı buldu.
Das Reisetelefon des ehemaligen deutschen Diktators Adolf Hitler ist am 17.07.2017 vor einer Versteigerung bei Alexander Historical Auctions in Chesapeake City, USA, zu sehen. Nach Angaben des Präsidenten des Aktionshauses, Bill Panagopulos, ist das Telefon im Jahre 1945 während eines Besuches des Führerbunkers von russischen Offizieren an den englischen Brigadier Ralph Rayner in Berlin übergeben worden. Rayners Sohn lasse das Telefon nun versteigern. Das Startgebot liege bei 100 000 US-Dollar, was umgerechnet etwa 94 200 Euro entspricht. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Hitler'in telefonu açık artırmaya çıkarılıyor 18.02.2017

Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in kullandığı kırmızı telefon açık artırma ile satışa çıkarılıyor. Siemens marka telefonun 300 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

happy young businessman on spring field © Iakov Kalinin #23251190

4. Sanayi Devrimi iş dünyasını değiştiriyor 21.09.2016

Dijital devrim her şeyi değiştiriyor. Eski aşinalıklar ortadan kalkıyor. 4’üncü Sanayi Devrimi sosyal piyasa ekonomisiyle çarpışıyor. Dünyamızın sosyoekonomik çehresi değişiyor mu?
Bildnummer: 51327080 Datum: 25.03.2004 Copyright: imago/imagebroker ICE in voller Fahrt, Objekte , , Wischeffekt , Dynamik; 2004, Zug, Züge, ICEs, Inter City Express, Intercity, DB, Deutsche Bahn, Schnellzug, Schnellzüge, Schnelligkeit, Geschwindigkeit; , quer, Kbdig, Einzelbild, Transport, , , Deutschland, , Bahn, Verkehr, / Mitzieher, schnell, rasend, rasen, rast

Raylarda rekabet kızışıyor 15.09.2016

Alman demiryolları şirketi Deutsche Bahn yüksek hızlı yeni tren modelini tanıttı. Uçak yolculuğuna rakip hale gelen yüksek hızlı trenler sadece hız değil, konforda da birbiriyle yarışıyor.

Geleceğin otoyolu elektrikli olacak 18.05.2016

Siemens şirketi kamyonlarda demiryolu teknolojisinin denemelerini yapıyor. Karayolu elektrifikasyonu kamyonların elektrikle işletilmesini sağlayıp karbon emisyonunun azaltılmasına yardımcı olabilir.
ARCHIV - Die Metallkabel einer Starkstromleitung glänzen am 13.01.2015 nahe Vieselbach bei Erfurt (Thüringen) im Sonnenlicht. Die Kosten für den Ausbau des Stromnetzes vor allem in Ostdeutschland dürfen nach Meinung von Thüringens Umweltministerin Siegesmund nicht länger vor allem den Verbrauchern in den neuen Ländern aufgebürdet werden. Foto: Martin Schutt/dpa (zu lth «Umweltministerin will neues Modell für «Strommaut»» vom 02.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Mısır'ın mega projesi 11.04.2016

Mısır'da dünyanın en büyük gaz türbinli elektrik santrali inşa ediliyor. Birçok bakımdan bir ilki oluşturan santral 21 milyon Mısırlının elektrik ihtiyacını karşılayacak. İlk gaz türbini olağanüstü koşullarda yola çıktı.

Mısır'da dünyanın en büyük gaz türbini santrali kuruluyor 07.04.2016

Bu proje iki bakımdan tarih yazacak. Mısır’da dünyanın en büyük gaz türbinli elektrik santrali inşa ediliyor. Santral 21 milyon Mısırlının elektrik ihtiyacını karşılayacak. Mısır’dan tarihinin en büyük siparişini alan Siemens şirketi bu ülkede 8 milyar Euro’luk elektrik santralleri ve rüzgâr türbinleri inşa edecek. İlk gaz türbini yola çıktı.
Jihad Maai aus Syrien mit seinem Kollegen im Lager des Betriebs Schöbel Sanitär, Heizung- und Klimatechnik. Sein Aufenthalt in Deutschland ist gesichert. Das machte es ihm leichter einen Betrieb zu finden, in dem er zum 1.7.2015 eine 3-jährige Ausbildung begonnen hat. *** DW, Christina Röder, 10.08.2015

Alman firmalarından sığınmacı programları 19.11.2015

Birçok büyük Alman şirketi sığınmacıların Alman işgücü piyasasına girişini kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli girişimler başlattı.
A red traffic light is seen in front of an office building of Siemens AG in Munich Perlach, in this May 30, 2014 file photo. A Chinese regulator investigated Siemens AG in 2014 over whether the German group's healthcare unit and its dealers bribed hospitals to buy expensive disposable products used in some of its medical devices, three people with knowledge of the probe told Reuters. To match Exclusive CHINA-CORRUPTION/SIEMENS REUTERS/Lukas Barth/Files

Siemens binlerce kişiyi işten çıkaracak 07.05.2015

Teknoloji devlerinden Siemens, dünya genelinde 13 bin 100 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
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