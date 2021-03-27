Mısır'da dünyanın en büyük gaz türbini santrali kuruluyor

Bu proje iki bakımdan tarih yazacak. Mısır’da dünyanın en büyük gaz türbinli elektrik santrali inşa ediliyor. Santral 21 milyon Mısırlının elektrik ihtiyacını karşılayacak. Mısır’dan tarihinin en büyük siparişini alan Siemens şirketi bu ülkede 8 milyar Euro’luk elektrik santralleri ve rüzgâr türbinleri inşa edecek. İlk gaz türbini yola çıktı.