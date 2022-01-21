 Sezen Aksu′nun eleştirilere yanıt verdiği şiir çok sayıda dile çevrildi | Türkiye | DW | 23.01.2022

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Türkiye

Sezen Aksu'nun eleştirilere yanıt verdiği şiir çok sayıda dile çevrildi

Sezen Aksu eleştirilere "Sen beni üzemezsin" mesajı içeren "Avcı" şiiri ile yanıt verirken, söz konusu şiir 30'dan fazla dile çevrilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

Sezen Aksu

Sezen Aksu

Beş yıl önce seslendirdiği bir şarkının sözleri nedeniyle hedefe konulan şarkıcı Sezen Aksu'nun eleştirilere yanıt verdiği "Avcı" adlı şiiri 30'dan fazla dile çevrilirken, sosyal medya paylaşımlarıyla Aksu'ya destek sürdü.

Sezen Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkıda yer alan ''Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." şeklindeki ifadeler muhafazakar çevrelerde eleştirilere neden olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aksu'nun adını vermeden sert tepki göstermişti. 

Danışmanı tarafından basın mensuplarıyla paylaşılan ve Facebook hesabında yayınlanan açıklamada, Aksu önce kendisine destek verenlere teşekkür etti. Aksu şu ifadeleri paylaştı:

"Merhaba, öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim. Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz."

Aksu paylaşımında, "Mesela 2010'da şu şarkıyı yazmışım" dedi ve "Hop Dedik" isimli şarkının sözlerine yer verdi.

Aksu, paylaşımında; 21 Ocak'ya yazdığını belirttiği diyerek "Avcı" adlı şiirini de ekledi:

Avcı

Sen beni üzemezsin

Zaten çok üzgünüm

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Ben avım sen avcı

Vur bakalım….

Sen beni sezemezsin

Dilimi ezemezsin

Nereye baksam acı

Nereye baksam acı

Kim yolcu kim hancı

Dur bakalım…

Beni öldüremezsin

Sesim, sazım, sözüm var benim

Ben derken ben herkesim."

Video izle 52:06

"Sezen Aksu şarkısı, Adem ve Havva kıssasındaki eleştirilerin yanında masum kalır"

"Avcı" 30'dan fazla dile çevrildi

Aras Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş, Sezen Aksu'nun "Avcı" şiirinin 30'dan fazla dile çevrildiğini duyurdu. Koptaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çünkü avcılara karşı avız, av olanların yanındayız" ifadesini kullandı.

Gazeteci Can Dündar, Sezen Aksu'ya destek çıkarken, " 'Koparırım' dediğin dil, akşam olmadan mesajını dört kıtaya dağıttı. İşin zor 'Avcı'…" ifadelerini kullandı.

Ünlü tiyatrocu Genco Erkal da paylaşımda "Sezen Aksu Avcı şiiriyle sarayı ezmiş geçmiş. Sanatın gücü her zaman iktidarların en büyük korkusu olmuştur. Bir atasözü bile onları deli etmeye yeter. Göreceğiz kim yolcu kim hancı" dedi.

Piyanist Fazıl Say da, Sezen Aksu'nun yazdığı yeni şarkı sözlerini paylaşarak, "Bravo .. Bravo…. Yüz kere bin kere bravo…" dedi.

Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) uzmanlarından Sinem Adar da, Sezen Aksu'ya yönelik eleştirileri "İşin bir de şu boyutu var. Enes Kara'nın intiharı akabinde başlayan tarikat-devlet ilişkileri tartışmaları, bu ilişkilerin merkezindeki birtakım aktörlerin egemenlik iddialarının bir tezahürü olarak da okunabilecek 'Sezen Aksu'yu itibarsızlaştırma' kampanyasıyla söndü gitti" sözleriyle değerlendirdi.

Ne olmuştu?

Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkıda geçen bazı sözler nedeniyle hedefe konulmuş, "Adem ve Havva'ya hakaret edildiği" iddiasıyla kendilerine Milli Beka Hareketi adını veren bir grup tarafından evinin önünde protesto edilmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Serçeysen serçeliğini bil" tepkisini göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cuma günü Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra mihraba çıkarak "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dediği video paylaşılmıştı.

DW, ANKA/JD,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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