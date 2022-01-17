Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

Şarkı sözü yazarı, besteci ve şarkıcı Sezen Aksu hakkında müzisyen Yaşar Gaga ile 2017 yılında çıkardığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısındaki Adem ve Havva'ya yönelik sözleri nedeniyle "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara'da aralarında Avukat Mikail Yılmaz'ın da bulunduğu bir grup tarafından yapılan suç duyurusuna Aksu'nun şarkısında yer alan "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri gerekçe olarak gösterildi.

Çıkışta adliye önünde grup adına açıklama yapan Avukat Yılmaz, "Aksu'nun şarkısında kamuoyunda infiale yol açabilecek tarzda, Hz. Adem ve Hz. Havva hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını" ileri sürdü. Bu ifadelerle Aksu'nun dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini savunan Yılmaz, "Bu durum İslam dinine inananlar bakımından haklı bir öfke uyandırmıştır. Nitekim şüphelinin YouTube kanalında, Facebook sayfasında ve internet sitesinde birçok kişi tarafından şüpheliye karşı bir öfke oluşmuştur" dedi.

Şarkıda geçen ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini iddia eden Yılmaz, "İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik" ifadelerini kullandı.

Şarkı neden şimdi gündeme geldi?

Sezen Aksu'nun 2017 tarihli şarkısı, sanatçının iki hafta önce bir video kliple YouTube kanalında yeniden paylaşmasıyla gündeme geldi. Aksu, kanalında şarkıyı "Yıl 2022 arkadaşlar… Size güzel bir yeni yıl dilemek için bir sürü cümle geçti aklımdan, hiçbiri içime sinmedi. O nedenle düşünmeden kalbimden geleni yazıyorum. Bu yılın hepimize daha iyi insan olabilmeyi, dünya üzerindeki canlı cansız her şeyin bütünlüğünü hatırlamayı, kendimizden başlayarak hakikatle yüzleşebilmeyi, koşulsuz özgürlüğün peşine düşmeyi, dayanışmanın kudretini idrak edebilmeyi, birbirimizin yaralarını sarabilmeyi, gitgide normalleştirdiğimiz şiddetin ve onu normalleştirmek için küçücük insan aklıyla oynadığımız oyunlardan utanabilmeyi, değişmeyi, dönüşmeyi, ilerlemeyi, her varlığı eşitleyen gerçek adaleti tesis edebilmeyi ve bunu mümkün kılacak aklı başımıza getirmesini diliyorum bütün kalbimle…" notuyla paylaşmıştı.

Şarkıda yer alan ifadeler, daha sonra muhafazakar medya ve çevrelerde eleştirilere neden olurken çok sayıda sanatçı da Sezen Aksu'ya destek verdi.

ANKA,DW/HS,BÖ

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