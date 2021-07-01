Set çalışanı Çetin Kaya'ya ne oldu?

39 yaşındaki set çalışanı Çetin Kaya, 29 Kasım Pazartesi günü İstanbul Kadıköy'de polis kurşunuyla hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, ertesi gün yaptığı açıklamada, olayda “‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli bir aracın takibe alındığını, araçtaki bir kişinin yaya olarak firar ettiğini, sürücü koltuğundaki Çetin Kaya'nın yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulduğunu” duyurdu. Ancak Kaya ailesi avukatları bunun doğru olmadığı görüşünde.

"Ters kelepçeliyken polis kurşunuyla vuruldu"

DW Türkçe'ye konuşan Avukat Orçun Fide'nin aktardıklarına göre tanık polis ve şüpheli polisin ifadeleri "Çetin Kaya'nın ters kelepçelendiği esnada boşta kalan eliyle görevliye müdahale ettiği ve silahın da bu boğuşma sırasında ateş aldığı” yönünde. Bunun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyleyen Fide, "Çetin Kaya, elleri ters kelepçeliyken yani karşı bir mukavemet gösteremeyecek durumdayken polis kurşunuyla vuruldu” diyor. Fide, iddialarını destekleyecek delilleri de sunduklarını söylüyor.

"Valilik yaptığı acele açıklamayla olayı karartmaya çalıştı"

Çetin Kaya'nın ölümüne ilişkin soruşturma, önce "taksirle öldürme” suçlamasıyla açıldı. Fakat soruşturma ilerledikçe suçun vasfı değişti ve şüpheli polis memuru S.E, "kasten öldürme” suçundan kuvvetli şüphe taşıdığı gerekçesiyle tutuklandı. Konuyu meclise taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, valiliğin açıklaması ile tutuklama kararı arasındaki çelişkiye dikkat çekiyor. DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada “Valilik yaptığı acele açıklamayla olayı karartmaya çalıştı” diyen Tanrıkulu, tutuklama kararının bu açıdan da önemli olduğu görüşünde.

Hayatını kaybeden Çetin Kaya'nın adli sicil kaydı bulunmuyor

Valilik açıklamasındaki dikkat çekici bir diğer nokta da “Şüpheli firarinin 15 paket uyuşturucu ile yakalandığı, araçta ise iki fişek uyuşturucu bulunduğu” iddiası. Hayatını kaybeden Çetin Kaya'nın herhangi bir adli sicil kaydı bulunmadığını aktaran Avukat Orçun Fide'ye göre kaçan şahıs ile ilgili de bir tutarsızlık var. “Eğer bu şahıs valiliğin açıklamasında belirtildiği gibi 15 paket uyuşturucu ile yakalandıysa tutuklanması gerekirdi ama serbest bırakıldı” diyen Fide, valiliğin gerçeği yansıtmadığı kanaatinde.

Avukat Orçun Fide

Söz konusu araç, kiralama şirketi tarafından temizlendi

Olaydaki aracın kiralama şirketine teslim edildiğini ve şirket tarafından temizlendiğini aktaran Fide, “Aracın incelenmesi için bilirkişiye başvuracaktık ama temizlendiği için böyle bir imkanımız da kalmadı” diyor. Fide, hayatını kaybeden Çetin Kaya'nın şahsi eşyalarının ailesine değil, araç kiralama şirketine teslim edildiğini, bu uygulamanın da usulsuz olduğunu anlatıyor.

2007-2020 yılları arasında 404 sivil polis tarafından öldürüldü

Türkiye'de kolluk kuvvetlerinin toplumsal ve adli olaylarda başvurduğu şiddet, uzun süredir tartışılıyor. 2007 yılında yine bir polis kurşunuyla İzmir’de öldürülen 20 yaşındaki Baran Tursun’un adına kurulan Baran Tursun Vakfı’nın hazırladığı rapora göre 2007 ile 2020 yılları arasında 92’si çocuk 404 sivil, polisin silah ve orantısız güç kullanımı sebebiyle hayatını kaybetti. Raporda, “hiçbir olayda silahlı çatışma yaşanmadığı ve bu kişilerin benzer şekilde öldürüldüğü” belirtiliyor. Kayıt altına alınamayanlarla birlikte bu sayının daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, bu tablonun temel sebebinin “cezasızlık politikası” olduğunu savunuyor. “Emniyet, jandarma gibi kurumlar kendi görevlilerini koruyor. Yargı da hoşgörü göstererek sanıkları bir şekilde cezasızlıkla ödüllendiriyor” diyen Tanrıkulu’na göre bu da caydırıcılığı önlüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

Bu tür durumlarda şüpheli kolluk kuvvetlerinin gerekli cezayı almadığını söyleyen Tanrıkulu, Çetin Kaya'nın ölümünde şüpheli polisin "kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmasını olumlu bir gelişme olarak görüyor.

Kaya ailesinin avukatları ise olay anını gören bir kamera kaydının hala bulunamadığını aktarıyor ve görgü tanıklarından yardım istiyor. “Biz o gün orada cep telefonuyla kayıt alan insanlar olduğunu da duyduk” diyen Avukat Fide, “Bu tür olayların önüne geçilebilmesi için gördüklerinizi anlatın ve elinizdeki kayıtları paylaşın” diyor.

Fatima Çelik

© Deutsche Welle Türkçe