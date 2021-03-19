SES üyeleri gözaltına alındı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) Twitter hesabından yapılan açıklamada, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve eski Eş Başkan Gönül Erden'le birlikte 8 kişinin bu sabah evlerinden gözaltına alındığı duyuruldu. Gözaltılara tepki gösteren sendika, "Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile sağlık hakkı mücadelemizi gözaltı ve baskılarla engelleyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan polis operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada ise gözaltına alınanlarla ilgili Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör soruşturması yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada gözaltına alınanların "PKK/KCK ile bağlantılı olarak halk sağlığı komitesi adı altında faaliyet gösterdikleri" iddia edildi.

SES üyelerinin gözaltına alınmasına diğer sendikalardan tepki geldi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Demokratik eylem ve etkinlikler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu nedenle değil gözaltına alınmak, soruşturma açılması dahi anayasa ihlalidir" denildi.

Ankara Tabip Odası da SES üyelerinin gözaltına alınmasını hukuka aykırı olarak değerlendirerek "Demokratik eylem ve etkinlikler anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu nedenle gözaltına alınmak veya soruşturma açılması anayasaya aykırıdır. Sağlık emekçilerini serbest bırakın, baskılara son verin" açıklamasını yaptı.

DW/HS,EC

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