Serkan Gölge ABD'ye dönmek istiyor

Gülen yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla yargılandığı davada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Serkan Gölge, cezaevinden çıktıktan sonra Reuters'a konuştu. Tek isteğinin ABD'ye dönmek ve NASA'daki eski işine devam etmek olduğunu belirten Türk ve ABD vatandaşı Gölge, ev hapsinde tutulduğu için bunun şu anda mümkün olmadığını söyledi.

Haftada dört gün karakola giderek imza atması gerektiğini söyleyen Gölge, “Ailem ve ben çok uzun zamandır mutlu değildik ve şimdi cezaevinden tahliye olduğumdan dolayı en azından tünelin ucunda ışık olduğunu söyleyebilirim. Şu anda istediğim tek şey ABD’ye geri dönebilmek ve bilim adamı olarak NASA’da tekrar çalışmaya başlamak" diye konuştu.

"AYM ve AİHM'e başvuracağım"

Gölge, hakkındaki kararı Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğini, daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyacağını kaydederek, "Yargı sistemi içerisindeki seçeneklerime bakmaya devam edeceğim" dedi.

Serkan Gölge, 2016'da gözaltına alınmış, 2018'de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak cezası, "terör örgütü üyeliğinden” “terör örgütüne yardıma” çevrilerek 5 yıla indirilmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu konuyu konuşmuştuk" dedi.

DW,rtr,AFP,AP / TY,HT

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