Seri cinayetler Kıbrıs'ta istifa getirdi

Kıbrıs Rum yönetiminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten İonas Nikolau, ikisi kız çocuğu yedi göçmen kadının ölümüne neden olan seri katil vakası nedeniyle istifa etti.

İstifasını Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'e sunan Nikolau, "presipleri ve vicdanı" nedeniyle bu kararı aldığını belirterek, "Siyasi sorumluluk gereği istifa kararı verdiğimi Cumhurbaşkanı'na ilettim" dedi. Nikolau ayrıca seri cinayetlere ilişkin bir ihmal olup olmadığının araştırılması için bağımsız bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Anastasiadis de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bakanın istifasını kabul ettiğini aktardı. Seri cinayetlerin araştırılması konusunda hükümetin izlediği politika ve polise yönelik ihmal suçlamaları protestolara neden olmuştu. Cumhurbaşkanlık Sarayı önünde eylem yapan göstericiler, "Kadınlara ve yabancılara yönelik ayrımcılığa son", "Kıbrıs'ta polis kadınları yok sayıyor" yazılı pankartlar taşımıştı.

Kıbrıs'ı sarsan seri cinayet vakası

Kıbrıs Rum Yönetimi'nde istifaya neden olan seri cinayetlere ilişkin soruşturma, Lefkoşa yakınlarındaki bir maden göletinde 39 yaşındaki Filipinler vatandaşı bir kadının cesedine ulaşılması üzerine başlamıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 yaşındaki Rum subayı Nikos Metaksas'ın üç yıl içerisinde yedi kişiyi öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından olayın seri cinayet niteliği taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Kurbanları ile online buluşma sitesi Badoo üzerinden tanışan zanlının, hedef aldığı tüm isimleri Filipinler, Romanya ve Nepal'den çalışmak için adaya göç eden işçi kadınlar ile onların iki kızı oluşturuyor. Son kurbanın cesedi, bir bavulun içerisinde maden göletine atılmış şekilde bulunmuştu. Cesedine henüz ulaşılamayan üç kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları, Lefkoşa'nın 10 km uzaklığındaki iki boş madende yoğunlaşıyor. Arama çalışmalarına İngiltere'den adaya giden uzman bir ekip de destek veriyor.

AFP/ÖA,EC

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