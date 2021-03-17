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Sergi

Sergi, halkın gezip görmesi ve tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürün ve sanat eserlerinin tümü. Bir yerin veya bir ülkenin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtıldığı yere verilen addır.

DW Türkçe'nin sergi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Palace of Justice in Istanbul ( İstanbul Adalet Sarayı) in Turkey, August 2019

Boğaziçi sergi davasında iki öğrenciye tahliye 17.03.2021

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir sergide Kâbe görseli üzerine LGBTİ+ bayraklarının yerleştirildiği kolaj çalışması sebebiyle yedi öğrencinin yargılandığı davada tutuklu iki sanık tahliye edildi.
Visitors talk about the picture 'American Jesus: Hold me, carry me boldly' from US artist David LaChapelle at a preview of the exhibition 'Michael Jackson: On The Wall' at the Bundeskunsthalle museum in Bonn, Germany, Thursday, March 21, 2019. The exhibition around the controversial iconic pop idol is open until July 14. (AP Photo/Martin Meissner) |

Tartışmalara rağmen Michael Jackson sergisi açıldı 22.03.2019

Michael Jackson'ın çocuk istismarında bulunduğu tartışmalarına karşın Almanya'nın Bonn kentinde müzisyene adanmış bir sergi açıldı. Serginin organizatörleri istismar tartışmalarını da gündemde tutmak istiyor.

Sanat içinde sanat 31.10.2018

Fransız fotoğrafçı Nicolas Krief, müzelerin işleyişini farklı bir bakış açısıyla sunuyor. O eserleri duvarlara asan müze çalışanlarını bir sanat objesine çeviriyor. Bu şekilde çalışanlar ve eserler hem birbirine benziyor hem de birbirini tamamlıyor. Sonuçta ortaya keyifli kareler çıkıyor.
LINKS - WMW_Kopftuch_Plakat Titel: Plakatsujet der Ausstellung - Welt Museum Wien © KHM-Museumsverband RECHTS - Iran Woman Titel: Bleistiftskizze einer verschleierten Frau mit Fächer Anonym Teheran, Iran, 1928 Weltmuseum Wien Fotosammlung © KHM-Museumsverband

Başörtüsü sergisi 20.10.2018

Viyana Dünya Müzesi'nde yer alan bir sergi tarihi fotoğraflar, Haute-Couture tasarımlar, videolar ve çizimler eşiliğinde başörtüsünün birbirinden farklı anlamlarına, tarihine, dine ve coğrafyaya ışık tutuyor.

Fransız sanatçıdan "biyoreaktörlü" sergi 25.05.2018

54 yaşındaki Fransız sanatçı Philippe Parreno'nun Almanya'daki ilk solo enstalasyonu olma niteliğini taşıyan sergi, Berlin'in en büyük sergi salonlarından birinde gerçekleşiyor. Serginin çeşitli boyutları, bir "biyoreaktör" tarafından kontrol ediliyor.

Ressam Gustav Klimt dijitalleşti 07.05.2018

Yeni Sanat (Art Nouveau) akımının önde gelen ismi ressam Gustav Klimt’in çalışmaları, ölümünden yüz yıl sonra dijital teknolojiyle hayata geçirildi. Paris’teki Atelier des Lumieres'deki (Işıklar Atölyesi) benzersiz sergide 140 video projektör ve 50 hoperlör kullanıldı.
Thomas Baumgärtel in seinem Atelier in Dellbrück bei der Arbeit an dem Riesen-Kunstwerk 'Ohne Volksabstimmung ist alles BANANE!', das er anlässlich der Koalitionsverhandlungen in Berlin gemeinsam mit dem Verein 'Mehr Demokratie' vor dem Konrad-Adenauer-Haus positionieren will. Köln, 06.11.2017 | Verwendung weltweit

Tepki toplayan Erdoğan resmi sergiden çıkarıldı 23.02.2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarı çıplak resmi, tepkiler üzerine Almanya'daki sergiden çıkarıldı.

Giyim tarzı tacize yol açar mı? 19.01.2018

Brüksel'de açılan bir sergide tecavüze uğradıkları sırada mağdurların giydiği kıyafetler gösteriliyor. Amaç kıyafetlerin baştan çıkarıcı olabileceği yönündeki algıyı kırmak.
Some jewels are on display at the 'Treasures of the Mughals and the Maharajahs' exibithion, at Venice's Doge's Palace, in Venice, Italy, Wednesday, Jan. 3, 2018. News reports say thieves stole precious Indian jewels from the famed Al Thani Collection that were on exhibit, the thieves grabbed a golden, jeweled brooch and a pair of earrings Wednesday and escaped by blending in with the crowd and delaying the triggering of the alarm. (Andrea Merola/ANSA via AP) |

Katar şeyhinin mücevherleri Venedik'te çalındı 04.01.2018

Venedik'teki bir müzede sergilenen Katar şeyhine ait koleksiyondan değerli Hint mücevherlerinin çalındığı bildirildi.
Datum:27.09.2017 Ort: Bremen

2018 sanat takvimi 03.01.2018

2018 de sanat dolu bir yıl olacak. Peki, sanatseverleri bu yıl hangi etkinlikler bekliyor?

Moskova'da 'Süper Putin' sergisi açıldı 27.12.2017

Moskova'daki Çağdaş Sanat Müzesi'nde (UMAM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in süper kahraman olarak resmedildiği bir sergi açıldı. Sergi Moskova'nın ardından Berlin ve Londra'da da beğeniye sunulacak.
The second pic is with his curator Cemal Akyüz. by DW Turkish's reporter in Ankara, Hilal Köylü.

Ankara'da 'Göç Portreleri' sergisi 23.12.2017

Göçmenlere daha duyarlı yaklaşılması hedefiyle İsveç'ten 20 göçmen hikayesini tüm dünyaya duyurmak isteyen gazeteci Alexandar Mahmoud'un "Göç Portreleri" fotoğraf sergisi Ankara'da açıldı.

Böcek gibi görmek ister miydiniz? 15.12.2017

Bir Alman sanat kollektifi olan The Constitute, böcek gibi görmeyi sağlayan bir kask icat etti. Çalışma şu sıralar sanat eseri sıfatıyla dünya çapında sergi ve kongrelere misafir oluyor.

Harry Potter ve sihrin tarihi 20.10.2017

İlk kitabı Felsefe Taşı'nın okurlarla buluşmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. Britanya'nın ulusal kütüphanesi British Library, 20'nci yıl şerefine Londra'da Harry Potter efsanesini bizzat deneyimleme fırsatı veren, sihrin tarihine ilişkin bir sergi hazırladı. Sergi Hogwarts Cadı ve Büyücülük Okulu'nda verilen derslerin sınıflarına göre bölümlere ayrılmış.

Patlayıcıdan sanat olur mu? 10.10.2017

Alışılmışın dışında bir sanat üretimi anlayışına sahip olan 59 yaşındaki Çinli sanatçı Cai Guoqiang, çalışmalarını kanvas üzerinde barut patlatarak oluşturuyor. Madrid’deki Prado Müzesi’ni ziyaret edenler bu ilginç çalışmaları yakından görme şansı yakaladı.

Cape Town'da devasa sanat müzesi açıldı 22.09.2017

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town şehrinde "Zeitz MOCAA" müzesi açıldı. Modern Afrika sanatını sergileyen müze kıtada bir ilk. Ancak eski sömürge kenti olan Cape Town’da müzenin sahibinin Puma’nın eski CEO’su Jochen Zeitz olması nedeniyle eleştirenler de var.
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