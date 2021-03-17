Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.
Sergi, halkın gezip görmesi ve tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürün ve sanat eserlerinin tümü. Bir yerin veya bir ülkenin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtıldığı yere verilen addır.
DW Türkçe'nin sergi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Fransız fotoğrafçı Nicolas Krief, müzelerin işleyişini farklı bir bakış açısıyla sunuyor. O eserleri duvarlara asan müze çalışanlarını bir sanat objesine çeviriyor. Bu şekilde çalışanlar ve eserler hem birbirine benziyor hem de birbirini tamamlıyor. Sonuçta ortaya keyifli kareler çıkıyor.
54 yaşındaki Fransız sanatçı Philippe Parreno'nun Almanya'daki ilk solo enstalasyonu olma niteliğini taşıyan sergi, Berlin'in en büyük sergi salonlarından birinde gerçekleşiyor. Serginin çeşitli boyutları, bir "biyoreaktör" tarafından kontrol ediliyor.
Yeni Sanat (Art Nouveau) akımının önde gelen ismi ressam Gustav Klimt’in çalışmaları, ölümünden yüz yıl sonra dijital teknolojiyle hayata geçirildi. Paris’teki Atelier des Lumieres'deki (Işıklar Atölyesi) benzersiz sergide 140 video projektör ve 50 hoperlör kullanıldı.
İlk kitabı Felsefe Taşı'nın okurlarla buluşmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. Britanya'nın ulusal kütüphanesi British Library, 20'nci yıl şerefine Londra'da Harry Potter efsanesini bizzat deneyimleme fırsatı veren, sihrin tarihine ilişkin bir sergi hazırladı. Sergi Hogwarts Cadı ve Büyücülük Okulu'nda verilen derslerin sınıflarına göre bölümlere ayrılmış.
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town şehrinde "Zeitz MOCAA" müzesi açıldı. Modern Afrika sanatını sergileyen müze kıtada bir ilk. Ancak eski sömürge kenti olan Cape Town’da müzenin sahibinin Puma’nın eski CEO’su Jochen Zeitz olması nedeniyle eleştirenler de var.