Sergi, halkın gezip görmesi ve tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürün ve sanat eserlerinin tümü. Bir yerin veya bir ülkenin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtıldığı yere verilen addır.

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