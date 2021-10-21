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Sergey Lavrov

Sergey Lavrov, Rus siyasetçi. 2004 yılından bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmektedir.

Rusya'yı uzun yıllar muhtelif ülkelerde büyükelçi olarak temsil etti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. 1998 – 2004 yılları arasında Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan İgor İvanov'un yerine geldi. DW Türkçe'nin Sergey Lavrov ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks to the media during his and Serbia's Foreign Minister Nikola Selakovic joint news conference following their talks in Moscow, Russia, Friday, April 16, 2021. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov says Moscow will order 10 U.S. diplomats to leave Russia in a retaliatory response to the U.S. sanctions. Lavrov also said Moscow will add eight U.S. officials to its sanctions list and move to restrict and stop the activities of U.S. nongovernmental organizations from interfering in Russia's politics. (Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP)

Rusya'dan Kıbrıs açıklaması: Federasyondan yanayız 21.10.2021

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıbrıslı Rum mevkidaşıyla görüşmesi sonrasında, Maraş‘ın açılması kararını "yıkıcı ve kabul edilemez" bir adım olarak niteledi. Lavrov, Kıbrıs'ta çözümün federasyondan geçtiğini söyledi.
Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a news conference following a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Rusya: Taliban olumlu sinyaller veriyor 17.08.2021

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası yapılan açıklamaları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, verilen ilk mesajların "olumlu" olduğunu söyledi.

DISISLERI BAKANI MEVLUT CAVUSOGLU, RUSYA FEDERASYONU DISISLERI BAKANI SERGEY LAVROV ILE ANTALYA'DA BIR ARAYA GELDI. BELEK'TE REGNUM CARYA HOTEL'DEKI BULUSMADA, IKI BAKAN ARASINDAKI IKILI GORUSMENIN ARDINDAN ORTAK BIR BASIN TOPLANTISI DUZENLEDI.(FOTO:ANTALYA-DHA)

Çavuşoğlu: Montrö ile Kanal İstanbul'un birbirine etkisi yok 30.06.2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var" dedi.
Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a news conference following a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Rusya'dan Türkiye'ye Ukrayna uyarısı 24.05.2021

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye’ye Ukrayna’nın "militarist duygularını" teşvik etmeme uyarısı yaptı. Lavrov "Umuyoruz ki Ankara izlediği çizgiyi meşru endişelerimiz uyarınca düzeltir" ifadelerini kullandı.
19.5. 2021*** U.S. Secretary of State Antony Blinken, left, and Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, right, arrive for a meeting at the Harpa Concert Hall in Reykjavik, Iceland, Wednesday, May 19, 2021, on the sidelines of the Arctic Council Ministerial summit. (Saul Loeb/Pool Photo via AP)

Blinken ile Lavrov İzlanda'da yüz yüze görüştü 20.05.2021

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İzlanda'da buluştu. Taraflar görüşmenin "yapıcı" geçtiğini açıkladı.
Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, trifft im Büro des Außenministeriums den Präsidenten des libyschen Repräsentantenhauses, Saleh. Lawrow will am Dienstag nächster Woche (08.12.2020) eine Delegation aus AfD-Politikern in Moskau treffen. Der Besuch erfolge auf Einladung des russischen Parlaments, sagte Ministeriumssprecherin Sacharowa am 03.12.2020 nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Interfax. +++ dpa-Bildfunk +++

Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna uyarısı 12.04.2021

Ukrayna’ya silah sevkiyatı yapılmaması gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye’ye “Ateşe körükle gitmeyin” uyarısında bulunduklarını açıkladı.
MOSCOW, RUSSIA - (ARCHIVE): A file photo dated on October 2, 2019 shows Kremlin spokesman Dmitry Peskov attending International Russian Energy Week Forum in Moscow, Russia. Kremlin spokesman Dmitry Peskov on Tuesday announced he contracted COVID-19. Sefa Karacan / Anadolu Agency

Rusya: NATO Ukrayna’ya birlik gönderirse ek önlem alırız 02.04.2021

Kremlin, NATO ülkelerinin Ukrayna’nın doğusuna birlik göndermesi halinde ek önlem alacaklarını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bölgede yeni bir çatışmanın "Ukrayna’yı mahvedeceğini" söyledi.
5.2.2021, Moskau, Russand, Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with European Union's foreign policy chief Josep Borrell in Moscow, Russia February 5, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Rusya'dan AB'ye tehdit: İlişkileri sonlandırırız 12.02.2021

AB ve Rusya arasındaki Navalni krizi büyüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'yi ek yaptırımlar getirmesi durumunda AB ile ilişkileri sonlandırmakla tehdit etti.

Nur für die türkische Redaktion! *** Russland Sotschi 29.12.2020. Treffen von dem russische Außenminister Sergej Lawrow und türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyetler arası görüşme (DHA)

Çavuşoğlu Rusya'da 29.12.2020

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Soçi'de bire bir görüşme gerçekleştirdi.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 10: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov (L) and U.S. Secretary of State Mike Pompeo hold a joint news conference in the Franklin Room at the State Department December 10, 2019 in Washington, DC. Earlier, the U.S. House of Representatives introduced two articles of impeachment against President Donald Trump based in part on activities related to Ukraine, which is at war with Russia. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

Pompeo: Rusya Akdeniz'de ayrılık tohumları ekiyor 15.12.2020

ABD Dışişleri Bakanı, ABD'yi Akdeniz'de oyun oynamakla suçlayan Rus mevkidaşı Lavrov'a yanıt verdi. Pompeo, Rusya'yı Akdeniz'de kaos ve ayrılık tohumları ekmeye çalışmakla suçladı.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 9, 2020: Russia s Foreign Minister Sergei Lavrov during trilateral talks by the foreign ministers of Armenia, Russia, and Azerbaijan on the Nagorno-Karabakh situation at the Russian Foreign Ministry s Reception House. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EA534

Lavrov: Türk askeri barış gücünde yer almayacak 12.11.2020

Dağlık Karabağ anlaşması çerçevesinde oluşturulacak barış gücü konusunda Ankara ve Moskova'dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin gözlem misyonunda yer alacağını açıkladı.
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov speaks during his and German Foreign Minister Heiko Maas joint news conference following their talks in Moscow, Russia, Tuesday, Aug. 11, 2020. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP) |

Yunanistan Türkiye'yi Rusya'ya şikayet etti 26.10.2020

Lavrov-Dendias görüşmesinde Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma hakkı gündeme geldi. Türkiye'nin "cihatçıların seyahat acentesine dönüştüğünü" söyleyen Dendias, Ankara'ya silah sistemleri satışını da eleştirdi.
An Azeri soldier walks near a destroyed vehicle in the city of Jabrayil, where Azeri forces regained control during the fighting with Armenia over the breakaway region of Nagorno-Karabakh on October 16, 2020. - Fresh explosions rocked the capital of the disputed Nagorno-Karabakh region on October 16 as Azerbaijan claimed fresh advances in nearly three weeks of fighting that have claimed more than 700 dead. (Photo by Bulent Kilic / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Dağlık Karabağ'da kırılgan ateşkes 19.10.2020

Dağlık Karabağ'da cumartesi gecesi yürürlüğe giren insani amaçlı ateşkesin ihlal edildiği bildiriliyor. Taraflar birbirlerini suçlarken, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov siyasi çözüm çağrısında bulundu.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 9, 2020: Russia s Foreign Minister Sergei Lavrov during trilateral talks by the foreign ministers of Armenia, Russia, and Azerbaijan on the Nagorno-Karabakh situation at the Russian Foreign Ministry s Reception House. Russian Foreign Ministry Press Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0EA534

Rusya’dan Karabağ açıklaması: Türkiye’nin tutumuna katılmıyoruz 14.10.2020

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dağlık Karabağ'da "çatışmaya askeri bir çözümü caiz gören bir açıklama ile mutabık olmayacaklarını" belirterek Türkiye'nin tutumunu paylaşmadıklarını söyledi.
Fire burns in a residential area after shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in self-proclaimed Republic of Nagorno-Karabakh, Stepanakert, Azerbaijan, Sunday, Oct. 4, 2020. The clashes erupted on Sept. 27 and have killed dozens, marking the biggest escalation in the decades-old conflict over the region, which lies within Azerbaijan but is controlled by local ethnic Armenian forces backed by Armenia. (Aram Kirakosyan/PAN Photo via AP) |

Dağlık Karabağ için Rusya devrede 05.10.2020

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çatışmalar sürerken, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Ermeni mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Lavrov, ateşkes çağrısında bulundu.
31.08.2020, Zypern, Östliches Mittelmeer: Auf diesem Foto, das am 31.08.2020 vom griechischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellt wurde, nehmen Kriegsschiffe aus Griechenland, Italien, Zypern und Frankreich an einer gemeinsamen Militärübung teil, die vom 26. bis 28. August südlich der Türkei im östlichen Mittelmeer stattfand. Die Türkei beschuldigte Griechenland am 31. August, der Piraterie und warnte davor, dass man sich gegen die angeblichen Bemühungen Athens zur Militarisierung der Inseln vor seiner Küste zur Wehr setzen werde. Foto: Str/Griechisches Verteidigungsministerium via AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Rusya'dan Doğu Akdeniz geriliminde arabuluculuk önerisi 08.09.2020

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki temasları sırasında Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için taraflar arasında arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi.

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