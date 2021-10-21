Sergey Lavrov, Rus siyasetçi. 2004 yılından bu yana Rusya Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmektedir.

Rusya'yı uzun yıllar muhtelif ülkelerde büyükelçi olarak temsil etti. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. 1998 – 2004 yılları arasında Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan İgor İvanov'un yerine geldi. DW Türkçe'nin Sergey Lavrov ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.