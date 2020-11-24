Semptomsuz vakalar da açıklandı: 28 bin 351

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce vaka sayıları yerine semptom gösteren "hasta" sayılarını açıkladıklarına dikkat çekerek bundan sonra tüm vaka sayılarını paylaşacaklarını söyledi. Şimdiye kadar sadece semptom gösteren vakaları açıklayarak gerçek rakamları gizlemekle suçlanan Koca, "28 bin 351 sayısı toplam vaka sayısı. PCR testi pozitif olan herkes, semptomu olan olmayan, hastaneye yatan, hastalar dahil olmak üzere herkes" bilgisini paylaştı.

Koca güncel vaka sayılarıyla ilgili olarak "Hasta sayımız 6 bin 814. Yüzde 80'e yakını hafif geçiren hastalarımız olmakta. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibarıyla. Hasta sayımız ise ikisini bir arada vermeyi düşünüyoruz, pozitif olan herkes artı hasta sayısı olarak ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz'' diye konuştu.

Temmuz ayından itibaren "hasta" kavramını kullanmayı tercih ettiklerini belirten Koca, "Dünyadaki hasta karşılaştırmalarında uyum sağlamak, risk taşıyan ağır vakaların sayısını da paylaşmayı tercih ettik. Hastalar, hastanemizde yük oluşturan, hastaneye yatmak durumunda kalan hastalardır. Ağır hastalar da yoğun bakımda yatanlardır. Sağlık sistemimize asıl yükü bunlar oluşturuyor. Sağlık sistemini tehdit eden bu vakalardır. Vatandaşımız pozitif çıkan, evinde takip edilenlerin hepsinden haberdar olmak istiyor. Hepsi sistemimizde kayıtlı… Açık test politikasına geçtik, semptom göstermeyen pozitif vakaları da günlük tabloda vereceğiz" dedi.

İstanbul, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte dünyada vaka sayısının 60 milyonu bulduğunu, Türkiye'de de artış gözlendiğini belirten Koca şöyle konuştu:

"İstanbul, İzmir gibi Batı'daki şehirlerde başalayan artış trendi, bütün ülkeye yayıldı. İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyor. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'e yakın. Servis doluluk oranı yüzde 61,7. İstanbul'da yüzde 70'lerde ise de yoğun bakım doluluk oranı yükseldi ve bazı hastanelerde yoğun bakım sorunu yaşanıyor. Ankara'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75,4. Servis doluluk oranı yüzde 62,3."

İzmir'de deprem sonrası vakaların arttığını ifade eden Koca, "Bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,6. Servis doluluk oranı yüzde 58'lerde" diye konuştu.

Çin'den 50 milyon aşı

Aşı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Koca, Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısından 50 milyon dozun satın alınması için imza atıldığını ifade etti. Koca, "Aralık-Ocak-Şubat ayında sorun olmazsa yapılan sözleşme ile 50 milyon aşı için imza atıldı. Sözleşme imzalandı. Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı" ifadelerini kullandı.

"Diğer aşı içinde Aralık'ta 1 milyon, devamında 25 milyona kadar aşının verilebileceği şekilde görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuşan Sağlık Bakanı, Rusya ve diğer aşı üreticisi ülkelerle irtibat halinde olduklarını vurguladı.

Yabancı ülkelerde geliştirilen ancak Türkiye'de de denenen aşıların yıl sonundan önce vatandaşlara tatbik edilmeye başlanması ümidi içinde olduğunu kaydeden Koca, "Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde faz çalışmalarıyla ilgili kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" diye konuştu.

Yerli aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Koca, Nisan ayında koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının kullanılmaya başlanmasını umduğunu söyledi. Bakan Koca şöyle devam etti:

"Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Aşı adayları geliştirmeye çalışan ender ülkelerden biriyiz. Bir tanesi klinik öncesini başarıyla tamamlamış ve gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanmıştır. 44 gönüllüye uygulama yapıldı. İkinci doz 26 Kasım - 14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Nisan ayında ilk aşıya kavuşmamızı ümit ediyorum."

Sokağa çıkma kısıtlamaları

Geçen hafta sonu başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettirilip ettirilmeyeceğe ile ilgili kararın kısatlamaların etkisi ortaya çıktıktan sonra verileceğini belirten Koca, "Ortalama 2 hafta içerisinde sonucu değerlendirmek mümkün olur. Dolayısıyla şu an değerlendirmek için erken. Önümüzdeki hafta bu kısıtlamaların pandeminin seyrini nasıl etkilediğini görmüş olacağız. Ona göre de ilave tedbir alınıp alınmaması gerektiği öneri olarak sunulmuş olacak" dedi.

Test için bedel 250 TL

Özel sektöre PCR testinin yapılabilirliğinin önünü açtıklarını, ancak belirlenen fiyatı aşan meblağların talep edildiğine ilişkin şikayetler aldıklarını da belirten Bakan Koca, "Vatandaşımız 250'den fazla ücret istenme durumu olursa bize müracat etsin, gereğini yapacağız. Lisansın ruhsatın iptal edileceğini vatandaş da özel sektör de bilsin" diye konuştu.

DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe