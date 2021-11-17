Selenski: Türkiye ile Ukrayna arasındaki "ortaklık derinleşiyor"

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Ukrayna Devlet Başkanı Selenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasındaki açıklamasında iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesinin "orduları" güçlendirdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski (3 Şubat 2020, Kiev)
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski dün akşam bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede "Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel meseleleri" ele aldığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Selenski ise görüşmeye ilişkin olarak bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin ordularını güçlendirdiğini belirtti. Türkiye ile Ukrayna arasındaki "ortaklığın derinleştiğini" vurgulayan Selenski, "Bu ortaklık ülkelerimizin ordularını güçlendiriyordu. Beklenen Serbest Ticaret Anlaşması ekonomik büyümeye katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan ile telefon görüşmesinde bu konuların ele alındığını belirten Selenski, Kiev'de düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısında Erdoğan ile görüşmeyi umduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısının Şubat 2022'de düzenlenmesi planlanıyor.
Ukrayna, ülkenin doğusunda Rusya destekli ayrılıkçı grupların kontrolündeki Donbas bölgesinde Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) kullanması Moskova'da rahatsızlık yaratmıştı.
Ukrayna ordusu, Türkiye'den bugüne kadar savunma ve havacılık şirketi Baykar tarafından üretilen altı adet Bayraktar TB2 SİHA satın aldı. Kiev ayrıca Ankara'nın desteğiyle İHA üretimini de gerçekleştirmek istiyor.
Reuters,DW/JD,AÜ
© Deutsche Welle Türkçe
Batı dünyası, Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği nedeniyle Moskova'yı bir kez daha uyardı. Putin ise gerilimi düşürmek için, savunma bakanının tatbikat önerisini reddettiğini söylüyor.
Rusya lideri Putin, SİHA geliştirme ve üretim çalışmalarının hızlandırılması talimatı verdi. Türk SİHA'larının Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlılarına karşı kullanılması Moskova'da rahatsızlık yaratmıştı.