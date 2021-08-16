Selde can kaybı 77'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de geçen hafta etkili olan aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel ve su baskınları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye yükseldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sinop ve Kastamonu’da, kayıp ihbarı sayısının ise 47 olduğu bildirildi. Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinden 341, Kastamonu'dan 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca Kastamonu’da 4 bin 924 personel, 653 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 1 helikopter, 1 JİKU, 1 dron, 1 İHA, 574 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 61 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 24 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği ile arama- tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi. Ayrıca 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak TIR'ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfağın da bölgede olduğu belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama- kurtarma ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ezine Çayı'nın taşmasıyla oluşan selde yıkılan 8 katlı Ölçer Apartmanı enkazında arama çalışmaları, gece boyunca devam etmiş, dün akşam saatlerinde yapılan aramalarda, enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

DHA/BÖ,JD

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