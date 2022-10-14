Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu yargılandığı davada yaptığı savunmada dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a "hukuk önünde hesaplaşacağız" dediği gerekçesiyle "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararına karşın serbest bırakılmayan Selahattin Demirtaş hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikâyet ettiği, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik "hukuk önünde hesaplaşacağız" dediği gerekçesiyle dava açılmıştı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 2021 yılında verdiği kararda, Demirtaş'ı "terörle mücadelede görev alan kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek" suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.

Ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, "suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek" suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozdu.

Demirtaş'a hapis cezası

Bozma kararının ardından dava yeniden Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, oyçokluğuyla Demirtaş'ı "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef gösterme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, "suçun işleniş biçimi, yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri, kastın yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saik" gerekçesiyle, cezayı alt sınırdan uzaklaştırdı. Demirtaş'ın geçmişi ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle de indirim yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Bir üye muhalefet etti

Hapis cezasına muhalefet eden bir üye ise Demirtaş'ın sözlerinde herhangi bir terör örgütünün adının zikredilmediğini, Yargıtay'ın içtihatlarına göre hedef gösterme eyleminin gerçekleşmediğini, Yüksel Kocaman'ın toplumun büyük kesimi tarafından bilindiğini kaydetti. Karşı oy yazısında, Demirtaş'ın yargılandığı sırada kullandığı "hukuk önünde hesaplaşacağız" sözünün savunma hakkı kapsamında kaldığı ifade edildi.

Tehdit suçundan beraat

Diğer yandan "Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit" suçundan ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Demirtaş'ın beraatine hükmedildi.