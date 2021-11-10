Türkiye'de Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Selahattin Demirtaş, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanlığında bulundu. Demokratik Toplum Partisi (DTP) ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) genel başkanlığını yaptı. HDP eşbaşkanlığını Figen Yüksekdağ ile birlikte yürütmektedir. Selahattin Demirtaş ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.