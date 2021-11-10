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Selahattin Demirtaş

Türkiye'de Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Selahattin Demirtaş, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanlığında bulundu. Demokratik Toplum Partisi (DTP) ve Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) genel başkanlığını yaptı. HDP eşbaşkanlığını Figen Yüksekdağ ile birlikte yürütmektedir. Selahattin Demirtaş ile ilgili DW Türkçe'de yayınlanan haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

FILE: A Swedish lawmaker on Friday nominated the jailed former leader of the pro-Kurdish Peoples Democratic Party (HDP) Selahattin Demirtas for the 2019 Nobel Peace Prize. (Photo by Sahan Nuhoglu / Pasific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

PEN Almanya'dan Selahattin Demirtaş vurgusu 10.11.2021

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Almanya Merkezi, Tutuklu Yazarlar Günü sebebiyle yayınladığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın durumuna dikkat çekti.

DW Haber - 04.11.2021 04.11.2021

DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor
Selahattin Demirtaş, der ehemalige Ko-Chef der prokurdischen HDP in der Türkei, zu sehen, der seit 2016 inhaftiert ist. Die Fotos wurden uns von der HDP zur Verfügung gestellt.

Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı 04.11.2021

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi.
07.06.2016 **** File Photo: Co-chairs of the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP), Selahattin Demirtas and Figen Yuksekdag celebrate election results during a news conference in Istanbul, Turkey, June 7, 2015. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

"Kürt siyasi eliti, tüm unsurlarıyla cezalandırıldı" 04.11.2021

HDP eski eş genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 9 vekilin tutuklanmasının üzerinden beş yıl geçti. Prof. Mesut Yeğen'e göre, HDP'ye dönük baskılar seçmeni HDP'den vazgeçirmiş değil.

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber'de bugün: Erdoğan'dan büyükelçilere Kavala tepkisi | "Durum vahim", Video skandalından sonra Kuzey Kıbrıs'ta siyaset nasıl şekillenecek?, Zırhlı araç kurbanının ailesine alacak davası, Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda tek sorun gasp değil.

DW Haber - 08.10.2021 08.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Papers | Demirörenler kredi borcunu ödemiyor, Londra'da gayrimenkul satın alıyor, Yeni vergi düzenlemesi: "Vergi adaleti getirmeyecek", Türk hükümetinden Demirtaş için Eylem Planı, 10 Ekim Ankara katliamında IŞİD'li tanıklar ortada yok.

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends special session of Satellite Technologies Week via videoconference at Vahdettin Mansion in Istanbul, Turkey on January 8, 2021. Murat Kula / Anadolu Agency

Erdoğan: Türkiye'de Kürt sorunu yoktur 24.09.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yaptığı açıklamada Türkiye'de Kürt sorunu olmadığını söyleyerek "Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inananlar varsa buyursunlar hep beraber yola devam edelim" dedi.
Zu sehen sind der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der Chef der Oppositionspartei MHP (die Partei der Nationalistischen Bewegung) Devlet Bahçeli. Das Foto ist von der türkischen Nachrichten Agentur DHA, mit dem wir zusammen arbeiten. Die Rechte gehört DHA. Wir dürfen das foto 30 Tage frei benutzen. Danach muss es gelöscht werden.

AKP-MHP ittifakında "Kürt sorunu" açmazı 22.09.2021

Bahçeli’nin "Kürt sorunu yoktur" çıkışıyla yeniden Cumhur İttifakı’nın geleceği tartışılıyor. Bahçeli’nin Erdoğan’a 'rest' çektiğini düşünen siyasi gözlemcilere göre bu rest, Kürt seçmeni AKP’den bütünüyle koparacak.

Plenarsaal türkisches Parlament in Ankara Foto: Gülsen Solaker (DW Ankara)

Demirtaş: Kürt sorununda çözümün adresi TBMM'dir 21.09.2021

HDP'nin eski lideri Selahattin Demirtaş, "Kürt sorununda muhatap" tartışmalarına dahil olarak çözüm için TBMM'yi adres gösterdi. Sezai Temelli'nin "muhatap İmralı'dır" açıklaması tartışma yaratmıştı.
FILE: A Swedish lawmaker on Friday nominated the jailed former leader of the pro-Kurdish Peoples Democratic Party (HDP) Selahattin Demirtas for the 2019 Nobel Peace Prize. (Photo by Sahan Nuhoglu / Pasific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Demirtaş’ın ikinci tutukluluğunda 2 yıl doldu 20.09.2021

Selahattin Demirtaş’ın ikinci kez tutuklanmasının üzerinden iki yıl geçti. Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerininn tutuklanması gibi tahliyesinin de siyasi bir karar olacağı görüşünde.

DW Haber - 20.09.2021 20.09.2021

HDP, İmralı'nın olmadığı çözüm planına sıcak bakar mı? "Demirtaş tahliye edilmezse ihlâl prosedürü başlar". "Barınamıyoruz Hareketi" parkta yattı: Yurt sınırlı, ev kiraları pahalı. TTB'den randevu aralığının 5 dakikaya inmesine tepki
11/12/2014*** Osman Kavala, damaliger Vorsitzender des Kulturinstituts Anadolu Kültür, spricht auf einer Pressekonferenz im EU-Parlament. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth (Grüne), wird zum Auftakt des Prozesses gegen den bekannten türkischen Intellektuellen Osman Kavala und andere Angeklagte in Istanbul sein. Das bestätigte ihr Büroleiter am 10.06.2019. (Zu dpa Claudia Roth zur Beobachtung von Kavala-Prozess in Istanbul) +++ dpa-Bildfunk +++

Kavala'nın serbest bırakılması için 30 Kasım'a kadar süre 17.09.2021

Avrupa Konseyi, Kavala'nın Kasım'a kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında AİHS'yi ihlal ettiği gerekçesiyle yasal süreç başlatılacağı uyarısında bulundu. Konsey, Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını istedi.
26.08.2018, Baden-Württemberg, Stuttgart: Die deutsche Journalistin Mesale Tolu gibt nach ihrer Ankunft aus Istanbul ein Pressestatement in einem Gebäude nahe des Stuttgarter Flughafens. Tolu war in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehalten worden. Im Hintergrund ist der Dreilettercode von dem Flughafen Istanbul-Atatürk (IST) zu sehen.

Tolu: Demirtaş, Kavala içerdeyken Türk yargısına güvenmiyorum 16.09.2021

Örgüt üyeliği ve propagandası suçlamalarıyla yargılandığı davada savcının beraatini istediği Alman gazeteci Meşale Tolu, "Benim beraat etmem önemli değil. Demirtaş, Kavala içerideyken Türk yargısına güvenmiyorum" dedi.

Turkish police use water cannons and tear gas to disperse teachers as they make their way to Kizilay Square in the capital Ankara, to demonstrate against the Justice and Development Party (AKP) government's education policy, on December 20, 2014. Dozens of demonstrators were arrested as they protested, angry by the interventions of the Islamic-rooted Justice and Development Party (AKP) in the Turkish education system which they allege have undermined the country's secularity. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

AKP'li yıllar: Temel haklar nasıl etkilendi? 15.08.2021

Türkiye 20 yıl önce nasıl bir demokrasi ve insan hakları ortamına sahipti? AKP iktidara geldikten sonra bu tablo ne yönde değişti, hangi kırılma noktaları yaşandı? İnsan hakları savunucuları DW Türkçe için değerlendirdi.
Selahattin Demirtaş, der ehemalige Ko-Chef der prokurdischen HDP in der Türkei, zu sehen, der seit 2016 inhaftiert ist. Die Fotos wurden uns von der HDP zur Verfügung gestellt.

Selahattin Demirtaş’a Weimar İnsan Hakları Ödülü 22.07.2021

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldü. Ödül töreni aralık ayında düzenlenecek.
A picture taken on February 8, 2011 in Rennes, western France, shows part of a marble statue representing Themis, the Goddess of Justice at Brittany parliament, headquarters of Rennes appeal court. Rennes appeal court magistrates announced the adjournment of non-emergency hearings until February 10, 2011 evening during a social movement that followed French President Nicolas Sarkozy claim last week that their incompetence let a repeat sex offender allegedly murder and dismember a teenage girl. The French magistrates' union called for courthouses across the country to go on strike until February 10 in protest, while two major police unions accused the president of using the murder to further his own right-wing political aims. AFP PHOTO DAMIEN MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP via Getty Images)

Gizli tanık skandalı 14.07.2021

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasadışı Gülen yapılanması soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kaymakam Erdoğan Turan Ermiş'in haberi olmadan gizli tanık yapıldığı anlaşıldı.
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