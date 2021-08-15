Sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi

Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketinde can kaybının 59'a yükseldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 59 vatandaşımız (49 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Bozkurt, Abana ve Küre ilçelerinde sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılacak teknik inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda gereğine tevessül edilecek olup, yıkılan bir binanın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Ayrıca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit çalışmaları ile ölü muayene ve otopsi işlemleri de devam etmektedir" denildi.

Soylu: 77 kayıp ihbarı var

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'de özellikle Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini etkisi altına alan sellerde hayatını kaybeden ve hakkında kayıp ihbarı yapılan kişilerle ilgili dün bir açıklama yaptı.

Soylu'nun açıklamalarına göre, toplam 77 kişi hakkında ise kayıp ihbarı yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 48 vatandaşımız Kastamonu'da, 9 vatandaşımız Sinop'ta, 1 vatandaşımız da Bartın'da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 58 vatandaşımızın 15'inin kimliği henüz belli değil. Kayıp ihbar sayısı Bozkurt'ta 62, 15 tane de Sinop'taki, toplam 77" dedi.

Kayıp ihbarları ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren Soylu, "112'ye gelen kayıp ihbarları 143 civarındaydı. Arasında mükerrer var, daha sonra ihbarlar arttı, daha sonra bizim onlardan ulaştıklarımız oldu, yaşadıklarını gördüklerimiz oldu. Bunları düşe düşe size son rakamı söyleyeceğim. Bozkurt'ta ihbar 62, yaklaşık 15 tane de Sinop'taki ihbar, toplam 77 ve bu 77 kişinin de hepsi kayıp, hepsine arama- kurtarma yapılacak diye bir şey söylüyor değiliz. Bunlar kayıp ihbarı ve bunların üzerinden gidiyoruz. Bunu da ilk kez yapıyor değiliz. Elazığ'da deprem oldu, diğer noktalarda deprem oldu, Giresun'da sel felaketi oldu. Özellikle yaşlılarda ulaşamama gibi bir durum söz konusu oluyor veya iletişim problemi oluyor. Biz onlara ancak iletişimle beraber gidebiliriz yakınlarına ulaşabiliriz" diye konuştu.

HES açıklaması

Sel felaketi sonrası kamuoyunda tartışma yaratan HESlerle ilgili de konuşan Soylu, "Her yerde gündeme getirilen HES'i kendi gözlerimizle görmek için akşam üstü tekrar gittiğimizde de HES'in hemen üzerinde ağaçların kökleriyle beraber yağmurun şiddeti, suyun şiddeti sebebiyle koparılıp dağın tepesinde bir çıplaklık açıldığını gördük ve bunun birçok yerde olduğunu gördük. Yani normal olmayan bir manzarayla da karşılaştık" dedi.

Soylu: Yaşadığım en ağır tablo

"Yaşadığımız sel benim bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur" diyen Soylu, "Sadece Bozkurt'taki tablo 5 Dereli'nin üstündedir. Yani burada ağır bir tablo var. Esnaf açısından ağır bir tablo var, kayıplarımız açısından ağır bir tablo var, altyapı açısından ağır bir tablo var ve etkilediği insan sayısı açısından da ağır bir tablo var. Onun için burada zannediyorum uzun ve hummalı bir çalışma gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İnsani yardım kampanyası başlatıldı

Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yangın ve seller nedeniyle insani yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile insani yardım kampanyası başlatılmıştır" denildi.

AFAD'ın açıklamasında Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel ve su baskınlarına müdahale çalışmalarında 5 bin 820 personel görev yapıyor. AFAD, 2 bin 347 kişinin de güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos'ta başlayan yağışlarla meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle selden en çok etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti.

DHA/BÖ,SÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe