Sel felaketinde can kaybı 17'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı. Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada son dönemde yaşanan afetler nedeniyle 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan AKP'nin 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerini erteleme kararı aldıklarını da açıkladı.

Şiddetli yağış sonucu meydana gelen sellerle ilgili açıklama yapan Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuza geçirildiğini açıklamıştı.

AFAD ayrıca Kastamonu’ya 5 milyon TL, Sinop’a 3 milyon TL ve Bartın’a 2 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sel afeti sonrası 323 afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiği, Kastamonu'da da toplamda 682 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Kuvvetli yağış bekleniyor

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Cuma sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunarak vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Kastamonu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişinin helikopterler ve araçlar ile tahliye edildiğini" kaydetti.

Elektrik ve ulaşım sorunu

Selden etkilenen birçok bölgeye elektrik verilemezken ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Bartın genelinde 3 köye, Kastamonu genelinde 233 köye ve Sinop’ta 88 köye elektrik verilemediği belirtildi. Kastamonu’ya Samsun AFAD’dan 1 mobil enerji aracı sevk edildiği, Sinop’taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun’dan da jeneratör sevk edildiği ifade edildi. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratörün sahada aktif durumda olduğu kaydedilirken Sinop merkezde 37 adet jeneratör hazırlandığı ve 9’unun Ayancık ilçesine ulaştırıldığı bildirildi.

AFAD, Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemediği, Kastamonu'ya bir mobil enerji aracı, Sinop'a da jenarater sevk edildiğini aktardı.



Kastamonu

Sel felaketi nedeniyle ulaşım ve iletişim sağlanamayan Bozkurt ilçesine ulaşmaya çalıştığını duyuran CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı da her yerde heyelan olduğunu ve yolların sürekli kapandığı uyarısı yaptı. Baltacı, bölgedeki iş makinesi sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı da sel felaketi yaşanan Sinop ve Kastamonu'daki arama kurtarma çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 6 adet helikopterle destek verdiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sel felaketinden etkilenen 3 ile toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını duyurdu.

Kastamonu

Sel bölgesine düşen yağış miktarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus’ta 90 mm; Kastamonu Küre’de 198 mm, Pınarbaşı’na 167 mm, Azdavay’a 145 mm, İnebolu’ya 123 mm, Abana’ya 122 mm Bozkurt’a 117 mm; Sinop Merkezde 83,8 mm, Ayancık’ta 240,5 mm, Boyabat’ta 76,6 mm, Dikmen’de 54 mm, Erfelek’te 78,6 mm, Gerze’de 72,4 mm, Merkez’de 83,8 mm, Türkeli’nde 88,8 mm yağış düştü.

DHA,ANKA/HS,JD,AI,BK

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