Sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

Adıyaman ve Şanlıurfa'da aşırı sağanak sonucu meydana gelen sel felaketinde can kaybı Şanlıurfa'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 15'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sel nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Koca, "Yoğun yağış sebebiyle meydana gelen sel olaylarında Şanlıurfa merkezde 12, Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kez daha büyük üzüntü içindeyiz. Olaydan, Şanlıurfa'da 60, Adıyaman'da 8 kişi etkilenmiştir. Genel sağlık durumları iyidir. Adıyaman'da 2, Şanlıurfa'da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 5 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan son açıklamada da turuncu yağış uyarısı verilen Malatya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'taki ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, deprem bölgesinde Pazartesi gününe kadar yağışlı hava bekleniyor.

Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara

DHA'nın haberine göre, sağanak yağışın etkili olduğu Urfa'da yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime bir gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde bir gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yağmur nedeniyle Adıyaman'da depremzedelerin yaşadığı çadır kentlerde çadırları su bastı. Bu bölgelerdeki vatandaşlar, KYK yurtlarına yerleştirildi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise suda mahsur kaldı.

Sincik ilçesine bağlı Subaşı ile Taşkale köyü arasında bulunan ilçenin tek bağlantı köprüsü derenin taşmasıyla araç trafiğine kapandı. Derenin taşması sonucu köprüde göçükler oluştu.

Sel felaketinde ölü sayısı 15'e yükseldi Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu: Ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Şanlıurfa'ya gitti.

Kılıçdaroğlu, "Biz buraya mayı ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak da geldik. Pek çok sorun var biliyoruz, ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor biliyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Kim görevini yapıyorsa başımızın üstüne ancak görevini yapmayıp ölümlere yol açan olaylara ortam hazırlıyorsa kimse kusura bakmasın ona da güle güle demek zorundayız. Akılla ve bilimle bu sorunları çözeceğiz. Bunu yapmak zorundayız. Hiç endişe etmeyin" diye konuştu.

Aşırı yağış, Diyarbakır, Mardin ve Malatya gibi kentlerde de etkili oldu. Malatya'da etkili olan sağanak yağışın Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale ve Pütürge ilçeleri ile kent merkezinde kısmen sele dönüştüğü bildirildi.

Diyarbakır'da ise depremzedeler için kurulan 1950 çadırda yaşayan 450 depremzede tahliye edildi.

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DHA,DW/BÖ,JD