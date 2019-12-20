 Selçuk Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi | TÜRKİYE | DW | 25.12.2019

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TÜRKİYE

Selçuk Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, "örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan HDP’li eski Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 10 Şubat’a ertelendi.

Tutuklu yargılanan HDP'li siyasetçi Selçuk Mızraklı (Arşiv)

Tutuklu yargılanan HDP'li siyasetçi Selçuk Mızraklı (Arşiv)

Görevinden alınarak yerine kayyum atanan HDP'li eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mızraklı duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mızraklı'nın avukatları Cihan Aydın, Mehmet Emin Aktar ve Zülal Erdoğan da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, savunmaların dinlenmesinin ardından Mızraklı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Şubat 2020 tarihine erteledi.

Duruşmayı izleyen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kararı "bunun hukuki değil siyasi bir karar olduğunu biliyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Mızraklı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

31 Mart seçimlerinde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte 19 Ağustos'ta görevden alınmıştı.

HDP’li belediye başkanlarının yerine bu illerin valileri görevlendirilmiş, Selçuk Mızraklı, 22 Ekim'de de "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanmıştı.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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