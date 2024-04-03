Bayraktar Forbes'un milyarderler listesinde

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes dünyanın en zengin insanları listesini yayımladı. Dünyanın en büyük lüks tüketim markası olan LVMH’nın sahibi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık serveti ile listenin ilk sırasında yer aldı. Tesla ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk ise sahip olduğu 195 milyar dolar ile dünyanın ikinci en zengin insanı oldu.

Bernard Arnault Fotoğraf: Vianney Le Caer/Invision/AP/picture alliance

Listenin ilk 10’un da yer alan isimlerin sekiz tanesi Amerikalı. Altı tanesi ise servetini teknoloji alanındaki şirketlerine borçlu. Musk'ı Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos ve Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg izliyor. Bu yıl listede tam 2 bin 781 kişi var.

Türkiye'den 27 milyarder listede

Listeye Türkiye'den 27 milyarder girdi. İlk sırayı 5 milyar dolarlık kişisel servetiyle Ülker grubunun sahibi Murat Ülker alırken onu yaklaşık 3 milyar 700 milyon dolarla İpek Kıraç ve yaklaşık 3 milyar 600 milyon dolarla Semahat Sevim Arsel izledi. Ülker dünyanın 615’inci, İpek Kıraç 865'inci, Semahat Sevim Arsel ise 894'üncü zengini olarak listeye girdi.

Kazancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç listede Türkiye'nin en zengin dördüncü ve beşinci kişileri olarak yer aldı.

Selçuk Bayraktar en zengin 2 bin 410'uncu kişi

Türkiye'den listede yer alan isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar da bulunuyor. Bayraktar Teknoloji şirketinin sahibi olan Selçuk Bayraktar yaklaşık 1 milyar 200 milyon dolarlık servetiyle Türk zenginler arasında 24'üncü sırada yer aldı. Bayraktar listeye göre dünyanın en zengin 2 bin 410’uncu kişisi.

Taylor Swift Fotoğraf: Danish Ravi/Zuma Press/dpa/picture alliance

Sanat, spor ve eğlence dünyasından listeye giren pek çok isim dikkat çekti. Bu yılın milyarderler sıralamasına film yapımcısı George Lucas, yönetmen Steven Spielberg, sporcu Michael Jordan, televizyoncu Oprah Winfrey gibi isimler girdi. Sanatçı Taylor Swift kariyeri boyunca yalnızca şarkıcılık yaparak milyarderler listesine girebilen ilk müzisyen oldu. Swift'in kişisel serveti 1 milyar 100 milyon dolar olarak açıklandı.

DW/EÇ, EC

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