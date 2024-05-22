Savaş ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı'na geçti

Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile seferberlik ve savaş hali ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seferberlik ve savaş hali ilan etme yetkisini kendi üzerine aldı. Daha önce seferberlik ilan etme yetkisi Bakanlar Kurulu'nda bulunuyordu.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan yönetmeliğe göre, "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü" yürürlükten kaldırılarak yerine "Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği" getirildi. Böylece 1990 yılından beri geçerli olan uygulamadan vazgeçilmiş oldu.

2018'deki hükümet sistemi değişikliğinin ardından Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi olarak yeniden yapılandırılmıştı.

52 sayfalık metinde yönetmeliğin amacı, "Devletin tüm güç ve kaynaklarını, barış durumundan seferberlik veya savaş haline hızlı ve etkin şekilde geçirebilmek" olarak tanımlandı.

DW/MUK,HS

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