 Seehofer′den Merkel yorumu: Yazık oldu | ALMANYA | DW | 29.10.2018

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ALMANYA

Seehofer'den Merkel yorumu: Yazık oldu

Almanya'da Başbakan Merkel'in parti liderliğini bırakacağını açıklamasını hükümet ortaklarından CSU'nun lideri Seehofer "30 yıl birlikte çalıştık...Üzüntü verici" olarak değerlendirdi.

CSU-Parteitag 2012 (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

Angela Merkel ve Horst Seehofer

CSU Genel Başkanı Horst Seehofer Merkel'in CDU'nun genel başkanlığına tekrar aday olmaması kararını üzüntü verici olarak değerlendirdi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin genel başkanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel'in partisinin genel başkanlığına yeniden aday olmayacağına ilişkin açıklamasını "üzüntü verici” olarak değerlendirdi. Seehofer "Açık bir şekilde söylüyorum: yazık oldu. Bazen tartıştık ancak her zaman karşılıklı saygıya dayanan güvenilir bir işbirliğimiz olmuştur” diye konuştu.

Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) Bavyera'daki kardeş partisi olan ve aynı zamanda hükümetteki koalisyon ortaklarından olan CSU'nun genel başkanı Seehofer sözlerini "neredeyse 30 yıl birlikte çalıştık, çok uzun verimli bir zaman oldu. Bu yüzden yaşadığım şeyleri hazmetmem için bir süre zamana ihtiyacım oluşunu anlayışla karşılarsınız. Bu acı bir durum” diyerek sürdürdü.

Bavyera ve Hessen eyalet seçimlerinde partisi ağır oy kaybeden Merkel Salı günü yapmış olduğu açıklamada Aralık ayında Hamburg'da yapılacak CDU kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Merkel, açıklamasında başbakanlık görevini 2021'e kadar sürdürmek istediğini ve bu tarihten sonra herhangi bir makama aday olmayacağını ifade etti.

"Angela Merkel'in kararını saygıyla karşılıyoruz” diyen Bavyera Eyaleti Başbakanı CSU'lu Markus Söder de kararın CDU'ya ait olduğunu vurguladı. Söder "Olayların nasıl gelişeceğiniz göreceğiz” dedi.

Seehofer'e baskı artıyor

Horst Seehofer (picture-alliance/A.Hosbas )

CSU Genel Başkanı Horst Seehofer

Bavyera seçimlerinde partisinin oy kaybı sonrası CDU'nun kardeş partisi olan CSU'nun genel başkanı Seehofer'in üzerindeki baskı artıyor. CDU'lu milletvekili Eckhardt Rehberg Angela Merkel'in kararı sonrası CSU genel başkanı Horst Seehofer'in istifasını talep etti. "Bayern ve Hessen eyalet seçimlerinin sonuçlarına baktığımızda CSU'nun da hangi istikamette ilerlemek istediğini kendine sorması gerekiyor. Cevap çok açık” dedi. 

Yeşiller partisinden de Seehofer'in istifasını ima eden açıklamalar geldi. CDU başkanı olarak Merkel'in çalışmalarına saygı duyduklarını açıklayan Yeşiller Partisi eş başkanlarından Annalena Baerbock CSU genel başkanı Horst Seehofer'i kastederek "gerekli adımları atmak belki başkalarının da aklına gelir” dedi. 

DW, AFP,rtr/MY,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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