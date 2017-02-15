Seehofer'den Avrupa'ya yeni göç dalgası uyarısı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'nın izlediği göç ve mülteci politikasının sonuçlarından memnun olduğunu ancak önümüzdeki süreçte yeni sorunlarla karşı karşıya kalınmasının da kaçınılmaz olacağını açıkladı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili politikacı Alman basın ajansı dpa'ya verdiği demeçte, "Göç rakamlarının, özellikle Balkan güzergahında önemli ölçüde arttığı gözlemleniyor" dedi. Konuyu partisinin meclis grubunda gündeme getireceğini ifade eden Seehofer, "Endişe verici boyutlara geri dönmemek için bir şeyler yapmalıyız" diye konuştu. Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerden sonra aktif politikadan çekilmek istediğini ifade eden Seehofer, "Göç konusunun görevimi teslim edeceğim zaman da hâlâ güncel olacağına inanıyorum" dedi.

Geçmişte, ülkeye gelen sığınmacı sayısı yılda 200 bini aşmadığı dönemlerde göçün vatandaşlar tarafından yaygın olarak kabul gördüğünü vurgulayan İçişleri Bakanı, söz konusu sayının önemli ölçüde aşılmasıyla birlikte sosyal ve politik sorunların da ortaya çıktığını söyledi. Seehofer, söz konusu sorunların Cumhuriyetçiler veya Almanya için Alternatif (AfD) gibi sağ popülist siyasi partiler tarafından istismar edildiğini dile getirdi.

Rakamlar düştü

Almanya'da geçen yıl 102 bin 581 göçmen ilk kez sığınma başvurusunda bulundu. İlk kez koruma başvurusunda bulunanların 26 bin 520'sini Almanya doğumlu ve bir yaşın altındaki çocuklar oluşturdu.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi verilerine göre 2019 yılında 142 bin 509 iltica başvurusu yapılmıştı.

Mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl'den geçen Ocak ayında yapılan açıklamada ise sığınmacı sayısındaki gerilemenin Avrupa'da uygulanan sıkı sınır kapamalarından kaynaklandığı belirtilmiş, Yunanistan-Türkiye kara sınırı ile Macaristen ve Hırvatistan AB dış sınırlarının sistematik olarak kapatıldığı eleştirisinde bulunulmuştu.

dpa/TY,JD

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