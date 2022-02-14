Sedef Kabaş hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu gazeteci Sedef Kabaş hakkında 11 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianameyi kabul etti. Ancak duruşma tarihinin henüz belli olmadığı bildirildi. Mahkemenin ayrıca Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın tahliye talebini de değerlendirmesi bekleniyor.

Katıldığı televizyon programında kullandığı sözler nedeniyle 22 Ocak'ta tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki iddianame 11 Şubat’ta hazırlanmıştı.

İddianamede Kabaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Gazeteci Sedef Kabaş 22 Ocak'ta tutuklandı.

İddianamede Kabaş'ın zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya, bakanlara yönelik "görüntülü iletiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya olmak üzere toplam 3 yıl 9,5 aydan 12 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, müvekkili hakkındaki iddianamenin gönderildiği mahkemenin belli olmasından sonra, mahkemeye dilekçe sunduğunu ve Kabaş’ın tahliye edilmesini talep ettiğini duyurdu.

TELE 1 kanalında 14 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan "Demokrasi Arenası" isimli programa katılan gazeteci Sedef Kabaş, burada kullandığı sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla 22 Ocak 2022 tarihinde tutuklanmıştı. Kabaş'ın tutuklanması yurt içi ve dışında birçok meslek örgütünün tepkisini çekmiş ve tutuklama ile Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği belirtilmişti.

ANKA,DW/BÖ,SSB

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