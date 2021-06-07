 Sedat Peker′in, Esat Toklu paylaşımlarına erişim engeli | Türkiye | DW | 09.06.2021

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Türkiye

Sedat Peker'in, Esat Toklu paylaşımlarına erişim engeli

Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu hakkındaki Tweetler'ine kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirildi.

Sedat Peker

Sedat Peker

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu ile ilgili iddialarda bulunduğu dokuz Tweet'inin kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişime engellendiği belirtildi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin sosyal medyadaki Engelli Web adlı hesabından söz konusu Tweetler'in "Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/6819 sayılı kararı ile erişime engellendiği" duyuruldu.

Sedat Peker, Pazar günü yayınladığı dokuzuncu videoda, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun Bodrum'da geceliği 100 bin lira olan Paramount adlı otelde ücretsiz kaldığını iddia etmişti. Toklu ise bu iddiaları "asılsız" olarak nitelendirerek, reddetmişti. Bunun üzerine Sedat Peker, Esat Toklu'ya ilişkin tweetlerinde, Toklu'ya bu otelde yaptığı tatilin faturasını yayınlaması çağrısında bulunmuştu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Sedat Peker'in iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na "iftira," "hakaret," "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek," "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Toklu, suç duyurusu dilekçesinde ise Paramount Otel'de 2020 yılı Eylül ayında ailesi ile birlikte kaldığını belirterek, "Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair banka dekontu ektedir. İddia edildiğinin aksine söz konusu otelde herhangi birinin misafiri olarak kalmadım" demişti.

DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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