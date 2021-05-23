Sedat Peker’den Mumcu cinayeti ile ilgili Ağar’a suçlama

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan ve YouTube üzerinden videolar yayınlayan Sedat Peker yedinci videosunda Uğur Mumcu cinayeti ve uyuşturucu trafiği hakkında iddialarda bulundu.

Uğur Mumcu cinayeti ile ilgili Ağar'a suçlama

Pazar sabahı "Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar" başlığı ile yayınlanan yedinci videosunda Peker'in ortaya attığı en önemli iddialardan biri, gazeteci-yazar Uğur Mumcu cinayetinde Mehmet Ağar'ın parmağı olduğuna yönelik iddia oldu. Peker konuyla ilgili olarak, "Uğur Mumcu bence şehittir. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil hep ilk gelir. Ve eşine diyor ki: Ben buradan bir tuğla çekersem devlet aşağıya iner" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım'ın oğluna ağır suçlama

Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın da "Mehmet Ağar'ın ortasında" olduğu bir uyuşturucu ticareti ile ilgili olarak Venezuela'ya gittiğini savunan Peker konu hakkında şu iddiaları dile getirdi:

"Kokain önceden Kolombiya üzerinden geliyordu. Geçen seni haziran ayında 4 ton 900 kilo yakalandı. Sonra yeni bir güzergah çalışması yapıldı. Çünkü Amerika Uyuşturucuyla Mücadele, çok güçlü orada, sürekli üstlerinde. 800 kilometre Venezuela'yla sınırları var. Oraya geçirmek kolay çünkü Venezuela'da Amerika'nın kontrolü yok... Kokainin asıl pahalı olduğu yer Ortadoğu... Suriye Lazkiye de Amerika kontrolünde değil... Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Eski Başbakanımız Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım. Bu senenin başında Ocak ayında gitti 4 gün kaldı, ve Şubat ayında gidip 4 gün kaldı… "

Erkan Yıldırım'ın sık sık Kıbrıs'a gittiğini de savunan Peker şöyle devam etti:

"Erkan Yıldırım, Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı’nın otelinde veya casinosunda misafir. Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyonun içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetlerle -kumar kasetleri değil rüşvetitir vs- daha sonra bunu (Erkan Yıldırım) onu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Neden kokain yakalanamıyor? Ve Mehmet Ağar bu bu işin neresinde? Mehmet Ağar bu senkronizenin ortasında. Erkan Yıldırım’ın Süleyman Soylu ile çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın."

Türkiye'de uyuşturucu işi yapan herkesin Mehmet Ağar'ın arkadaşı olduğunu öne süren Sedat Peker, Ağar'la ilgili olarak "Kürt iş adamları diyorlar ya… Hayır uyuşturucu işi yapıyorlardı hepsi. Hepsinden para aldı ve tüm işlerini hallediyordu" dedi.

Peker’den Soylu’ya: Yine yüzleşeceğiz

Sedat Peker videosunda, birkaç gün önce TRT’de çıktığı yayında kendisi ile ilgili ağır ifadelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaretler içeren söylemlerle yanıt verdi. Halkın kendine yüzde 91, Soylu’ya ise yüzde 9 oranında inandığını savunan Peker, TRT’deki yayınla ilgili olarak, "Orada oturmuşun (TRT’deki yayın), vücut dili okuyanların hepsi, 'psikolojisi, suç üstü yakalanmış bir insanın ezikliği hali vardı üzerinde' diyor. Gördüm resmini" ifadelerini kullandı.

Soylu’ya, "Devletin bakanısın neden gazetecilerle FaceTime üzerinden konuşuyorsun? Niye müdürünün telefonundan?" sorularını yönelten Peker, "Sana sözüm olsun; devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz, bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim" söyleminde bulundu.

Bu arada Sedat Peker‘in söz konusu videosuna, yayınlanmasından kısa bir süre sonra sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.

Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars twitter paylaşımında babasının, "Bir ülkede devletin güvenliği ile hukukun güvenliği eş anlamlıdır" ifadeleri ile başlayan cümlelerine yer verdi:

TBMM Susurluk Komisyonu’nda da yer alan eski CHP milletvekili Fikri Sağlar, twitter mesajında İçişleri Bakanı Soylu’nun bu görevde kalmasının bir beka sorunu haline dönüştüğünü ifade etti:

İnsan hakları savunucusu, İHD (İnsan Hakları Derneği) Başkan Yardımcısı Eren Keskin de yine twitter mesajında Mehmet Ağar ve eski Başbakan Tansu Çiller’e seslendi:

Gazeteci Emin Çapa ise, Peker‘in söylediklerinin yarısının bile doğru olması halinde durumun sanılandan çok daha korkunç olduğunu ifade etti:

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş de, twitter üzerinden, Peker’in söz konusu iddiaları karşısında iktidarın "ne zamana kadar susacağını" sordu:

DW / ET,HT

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