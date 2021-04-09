 Sedat Peker′den Mehmet Ağar′a suçlama | TÜRKİYE | DW | 02.05.2021

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TÜRKİYE

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a suçlama

Suç örgütü lideri Sedat Peker paylaştığı bir videoda kendisine ve ailesine yönelik operasyonlara tepki göstererek, "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diye konuştu.

Arşiv

Arşiv

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker YouTube kanalından paylaştığı 42 dakikalık videoda kendisine ve ailesine yönelik operasyonları eleştirerek tehdit içerikli mesajlar verdi. 

9 Nisan'da lideri olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlara tepki gösteren Sedat Peker, özellikle eşi ve iki çocuğunun yaşadığı eve yapılan polis operasyonunu eleştirdi. Operasyonla kendisine mesaj verilmek istendiğini savunan ve tehditlerde bulunan Peker, "Kızlarımın bir damla gözyaşı için dünyayı yakarım dedim. Vallahi de yakacağım billahi de yakacağım. Beni çocuklarım üzerinden sindirip korkutmak istediniz. Ama dünyadaki en hatalı şeyi yaptınız! Allah'a yemin olsun, bunu hep beraber yaşayıp göreceğiz" dedi.

Kendisine yönelik operasyondan eski bakan ve eski emniyet genel müdürü Mehmet Ağar ile Pelikancıları sorumlu tutan ve "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diyen Peker şöyle devam etti:

"Bana yapılan operasyon, derin devletimizin sayın başı olarak bilinen Mehmet Ağar ve de Pelikancılar olarak adlandırılan, şu an hiçbir aktiviteleri olmadığı söylenen grup tarafından koordine edilmiştir. Ama taşeronluğu bunlar tarafından yapılmıştır. Düşünsenize Akit'ten Ulusal Gazete'ye kadar yazıişleri müdürlerinin kardeşim gibi onların da beni abi gibi sevdiği basın organlarında bile beni suç örgütü lideri olarak yazdırabilecek güç, basındaki Pelikancıların oluşturabileceği o gruba ait. Bunu herkes biliyor. Benim kafama takılan en önemli sorulardan birisi şu: Mehmet Ağar yılların kurdu, yani hiçbir işinde iz bırakmaz. Onun yönettiği, onun yönlendirdiği her şeyiyle o kadar açık ki... Peki bunu neden yaptı? Bunun da elbette vardır bir sebebi. Taşeronluğunu yapmış olduğu bu organizasyonlar ona bu taşeronluğu verenleri belki mutlu etmiştir: Ya da kendisini hedefe koyup payeler almak istemiştir. Çıkarımlarda bulunmak istemiştir. Derin devletimizin başı ya! Ama ben bir tek devlet tanırım TC Devleti. Öyle derini derinsizini anlamam….Ben bu olayların içinde yaşadım gençliğimin ilk yıllarından beri. Birçok şeye şahit oldum, içindeydim zaten. Beni mi korkutacaksınız? Derin devletmiş, vay! Göreceğiz derinliğinizi. Ne kadar derinmişsiniz hep beraber göreceğiz."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Nisan'da Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlemişti. Sedat Peker'in lideri olduğu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen 63 kişinin yakalanmasına yönelik 121 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Peker'in eşi ve çocuklarının yaşadığı İstanbul'daki evinde ve aracında da arama yapıldığı bildirilmişti.

DW / HT,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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