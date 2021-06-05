Sedat Peker, iş insanı Serdar Ekşioğlu ile görüşmesini yayınladı

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, bugün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeninin eşi olan iş insanı Serdar Ekşioğlu ile yaptığı görüntülü görüşmenin videosunu paylaştı.

Peker, Serdar Ekşioğlu ile yaptığı görüşmenin videosunu paylaşırken, "Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abinin yeğeninin kocası Lazoil petrol dağıtım şirketinin sahibi serdar ekşi'nin karakolda milletvekilinin dövülme hadisesinin ve Suriye'ye giden askeri malzemelerle ilgili yaptığım telefon görüşmesi" ifadelerini kullandı. Peker, bir diğer paylaşımda da "serdar ekşi ne demiştim... Dik duracağız. Sen benle görüşüp sonrasında aleyhimde yapılan çalışmalara ortaklık ettin. Yaptığın her şeyi biliyorum, görüşeceğiz. Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz" ifadelerine yer verdi. Peker, bu videoyu yayınlayacağını dün duyurmuştu.

Görüşmede Suriye'ye gönderildiği iddia edilen silahlar konusunda Peker, "O malzemeleri yollarken sen yok muydun, her seferinde vardın. Biz dört TIR yolluyorduk, dört TIR da onlar veriyordu. Biz onlarınkinin dağıtımını kendimiz yapmıyorduk. Onlar Suriye'de başka yerlere veriyordu. Silah mı satıyorlardı, biz satmadık, sen de vardın ben de vardım… Bizle yolluyorlardı daha önceki gibi sıkıntı yaşanmasın diye… Bu namussuzluk" diyor. Ekşioğlu ise Peker'i "Vardım" diyerek onaylıyor.

Sedat Peker, daha önce yayınladığı bir videoda, Suriye'ye yardım TIR'ları gönderdiğini, SADAT aracılığı ile El Nusra'ya silah gönderildiğini iddia etmişti.

Görüşmede, Serdar Ekşioğlu, Sedat Peker'e "Pelikan" konusuna girmemesi tavsiyesinde bulunuyor. Ancak Peker, "Ama kardeşim onlar da var işin içinde nasıl girmeyeyim" sözleri ile karşılık veriyor.

"Pelikan yok diyorsun, Sabah, ATV'yi bütün hepsini ortak bir beyin yönetiyor" diyen Peker, Turkuvaz Medya Grubu CEO'su Serhat Albayrak'a işaret ederek, "Serhat da başlarında" şeklinde konuşuyor.

Ekşioğlu ise Serhat Albayrak'ın "gideceğini" iddia ederek, "Serhat'ın da gideceğine dair bir bilgi var, medyanın başında gidecek diye" ifadelerini kullanıyor. Ekşioğlu, Peker'in "nereye gidecek" diye sorması üzerine de, "TRT ekibi de çok rahatsız Serhat'tan. Partinin kendisi rahatsız. AK Parti'nin önde gelenleri A Haber'e çıkmıyor reisim" şeklinde konuşuyor.

Sedat Peker, konuşmada eski Bakan Mehmet Ağar'ın oğlu milletvekili Tolga Ağar'a yönelik tecavüz suçlamasını tekrarlarken, eski Bakan Berat Albayrak'ın bunları bildiğine dair iddialarını da yineliyor.

DW/JD,BÖ

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