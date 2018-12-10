 Seçimler için Türkiye′ye giden İngiliz gazeteci sınır dışı edildi | TÜRKİYE | DW | 29.03.2019

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TÜRKİYE

Seçimler için Türkiye'ye giden İngiliz gazeteci sınır dışı edildi

İngiltere'de yayın yapan Morning Star gazetesinin editörlerinden Steve Sweeney yerel seçimleri izlemek üzere Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alındı. Gözaltında bir gece geçiren gazeteci Cuma günü sınır dışı edildi.

Türkei Istanbul Polizisten am Flughafen (Getty Images/G. Tan)

İngiltere'de yayın yapan Morning Star gazetesinin dış haberler editörü Steve Sweeney, Türkiye'deki yerel seçimleri izlemek üzere ülkeye giriş yaparken gözaltına alındı ve daha sonra sınır dışı edildi.

Perşembe sabahı Londra'dan kalkan uçaktan indikten sonra gözaltına alınan Sweeney, geceyi nezarethanede geçirdikten sonra Cuma sabahı sınır dışı edildi. Gazeteci, yerel seçimleri doğu ve güneydoğu illerinde takip etmeyi planlıyordu.

Morning Star gazetesinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Sweeney Cuma günü öğle saatlerinde ülkesine geri döndü.

Açıklamada "Star'ın uluslararası editörü Sweeney, tartışmalı yerel seçimleri takip etmek üzere gittiği Türkiye'den sınır dışı edildikten sonra Britanya'ya geri döndü. Kendisi yorgun ama iyi. (Recep Tayyip) Erdoğan rejiminin insan hakları ihlallerine karşı daha fazla sesini yükseltmeye kararlı olduğunu söylüyor" ifadesi yer aldı.

Siyasi çizgisini "Dünyada İngilizce dilinde yayın yapan tek sosyalist günlük gazete" olarak tanımlayan Londra merkezli Morning Star 1930 yılından bu yana çeşitli isimlerle faaliyet gösteriyor.

Alman gazetecilerin basın kartları iptal edilmişti

Bir başka olayda Alman yayın kuruluşu ZDF televizyonunun İstanbul büro şefi Jörg Brase ve Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert'ın, basın kartlarını uzatmak üzere yaptıkları başvuruları reddedilmiş ve ikili 10 Mart'ta Türkiye'den ayrılmıştı.

Basın kartlarının uzatılmamasına başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden çeşitli yayın kuruluşları tepki gösterirken, Brase'nin basın kartı daha sonra yenilenmişti. Ancak Seibert'in basın kartının yenilenmesi konusunda bir gelişme yaşanmadı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2018 verilerine göre Türkiye dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 157'inci sırada bulunuyor. Türkiye 2017 yılında aynı listede 155 ve 2016'da 151'inci sırada yer almıştı.

DW,dpa/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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