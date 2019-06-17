Seçim yaklaşıyor, İstanbullular ne düşünüyor?

Üsküdar, mahalle kültürünün halen canlı olduğu, İstanbul’un tarihi ilçelerinden biri. 2017'deki anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” çıkaran ilçede, 31 Mart seçimlerinde AKP’nin oy oranı yüzde 48,25 iken CHP'nin oyları yüzde 45,48'te kalmıştı. Yenilenecek seçim için konuştuğumuz Üsküdarlılar arasında seçimin iptalini haklı bulanların dahi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına ikna olmadığını gözlemlemek mümkün.

37 senedir Üsküdarlı olan garson Turgay Bey, seçimin “safsatalar” öne sürülerek iptal edildiğini savunarak, “YSK hiçbir şey bulamadı. Geçen sefer yanlış adam atadığını düşünüyorsan neden yine aynı adamı atıyorsun sandığa” diyor. 31 Mart’ta Üsküdar’da AKP adayına oy atmış ancak büyükşehir için oy kullanmamış. Turgay Bey, “23 Haziran’da Ekrem İmamoğlu’na vereceğim, haksızlığa uğradı. Üsküdar belirleyici bir ilçe. 31 Mart’tan sonra AKP’den İmamoğlu’na geçen çok kişi var” diyor.

“Organize iş yapıldı, oyları çaldılar”

Adem Karaman

Arkadaşı Mustafa Bey, Üsküdar merkezde çay ocağı işletiyor. “Organize iş yapıldı, oyları çaldılar” diyor. Rizeli Mustafa Bey, kendisini “Erdoğancı” diye tanımlıyor. "İmamoğlu bir Trabzonlu olarak HDP ile bir olup bu seçimlere nasıl girebiliyor, şaşırmışım” diyor. Sohbetimiz biterken Üsküdar seçmeni olmadığını, oyunu Rize’de kullandığını açıklıyor. “Ancak hanım Üsküdar’da oy kullanıyor. Ak Parti’ye oy vermezse boşarım” diye konuşuyor.

Üsküdar, Karadeniz bölgesinden göç alan bir ilçe. Terzi Adem Karaman da Mustafa Bey gibi Rizeli. 40 yıldır Üsküdar’da yaşayan Adem Bey, “Ak Parti İstanbul’da onlarca belediye aldı, büyükşehiri nasıl alamadı? Orası soru işareti kaldı” diyor. Karaman, YSK’ya güveniyor. “Güvenmeye devam, başka çaremiz yok” diye konuşuyor. Karaman, az bir farkla da olsa Üsküdar’da oyların çoğunun Yıldırım’a gideceğini düşünüyor.

"Ak Partiliyim ama kızım CHP'ye oy veriyor”

Bayburtlu Gülten Tekneci ile el işleri sattığı dükkanında sohbet ediyoruz. Geçen seçim AKP’ye oy vermiş. “Ailem Demokrat Partiliydi, onların devamı Ak Parti. Çok güzel çalışıyorlar, onlardan iyisini göremiyorum” diyor. Ancak kızı CHP’ye oy veriyormuş. “Öbürünü beğeniyor. ‘Yediler yuttular’ diyor, Ak Parti’yi istemiyor” diye ekliyor.

Gülten Tekneci

Doğma büyüme Üsküdarlı emekli Ahmet Büyükbalcı’ya göre ise siyasetçilerin hepsi “antin kuntin”. MHP’li Büyükbalcı, geçen seçim oy kullanmamış. Bu seçim de kullanmayacak. Adaylar için, "İyi kötü diyemem, ikisi de ilk defa belediye başkanı olacak. Biri başbakanlık yapmış. O daha halk tipi” diyor.

“Laz uşağına haksızlık yapıldı”

Üsküdar’daki CHP seçmeni, yenilenecek seçime oldukça tepkili… Doğma büyüme Üsküdarlı olan Nermin Hanım, seçimin iptal edilmesine epey öfkelenmiş. “Haksızlık yapıldı, bunu bütün Üsküdar biliyor” diyor.

12 yıldır Üsküdar’da oturan Ömer Çakıroğlu da hayal kırıklığını, “Ekrem babaya oy verdik ama böyle oldu maalesef” diye dile getiriyor. Çakıroğlu ayrıca, AKP’nin Üsküdar’daki seçim çalışmalarında pasif kaldığını düşünüyor.

62 yaşındaki mozaik sanatçısı Mustafa Kahya, Sivaslı. Seçim iptalini adaletsizlik ve keyfi bir karar olarak yorumluyor. “Türkiye’de yargının olmadığını tescillendiğini düşünüyorum” diyor. CHP’li Kahya, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a en yakışan aday olduğu fikrinde. Son seçimde hakkının yendiğini düşündüğü için İmamoğlu’na oy verecek Üsküdar seçmeni, MHP’li ve AKP’li arkadaşları olduğunu dile getiriyor.

Ahmet Büyükbalcı

CHP seçmeni Nigar Yurdakul da 31 Mart’ta AKP’ye veren komşuları arasında 23 Haziran'da İmamoğlu’na oy verecekler olduğunu söylüyor. “Haksızlık yapıldığını düşünen çok fazla. Komşularımdan, ‘Laz uşağına haksızlık yapıldı’ denildiğini duydum. Üsküdar’da oyların çoğu İmamoğlu'na çıkacak” diyor.

AKP seçmeni: Pusulaya ‘Damat varsa ben yokum’ yazacağım

Eyüp de, Üsküdar gibi iki partinin yakın oy oranlarına sahip olduğu bir ilçe. 31 Mart seçimlerinde CHP oyların yüzde 47,40'ını almış, AKP ise yüzde 49,11 ile belediye seçimini kazanmıştı. Eyüp’teki AKP seçmeni, 31 Mart seçimi sonrası yapılan indirimlerden ve halka sunulan yeni vaatlerden rahatsızlık duyuyor.

Eyüp’ün 30 yıllık sakini Adem Özkara, geçen seçim ilde ve ilçede AKP’ye oy vermiş ancak bu seçim oy kullanmayacak. Ekonomik krizin İstanbul seçimini etkilediğini düşünüyor. Bazı AKP’li seçmenlerin kendisi gibi oy kullanmayacağını söylüyor: “Sandık başına gideceğim ancak pusulaya ‘Damat varsa ben yokum’ yazacağım. Böyle düşünen çok var. Bazı şeylerin Tayyip Bey’in iradesi dışında oluştuğunu görüyoruz. Damata bırakırsa bu işler yürümez. Ülkenin geldiği durum belli. İstanbul’un geldiği durum belli. Ekonominin durumu da belli.”

Adem Özkara

Lokmacı dükkanı işleten Özkara, 31 Mart sonrası yaşanan gelişmeleri görünce yenilenecek seçimde Yıldırım’a oy vermekten vazgeçmiş: “Madem suya indirim yapacaktınız neden daha önce yapılmadı? İspark’ın bir saat ücretsiz olması neden bugüne kadar akıl edilmedi? Halkın menfaatini düşünen yok. Halkın adalete, huzura ihtiyacı var.”

Ev hanımı Gönül Kayar da, Adem Özkara ile aynı fikirde… “Madem indirim yapacaklardı neden daha önce yapmadılar? AKP’yi gene seviyorum ama bu seçim İmamoğlu’na oy vereceğim” diyor. Seçimin iptalini, “Neden daha önce başka seçimlerde olmadı da bu seçimde hırsızlık oldu” diye eleştirerek, oyların çalındığına inanmadığını söylüyor. İmamoğlu’nun gençliğini beğenen Gönül Hanım, CHP'nin adayını 31 Mart’ta şimdiki kadar tanımadığını, tanımış olsaydı İmamoğlu'na oy vermiş olacağını söylüyor.

“Çalınıp çalınmadığı konusunda bizim de kafamız karışık”

İsmini vermek istemeyen bir Eyüp sakini AKP seçmeni de seçimin tekrarlanmasından rahatsız… “Seviyorum Ak Parti’yi ama seçim tekrarlandığı için kızdım. Ben de sandık başındaydım, bizde çalıntı falan yoktu. Çalınması imkansız zaten” diyor. AKP seçmeni, oy çalındığına inanmıyor ama tercihi de değişmemiş: "Haksızlık yapıldığına inanıyorum ama yine de onlara atacağım.”

Nevin Yavaş

45 yaşındaki Derya Türkdoğan bir AKP seçmeni olarak yenilenen seçimi “ekonomik külfet” olarak yorumluyor. Bu seçim de oyu, AKP adayına. Peki oyların çalındığına inanıyor mu? Bu soruya cevap vermekte zorlanıyor. “Gerçekten haksızlık yapıldıysa yenilenmesi en doğrusu ama bilemiyorum ki… Çalındığına şahit değiliz, bizim de kafamız çok karışıyor” diyor.

Derya Türkdoğan'ın aksine, esnaf Mehmet Erarslan, iptalin haklı olduğunu düşünüyor. “Dalavere yapıldı. Söylenenlerin yüzde 80’i doğru” diyor. AKP’ye küs bazı partililerin Yıldırım’a oy vermeyeceğini düşünüyor. “Eksikleri görenler küskün ama kimse dört dörtlük olamaz” diyor. Erarslan’a göre, İmamoğlu Binali Yıldırım ile çıktığı televizyon programındaki performasından dolayı oy kaybedecek. “Ordu meselesinden ve verdiği kaçamak yanıtlar nedeniyle kaybetti bence” diyor. Ancak genel olarak Eyüp’te oyların değişmeyeceği, herkesin aynı partilere oy atacağı kanaatinde…

CHP seçmeni Nevin Yavaş ise İmamoğlu’na haksızlık edilmesine oldukça sinirlenmiş. “Bu kadar insan oy verdi, saygı duyulmadı. Kime yapılırsa yapılsın haksızlıktır bu. Biz burada vergi veriyoruz” diyor. Yavaş’a göre, “fanatik AKPliler” dışında Eyüp seçmeni genel olarak CHP adayına haksızlık yapıldığını düşünüyor.

“Kürt vatandaş olarak yapmam gereken haksızlığa boyun eğmemek”

Hüseyin Deniz

Eyüp’te, İmamoğlu’nun uğradığı haksızlığa tepki gösterenler sadece CHP seçmenleri de değil… Hüseyin Deniz, Ağrılı bir Kürt. HDP seçmeni Deniz, bugüne kadar AKP’ye hiç oy vermemiş. Deniz, İmamoğlu’nu kastederek, Recep Tayyip Erdoğan’ın "kendi elleriyle” cumhurbaşkanı adayı yarattığını düşünüyor. AKP’li arkadaşlarının da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ekliyor: “CHP çok mu iyi? Değil. Ama biz Kürtlere bunca yıl haksızlık yapıldı, İmamoğlu’na da büyük bir haksızlık yapıldı. Bunun farkındayız. İstanbullu’nun hakkı gasp edildi. İstanbul’da yaşayan bir Kürt vatandaş olarak yapmam gereken bu haksızlığa boyun eğmemek. Eyüp de biliyor bunu ve İmamoğlu haksızlığa karşı kazanacak.”

Burcu Karakaş/İstanbul

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