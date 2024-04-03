Seçim sonuçlarına itiraz edilen yerler

Yerel seçimlerin ardından YSK'ya itiraz süresi başladı. Pek çok il ve ilçe oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunuldu.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından tartışmalı il ve ilçeler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulundu. İtirazlar sandık kurullarının ardından sırayla ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılabilecek.

Seçim yarışında büyük bir çekişme yaşandığı illerden Hatay’da AK Partili Mehmet Öntürk'e 345 bin 884 oy, CHP'li Lütfü Savaş'a 342 bin 972 oy çıktı. Savaş sonuca itiraz edeceklerini söyledi.

Kırklareli'de de seçimi kazanan MHP'li Derya Bulut ile CHP'li aday Mehmet Siyam Kesimoğlu arasında 403 oy fark vardı. Seçimi kaybeden Kesimoğlu 1924 oyun geçersiz sayıldığını söyledi ve itiraz yoluna gideceğini belirtti.

Kütahya da itiraza sahne olan illerden. CHP adayı Eyüp Kahveci 602 oy farkla belediye başkanı oldu. Ancak MHP seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

Ordu’da AKP adayı Hilmi Güler yüzde 40,07 oy alarak 16 bin 138 farkla birinci parti oldu. İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz, sandıklarda usulsüzlük yapıldığını belirterek sonuçlara itiraz edeceklerini açıkladı.

İstanbul'un ilçelerinde itirazlar

İstanbul’daki bazı ilçelerde seçim sonuçlarına itirazlar oldu. AKP, CHP’nin kazandığı Beykoz ve Gaziosmanpaşa’da İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Beykoz için yapılan itiraz reddedilirken Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Oylar bugün yeniden sayılacak.

AKP’nin kazandığı Pendik’te CHP’li aday Süleyman Tarık Balyalı oyların yeniden sayılması için itiraz etti. Balyalı, 8 bin daha az oy aldığı seçimlerle ilgili geçersiz oy sayısının 13 binin üzerinde olduğunu ve tutarsızlık olduğunu iddia etti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde MHP'li Mustafa Koca AKP adayı Ali Ceyhan’dan 22 oy fazla kazanarak seçimleri kazandı. AKP'li yetkililer, Emet'teki 29 sandıkta tüm oyların yeniden sayımını talep etti.

Aynı sayıda oy aldılar

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu ile CHP adayı Nurettin Aygün'e 452'şer oy çıktı. Aygün bir oyun geçersiz sayılması gerekirken geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi. Azizoğlu da tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını ifade etti.

Bolu’nun Gerede ilçesi aynı aileden iki adayın seçim yarışına sahne oldu. Büyük Birlik Partisi'nden seçime giren Akif Allar, AKP adayı amcası Mustafa Allar’a 73 oy farkla yenildi. Akif Allar karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Kocaeli’nin Körfez ve Kandıra ilçesindeki sonuçlar da tartışmalara sebep oldu. Körfez'de AKP adayı Şener Söğüt, CHP adayı Tayfun Balıkçı'yı 1395 oyla geçerek belediye başkanı seçildi. CHP sonuçlara itiraz etti ancak İlçe Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Kandıra ilçesinde ise bağımsız aday Cengiz Kan İlçe Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulundu.

Tüm itirazlar 14 Nisan'da sona erecek

YSK'nın açıkladığı takvime göre ilçe seçim kurullarında sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itiraz etmek için son tarih 2 Nisan'dı. İtirazların en geç 2 gün içerisinde yani 4 Nisan'a kadar ilçe seçim kurullarında karara bağlanması gerekiyor. İlçe seçim kurullarından çıkacak kararlara karşı il seçim kuruluna itiraz etmek için son gün 5 Nisan. İl seçim kurulları bu itirazları da 7 Nisan’a kadar karar bağlamak zorunda.

İl seçim kurullarından çıkacak kararlara karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmek için son tarih 10 Nisan Çarşamba günü. İl seçim kurulu karalarına olağanüstü itiraz için ise son tarih 14 Nisan olarak belirlendi.

DW / EÇ, EC

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