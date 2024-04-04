Seçim sonrası İYİ Parti'den peş peşe istifalar

Yerel seçimlerde oy oranı yüzde 3,77'ye düşen İYİ Parti'de şimdiye kadar aralarında İBB adayı Buğra Kavuncu'nun da olduğu dört yönetici istifa etti.

31 Mart yerel seçimlerinde istediği sonuca ulaşamayan İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor.

Partinin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'la başlayan istifa dalgası Genel İdare Kurulu üyesi eski milli tekvandocu İrem Yaman ve İstanbul İl Teşkilatı Başkanı Buğra Kavuncu'nun ardından Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak ile devam etti.

Akburak, istifasını X hesabından "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim liderimizin yanındayım!" sözleriyle duyurdu.

Seçim gecesi ilk istifa eden partili olan Bilge Yılmaz, sosyal medya platformu X'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de istifaya davet etmiş, "Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok" demişti.

İrem Yaman da "Bugün alınan seçim sonuçları tabanına kulak tıkayan İYİ Parti adına malumun ilamıdır" ifadeleri ile İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Kavuncu: İttifak sistemi oy oranı az partileri eritti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını yüzde 0,63 oy alarak altıncı sıradatamamlayan Buğra Kavuncu da İstanbul İl Teşkilatı Başkanlığından istifa etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edeceğini belirten Kavuncu, daha önceki seçimlerde yapılan ittifakın İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyükşehirlerde parti aidiyetini yok ettiğini söyledi. İttifak sisteminin büyük partileri güçlendirdiğini, oy oranı biraz daha az partileri ise erittiğini belirten Kavuncu "Seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız" dedi.

Parti içerisinde sorumluluk aldığını belirten Kavuncu, gerek yapılacak olağanüstü kongrenin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi için gerekse İstanbul'da alınan sonuçlarla doğrudan ilişkili olarak görevinden istifa ettiğine dikkat çekti.

Türkiye genelinde oyların yüzde 3,77'sini alabilen İYİ Parti 81 il içerisinde sadece Nevşehir Belediyesi'ni kazanabildi. Rasim Arı, Nevşehir'de oyların yüzde 52'sini toplayarak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

İYİ Parti kongreye gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptığı açıklamada partinin olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını duyurmuştu. Akşener kongrede yeniden aday olup olmayacağını ise açıklamamıştı. Geçen yıl yapılan seçimlerde Millet İttifakı'nın bir parçası olan İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. İYİ Parti genel seçimlerde yüzde 9,6 oyla 43 milletevekili çıkarmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'ndan ayrılan İYİ Parti tüm seçim bölgelerine kendi adaylarıyla girme kararı almıştı.

DW/EC,HS

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