Seçim Kanunu teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

AKP ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu ve muhalefetin eleştirdiği Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi.

Teklife göre, seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşecek ve bir ittifakın aldığı oy toplamı ülke genelinde yüzde 7'yi geçerse seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımında ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınacak. Seçime katılabilmek için ise 41 ilde örgütlenmek yetecek.

Seçim barajı yüzde 7'ye düşüyor

Teklifin ilk maddesi seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesini öngörüyor. Seçim barajının düşürülmesi, "yönetimdeki istikrarı örselemeden daha fazla partinin ve fikrin yasama organında temsil edilebilir olması" olarak gerekçelendiriliyor.

Teklife göre ittifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçerse, seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımında ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınacak. Böylece kimi partiler, ittifak içinde ve dışında diğer partilerden daha az oy almasına karşın milletvekili çıkaramayacak.

Teklifte partilerin seçime katılabilmeleri için gereken şart, oy verme gününden altı ay önce 41 ilde örgütlenmelerini tamamlamış olmaları olarak yeniden belirlendi.

Cumhurbaşkanı'na propaganda yasağı yok

Mevcut yasada bulunan "Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar" bölümünden "başbakan" ibaresi kalkıyor. Başbakan ibaresinin yerine, yürütme yetkisine tek başına sahip olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı ibaresi eklenmediği için partili cumhurbaşkanı propaganda yasaklarından muaf olacak ve devlet imkanlarıyla propaganda yapabilecek.

İl seçim kurulu bir başkan, iki asıl, iki yedek üyeden oluşacak. İl seçim kurulu başkan ve asıl üyeleri, iki yılda bir ocak ayının son haftasında, il merkezinde görev yapan ve birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından ilk derece adli yargı adalet komisyonu tarafından yapılan kura çekimiyle tespit edilecek.

Seçimlerde, yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılacak. Buna göre, yurttaşların oy verme tarihinden bir yıl önce bulundukları adrese göre oy verecekleri yer belli olacak.

Muhalefet partileri değişikliklere tepkili

Muhalefet partileri, kabul edilen düzenlemeye tepkili. Millet İttifakı'ndaki partiler, bir önceki seçimde uygulanan İttifak Kanunu'nun çıkarıldığına dikkat çekerek yeni düzenlemenin ittifakları bitireceğini söylüyor. Düzenlemenin MHP için yapıldığını savunan CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP'nin kıl payı da olsa üzerinden geçebileceği bir seçim barajının belirlendiğini savunuyor. Özel'e göre yüzde 7, küçük partiler için halen seçmenlerini caydıracak bir barajı.

Cumhurbaşkanı'nın propaganda yasaklarından muaf olması ve devlet imkanlarıyla propaganda yapabilmesi de en çok eleştirilen bir diğer değişiklik.

ANKA,DW / HS,ET

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