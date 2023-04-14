  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mitingte halkı selamlıyor
Fotoğraf: Presidential Press Service/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

AKPM: Zor bir seçim ortamı olacak

10 dakika önce

Uluslarası seçim gözlemcilerine göre, 14 Mayıs seçimleri zor bir süreçte gerçekleşecek. Seçimlere bir ay kala açıklama yapan gözlem heyeti başkanı Schwabe "büyük endişe" duyduklarını açıkladı.

https://p.dw.com/p/4Q5BZ

Uluslararası gözlemciler Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin "zor bir seçim ortamında" yapılacağına işaret etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) seçim gözlem heyeti başkanı Frank Schwabe, Cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Bizim açımızdan bu seçimlerde ve Türkiye'nin durumunda büyük endişe yaratan pek çok husus var" dedi.

Schwabe, seçimlere bir ay kala yaptığı değerlendirmede, özellikle demokrasi düzeyi, medya ve ifade özgürlüğü ile toplanma hürriyeti konularında endişeli olduklarını dile getirdi.

Ancak olumsuzluklara rağmen, "Türk demokrasisinin yine de şaşırtıcı derecede dirençli” olduğunu vurgulayan Schwabe, "Türkiye'de bir seçimin nasıl gözlemleneceğini bilen aktif bir sivil toplumun var olduğunu" sözlerine ekledi.

Avrupalı parlamenter, "bundan dolayı, seçim günü, halkın sandıktaki tercihinin sonuca da yansıyacağına dair kesin bir güven duyulabilir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) seçim gözlem heyeti başkanı Frank Schwabe
Frank Schwabe

Muhalefet de endişeli

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde yaklaşık 64 milyon seçmen sandık başına gidecek. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 22 yıldır iktidarda olan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı için yarışırken, anketler seçimin başa baş geçeceğine işaret ediyor.

Seçim, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin gölgesinde yapılıyor. Gözlem heyeti kendilerine, depremin etkili olduğu bölgelerde seçimin lojistik organizasyonu ile ilgili endişeler iletildiğini belirtti.

Bir Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesinin açıklamasına göre şu ana kadar 100 bin civarında depremzede yeni bir ikamet yerine kayıt yaptırdı. Resmi açıklamalara göre ise 3 milyon 700 bin kişi ikamet ettiği bölgeyi terk etmiş durumda.

Seçim gözlemcileri ayrıca muhalefet partilerinin, özellikle sağlanan kaynaklar ve kamu medyasının iktidar yanlısı yayınlarından dolayı seçim sürecinin adil koşullar altında gerçekleşmeyeceğine ilişkin ciddi boyutlarda endişe taşıdıklarını aktardı.

Türkiye'de medyanın büyük bölümü doğrudan ya da dolaylı olarak hükümetin kontrolü altında bulunuyor.

 

dpa / TY,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttfakı'nın liderleri, TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreninde - (10.04.2023)

Erdoğan'ın vaatleri hayata geçebilir mi?

Erdoğan'ın vaatleri hayata geçebilir mi?

AKP seçim beyannamesinde enflasyonun ve işsizliğin tek haneye düşürülmesi, milli gelirin iki kata yakın artırılması vaat edildi. Uzmanlara göre bu vaatlerin gerçekleşmesi, uygulanan mevcut politikalarla mümkün değil.
Ekonomi12 Nisan 2023
İstanbul, İstiklal Caddesi

Seçim anketleri ne kadar güvenilir?

Seçim anketleri ne kadar güvenilir?

Seçimler yaklaşırken yapılan anketler birbirinden farklı sonuçlar veriyor. Peki bu anket sonuçları ne kadar güvenilir? Uzmanlar anket sonuçları konusunda uyarıyor.
Politika12 Nisan 2023
2018 seçimlerinde oy verme işlemlerinin yapıldığı Köln Başkonsolosluğu

Almanya'da gözler Türkiye seçimlerinde

Almanya'da gözler Türkiye seçimlerinde

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde SPD'den "parlamenter sisteme dönüş ilişkileri iyileştirecektir" açıklaması gelirken eski büyükelçi Erdmann, "Erdoğan'ın sistemi tarih oldu" dedi.
Politika11 Nisan 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mitingte halkı selamlıyor

AKPM: Zor bir seçim ortamı olacak

Politika10 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Juice'un Fransız Guayanası'ndan fırlatılma anı - (14.04.2023)

Juice'un sekiz yıl sürecek Jüpiter yolculuğu başladı

Juice'un sekiz yıl sürecek Jüpiter yolculuğu başladı

Bilim15 dakika önce
Çok sayıda Türk bayrağı ile kalabalık bir kitle

Partiler seçmeni ikna etmek için sahada nasıl çalışacak?

Partiler seçmeni ikna etmek için sahada nasıl çalışacak?

Politika1 saat önce

On soruda 14 Mayıs seçimleri

On soruda 14 Mayıs seçimleri

Politika3 saat önce
30 Aralık 2022'de Ankara'da beş kurşunla öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Sinan Ateş cinayeti: Tutanaktan MHP'li Kılavuz'un adı çıktı

Sinan Ateş cinayeti: Tutanaktan MHP'li Kılavuz'un adı çıktı

Hukuk ve Adalet13 Nisan 2023
Ön planda flu Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları, arka planda Haliç ve İstanbul'un tarihi yarımadasından bir kesit - (05.05.2017)

Avrupa hükümetlerine 14 Mayıs sonrasına hazırlık çağrısı

Avrupa hükümetlerine 14 Mayıs sonrasına hazırlık çağrısı

Politika13 Nisan 2023

Almanya'da "AKP seçim etkinliği" alarmı

Almanya'da "AKP seçim etkinliği" alarmı

Politika13 Nisan 2023
Ana sayfaya dön