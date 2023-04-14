AKPM: Zor bir seçim ortamı olacak

Uluslarası seçim gözlemcilerine göre, 14 Mayıs seçimleri zor bir süreçte gerçekleşecek. Seçimlere bir ay kala açıklama yapan gözlem heyeti başkanı Schwabe "büyük endişe" duyduklarını açıkladı.

Uluslararası gözlemciler Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin "zor bir seçim ortamında" yapılacağına işaret etti.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) seçim gözlem heyeti başkanı Frank Schwabe, Cuma günü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada "Bizim açımızdan bu seçimlerde ve Türkiye'nin durumunda büyük endişe yaratan pek çok husus var" dedi.

Schwabe, seçimlere bir ay kala yaptığı değerlendirmede, özellikle demokrasi düzeyi, medya ve ifade özgürlüğü ile toplanma hürriyeti konularında endişeli olduklarını dile getirdi.

Ancak olumsuzluklara rağmen, "Türk demokrasisinin yine de şaşırtıcı derecede dirençli” olduğunu vurgulayan Schwabe, "Türkiye'de bir seçimin nasıl gözlemleneceğini bilen aktif bir sivil toplumun var olduğunu" sözlerine ekledi.

Avrupalı parlamenter, "bundan dolayı, seçim günü, halkın sandıktaki tercihinin sonuca da yansıyacağına dair kesin bir güven duyulabilir" ifadelerini kullandı.

Frank Schwabe

Muhalefet de endişeli

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde yaklaşık 64 milyon seçmen sandık başına gidecek. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 22 yıldır iktidarda olan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı için yarışırken, anketler seçimin başa baş geçeceğine işaret ediyor.

Seçim, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin gölgesinde yapılıyor. Gözlem heyeti kendilerine, depremin etkili olduğu bölgelerde seçimin lojistik organizasyonu ile ilgili endişeler iletildiğini belirtti.

Bir Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesinin açıklamasına göre şu ana kadar 100 bin civarında depremzede yeni bir ikamet yerine kayıt yaptırdı. Resmi açıklamalara göre ise 3 milyon 700 bin kişi ikamet ettiği bölgeyi terk etmiş durumda.

Seçim gözlemcileri ayrıca muhalefet partilerinin, özellikle sağlanan kaynaklar ve kamu medyasının iktidar yanlısı yayınlarından dolayı seçim sürecinin adil koşullar altında gerçekleşmeyeceğine ilişkin ciddi boyutlarda endişe taşıdıklarını aktardı.

Türkiye'de medyanın büyük bölümü doğrudan ya da dolaylı olarak hükümetin kontrolü altında bulunuyor.

dpa / TY,ET

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